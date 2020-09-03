Az FC 7 akkumulátoros a padlótisztítók TOP készüléke
A régi háztartási szabályt, miszerint „előbb porszívózunk, aztán felmosunk “, az FC 7 akkumulátoros éppoly lazán törli el, mint ahogyan eltávolít bármilyen mindennap előforduló száraz és nedves szennyeződést. Két, ellentétes irányba forgó hengerpárja egyből a lényegre tér, és fele idő alatt adja vissza a padló régi fényét. Egy gombnyomással szabályozható a vízmennyiség és a henger fordulatszámánál szintje, így mindig az adott padlóhoz állítható. A makacs foltok eltávolítását a beépített Boost funkció teszi könnyeddé. Így valóban mindenki egyszerre két dolgot intézhet el, anélkül, hogy a kezei piszkosak lennének.
Legyen újra WOW az otthonod az új FC 7 Cordless Padlótisztítóval!
Az FC 7 akkumulátoros készülék fő tulajdonságai
20%-kal jobb tisztítási eredmény a hagyományos felmosóhoz képest*
A Te padlód, a Te otthonod. Az FC 7 akkumulátoros padlótisztítóval újra ragyoghat – mindezt 20%-kal alaposabban és sokkal erőkímélőbb módon, mint bármilyen más hagyományos felmosóval*. A tisztítóhengerek, a szennyeződés ide-odatörlése helyett az öntisztító funkcióval egészen egyszerűen összegyűjtik azt, és a piszkos vizet egy külön tartályba szállítják. Ennek során, a padlón olyan csekély nedvesség marad, hogy akár már 2 perccel később újra járható is.
50%-kal gyorsabban megtisztított padló a 4-hengeres technológiának köszönhetően**
Az FC 7 Cordless készülékekkel tökéletes eredmény érhető el. Felmosnak és egy lépésben összegyűjtenek bármilyen mindennapi szennyeződést egy lépésben. Természetesen a sarkokban és a peremek mentén is, így garantált az alapos tisztaság. A beépített hajszűrőkkel pedig a hajszálakat is maradéktalanul összeszedik.
3 tisztítási fokozat a különböző padló- és szennyeződéstípusokhoz
A hengerforgás és a vízmennyiség a szennyeződés és a padló típusától függően beállítható (pl. 1. fokozat a keménypadlókhoz, 2. fokozat a kőpadlókhoz). A makacs foltok ellen pedig ott a Boost funkció. Felmosás akár 90% vízmegtakarítással***
Alkalmazása
Keskeny kialakítás
Friss vizes tartály megtöltése
Padlótisztítás
Szennyezett vizes tartály kiürítése
Parkoló-, és tisztítóállomás
Készülék tárolás
Tartozékok és tisztítószerek
A Kärcher tisztítószer- és tartozékprogramjával a tisztítás és ápolás tökéletesen az adott padlóhoz igazítható, így nem csak a tiszták lesznek a padlófelületek, hanem úgy ragyognak majd mint újkorukban.
* A Kärcher padlótisztító 20 százalékkal jobb tisztítási teljesítményt ér el a „felmosás” kategóriában a hagyományos felmosókhoz képest. Eredmény: a tisztítási hatékonyság, szennyfelvétel és peremtisztítás átlagolt tesztje alapján.
** Az FC 7 Cordless padlótisztító akár 50%-os időmegtakarítást tesz lehetővé, mivel a keménypadlókat a háztartásokban előforduló szennyeződések esetén egyetlen munkalépésben tisztítja meg így a felmosás előtti porszívózás elmaradhat.
*** Az FC 7 Cordless padlótisztító (fogyasztás: 0,4 l) egy 60 m² felületű padló tisztításánál akár 90 százalék vizet is megtakaríthat az 5 liter vízzel megtöltött vödörrel használt hagyományos felmosóhoz képest (fogyasztás: 5,0 l).