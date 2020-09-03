Az FC 7 akkumulátoros a padlótisztítók TOP készüléke

* A Kärcher padlótisztító 20 százalékkal jobb tisztítási teljesítményt ér el a „felmosás” kategóriában a hagyományos felmosókhoz képest. Eredmény: a tisztítási hatékonyság, szennyfelvétel és peremtisztítás átlagolt tesztje alapján.

** Az FC 7 Cordless padlótisztító akár 50%-os időmegtakarítást tesz lehetővé, mivel a keménypadlókat a háztartásokban előforduló szennyeződések esetén egyetlen munkalépésben tisztítja meg így a felmosás előtti porszívózás elmaradhat.