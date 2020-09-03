Az FC 7 akkumulátoros a padlótisztítók TOP készüléke

A régi háztartási szabályt, miszerint „előbb porszívózunk, aztán felmosunk “, az FC 7 akkumulátoros éppoly lazán törli el, mint ahogyan eltávolít bármilyen mindennap előforduló száraz és nedves szennyeződést. Két, ellentétes irányba forgó hengerpárja egyből a lényegre tér, és fele idő alatt adja vissza a padló régi fényét. Egy gombnyomással szabályozható a vízmennyiség és a henger fordulatszámánál szintje, így mindig az adott padlóhoz állítható. A makacs foltok eltávolítását a beépített Boost funkció teszi könnyeddé. Így valóban mindenki egyszerre két dolgot intézhet el, anélkül, hogy a kezei piszkosak lennének.

Legyen újra WOW az otthonod az új FC 7 Cordless Padlótisztítóval!

Az FC 7 akkumulátoros készülék fő tulajdonságai

20%-kal jobb tisztítási eredmény a hagyományos felmosóhoz képest*

A Te padlód, a Te otthonod. Az FC 7 akkumulátoros padlótisztítóval újra ragyoghat – mindezt 20%-kal alaposabban és sokkal erőkímélőbb módon, mint bármilyen más hagyományos felmosóval*. A tisztítóhengerek, a szennyeződés ide-odatörlése helyett az öntisztító funkcióval egészen egyszerűen összegyűjtik azt, és a piszkos vizet egy külön tartályba szállítják. Ennek során, a padlón olyan csekély nedvesség marad, hogy akár már 2 perccel később újra járható is.

Hölgy tisztítja FC 7 akkumulátoros padlótisztítóval a konyhapadlót egy reggelit követően

50%-kal gyorsabban megtisztított padló a 4-hengeres technológiának köszönhetően**

Az FC 7 Cordless készülékekkel tökéletes eredmény érhető el. Felmosnak és egy lépésben összegyűjtenek bármilyen mindennapi szennyeződést egy lépésben. Természetesen a sarkokban és a peremek mentén is, így garantált az alapos tisztaság. A beépített hajszűrőkkel pedig a hajszálakat is maradéktalanul összeszedik.

Nappali felmosása és felporszívózása egy vezeték nélküli FC 7 készülékkel

3 tisztítási fokozat a különböző padló- és szennyeződéstípusokhoz

A hengerforgás és a vízmennyiség a szennyeződés és a padló típusától függően beállítható (pl. 1. fokozat a keménypadlókhoz, 2. fokozat a kőpadlókhoz). A makacs foltok ellen pedig ott a Boost funkció. Felmosás akár 90% vízmegtakarítással***

3 tisztítási fokozatban használható a Kärcher FC 7 akkumulátoros padlótisztító

Alkalmazása

FC 7 akkumulátoros padlótisztító keskeny kialakítás a nehezen elérhető helyek maximális tisztítása érdekében.

Keskeny kialakítás

Friss víztartály megtöltése a Kärcher FC 7 akkumulátoros padlótisztító vonatkozásában.

Friss vizes tartály megtöltése

FC 7 akksis padlótisztító minden keménypadló felületen bevethető

Padlótisztítás

FC 7 padlótisztító szennyezettvíz tartályának ürítése is rendkívül egyszerű

Szennyezett vizes tartály kiürítése

Parkoló és tisztítóállomás a Kärcher FC 7 készülék részére

Parkoló-, és tisztítóállomás

Kärcher FC 7 készülék tárolása egyszerűen

Készülék tárolás

Tartozékok és tisztítószerek

A Kärcher tisztítószer- és tartozékprogramjával a tisztítás és ápolás tökéletesen az adott padlóhoz igazítható, így nem csak a tiszták lesznek a padlófelületek, hanem úgy ragyognak majd mint újkorukban.

* A Kärcher padlótisztító 20 százalékkal jobb tisztítási teljesítményt ér el a „felmosás” kategóriában a hagyományos felmosókhoz képest. Eredmény: a tisztítási hatékonyság, szennyfelvétel és peremtisztítás átlagolt tesztje alapján.

** Az FC 7 Cordless padlótisztító akár 50%-os időmegtakarítást tesz lehetővé, mivel a keménypadlókat a háztartásokban előforduló szennyeződések esetén egyetlen munkalépésben tisztítja meg így a felmosás előtti porszívózás elmaradhat.

*** Az FC 7 Cordless padlótisztító (fogyasztás: 0,4 l) egy 60 m² felületű padló tisztításánál akár 90 százalék vizet is megtakaríthat az 5 liter vízzel megtöltött vödörrel használt hagyományos felmosóhoz képest (fogyasztás: 5,0 l).