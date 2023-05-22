KERÉKPÁRTISZTÍTÁS: TIPPEK OTTHONRA ÉS UTAZÁSHOZ
A kerékpározás szórakoztató, környezetbarát és jót tesz az egészségnek. Ha minél tovább szeretnéd élvezni a hegyi, városi vagy elektronikus kerékpárodat, akkor érdemes rendszeresen karbantartanod és lemosnod. A megfelelő eszközzel és a megfelelő tartozékokkal ez gyorsan és egyszerűen elvégezhető – akár a garázs előtt, akár a kertben vagy az úton.
Kerékpártisztítás otthon
Minden erdőn, réten, földúton vagy poros utcán tett kirándulás után célszerű megtisztítani a kerékpárt. El kell távolítani a durva szennyeződéseket és a port a vázról, a láncról és az olyan érzékeny alkatrészekről, mint a váltó és a csapágyak. A szennyeződés ugyanis koptató hatású szemcseként hat a mozgó alkatrészekre, és felgyorsítja azok elhasználódását. Így idővel rozsda alakul ki, amely megtelepszik az alkatrészeken, és csökkenti azok működőképességét. Aki télen kerékpárral közlekedik, annak rendszeresen kell tisztítania és karbantartania azt, mivel az útszóró só károsíthatja a kerékpár vázának festését, valamint a kerékpár egyéb részeit. Egy frissen tisztított kerékpár tehát nemcsak a tekerési élményt fokozza, hanem megőrzi funkcionalitását és értékét is. Ez egyébként a kerékpár utánfutóira is vonatkozik, akár ugyanakkor is megtisztíthatjuk őket.
Ha otthon szeretnéd tisztítani és karbantartani a kerékpárodat, csak néhány dologra van szükséged:
- egy kerékpártartó vagy egy fal
- egy tetszés szerinti tisztítóeszköz
- megfelelő tisztítószer
- egy puha kefe
- egy puha kendő (pl. mikroszálas)
- olaj a lánchoz és a csapágyakhoz
Egy magasnyomású mosó vagy egy közepes nyomású tisztító alkalmas eszköz lehet a kerékpár tisztítására. Míg a magasnyomású mosóhoz általában áramot és vizet kell csatlakoztatni, a kézi tisztító akkumulátorral működik, így csak vízcsatlakozásra van szüksége. Ezért, csakúgy, mint az akkumulátoros magasnyomású mosó, alkalmas gyors kerékpártisztításra a kertben, valamint bárhol, ahol nincs áramcsatlakozás. A magas és közepes nyomással még a makacs szennyeződések is gyorsan és egyszerűen eltávolíthatók. A kerékpár könnyebb szennyeződéseinek fellazításához egy szórópisztollyal ellátott kerti tömlő is elegendő.
Tip
Ahol nincs vízcsatlakozás, a Kärcher K 4-K 7 magasnyomású mosók, valamint a kézi tisztítógépek alternatív megoldásként hordóból vagy tartályból is képesek vizet felvenni. Ehhez csupán egy magasnyomású mosóhoz vagy közepes nyomású tisztítóhoz való szívótömlőre van szükség.
A kerékpár magasnyomású mosóval történő tisztításakor fontos, hogy legalább 30 cm távolságot tartsunk az érzékeny alkatrészektől. Ha ennél közelebb megyünk, az erős vízsugár benyomhatja a tömítéseket, így a víz ott bejuthat és kimoshatja a kenőzsírt. Legrosszabb esetben a nedvesség is megrekedhet belül, ami a rozsda miatt hosszú távú károkat okozhat. Ha azonban betartod ezt a távolságot, és a készülék nyomását az 1-es vagy "enyhe" fokozatra csökkented, biztonságosan tisztíthatod a kerékpárt a magasnyomású mosóval. Az elektromos kerékpárokat azonban különös óvatossággal kell kezelni: az elektronika érzékeny a vízre, és nem szabad közvetlenül tisztítani a magasnyomású mosóval. Jobb, ha nedves ruhával vagy puha kefével töröljük át az akkumulátorrészt.
Kerékpártisztítás útközben
A mountain bike por- és szennyeződéstől útközben történő megtisztításához kiváló megoldás a mobil kültéri tisztító – leginkább azért, hogy ne szennyezzük be az autó csomagtartóját vagy a kerékpártartót. Kompakt méreteinek köszönhetően még egy kerékpárkosárban is elfér, szórópisztolya és a 2,8 m hosszú spirálcső pedig helytakarékosan a kivehető 4 vagy 7 literes tartály alatt található.
A tisztításhoz egyszerűen vedd ki a tartályt, töltsd fel tiszta vízzel, vedd ki a szórópisztolyt a készülékből, majd illeszd vissza a tartályt. Ezután irányítsd a szórópisztolyt a kerékpárra, és húzd meg a ravaszt. A vízsugárral az egész kerékpár megtisztítható. A beépített lítiumion-akkumulátor üzemideje 15 perc. Az autóadapterrel azonban a készülék az autó akkumulátoráról is működtethető, vagy az akkumulátor lemerülne útközben, fel is tölthető az autóadapterrel. Az opcionálisan megvásárolható kerékpáros tartozékkészletben van egy univerzális kefe, egy speciális tisztítószer és egy puha mikroszálas kendő – tehát minden, ami a gyors tisztításhoz szükséges. A mellékelt szívótömlővel opcionálisan egy vizeshordóból is szivattyúzható víz.
Útmutató lépésről lépésre a tiszta kerékpárhoz
1. Helyezd el a kerékpárt és készítsd elő a felszerelést
Ha meg akarod tisztítani a kerékpárodat, először is helyezd azt biztonságosan egy kerékpártartó állványra, esetleg támaszd a falnak vagy egy nagyobb fának. Útközbeni tisztításhoz: vedd le a mobil kültéri tisztító tartályát, vedd ki a szórópisztolyt, illeszd vissza a tartályt, és kapcsold be a készüléket. Otthoni tisztításhoz: csatlakoztasd a magasnyomású mosót vagy a közepes nyomású tisztítót a vízellátáshoz és szükség esetén az elektromos hálózathoz, majd kapcsold be a készüléket. Kerékpártisztításhoz valamennyi készüléknél a lapos fúvókát kell használni.
2. Permetezd le a kerékpárt vízzel
Most egyenletesen permetezd le a kerékpárt a vízsugárral. Ne irányítsd a vízsugarat közvetlenül a csapágyakra, lengéscsillapítókra vagy elektromos kerékpár esetén az elektromos csatlakozókra. Magas nyomású tisztítás esetén csak alacsony beállítással tisztíts, és tartsd meg a megfelelő távolságot a gumiabroncsoktól, a lánctól, a csapágyaktól és a kisebb alkatrészektől (kb. 30 cm).
Tipp
A legjobb, ha alulról felfelé haladva tisztítunk. Így könnyebben látható, hogy hol tisztítottuk már meg a kerékpárt.
3. Vidd fel a tisztítószert
Makacs foltokra érdemes tisztítószert használni. Jó megoldás lehet egy univerzális tisztítószer, vagy még jobb egy speciális kerékpártisztító. Tisztítás előtt vidd fel egyenletesen az erősen szennyezett területekre, hagyd hatni 3-5 percig, majd öblítsd le tiszta vízzel. Ha lehet, legyen száraz a kerékpár, amikor a tisztítószert használod, így jobb lesz az eredmény.
Fontos megjegyzés: a környezet védelme érdekében a tisztítószereket csak zárt talajon (pl. aszfalton), lefolyók közelében szabad használni.
4. Távolítsd el a lerakódásokat
Ha a vázon még mindig maradnak lerakódások, azokat gyorsan eltávolíthatod egy kefével vagy szivaccsal. Ezután töröld szárazra a váz megtisztított területeit egy puha (pl. mikroszálas) kendővel. Ha szeretnél vizet spórolni a mobil kültéri tisztítóval történő tisztítás során, gyorsan nedvesítsd be az univerzális kefét, és azzal súrold át a kerékpárt. Ezután permetezd le a laza szennyeződéseket, és szárítsd meg a kerékpárt egy puha kendővel.
Tipp: alaposan tisztítsd meg a láncot
A láncot általában kicsit nehezebb tisztítani, mint a kerékpár többi részét, mert az olaj, a szennyeződés és a por idővel összekeveredik, és ragacsos réteget képez. Tisztítás előtt egy darab kartonpapírt vagy egy régi rongyot kell a kerekek alá helyezni. Ezután távolítsd el a durva szennyeződéseket egy durva kefével, majd fújj rá kerékpártisztítót vagy speciális lánctisztítót, és hagyd hatni. A szennyeződések fellazításához ez a trükk segít: tekerd körbe a láncot egy kendővel vagy ronggyal, és húzd vele végig többször. A szennyeződésrészecskék így fellazulnak, és közvetlenül a kendő veszi fel őket.
Kerékpártisztító eszközök összehasonlítása
Modell neve
Mobil kültéri tisztító
OC 3
Közepes nyomású mosó
KHB 6 / KHB 4-18
Magasnyomású mosó
K 2 - K 7
Felhasználási terület
Mobil kültéri tisztító
Útközben
Közepes nyomású mosó
Otthon
Magasnyomású mosó
Otthon
Előkészítési idő
Mobil kültéri tisztító
Rövid, mivel csak a víztartályt kell feltölteni.
Közepes nyomású mosó
Rövid, mivel csak vízcsatlakozásra van szükség.
Magasnyomású mosó
Közepes, mivel víz- és villamosenergia-csatlakozásra is szükség van.
Tisztítóerő
Mobil kültéri tisztító
Alacsony, az alacsony nyomás miatt (áramlási sebesség max. 2 l/perc).
Közepes nyomású mosó
Közepes, a közepes nyomás miatt (max. 24 bar, áramlási sebesség max. 200 l/óra).
Magasnyomású mosó
Magas, a változó nyomástartománynak köszönhetően – 20 és 110 (K2) és 180 (K 7) bar között.
Kerékpár tisztítására való alkalmasság
Mobil kültéri tisztító
Gyors, útközbeni tisztításhoz.
Nagyon kíméletes tisztítás az alacsony nyomásnak köszönhetően.
Az akkumulátor és a tartály térfogata nem elegendő egy alapos tisztításhoz.
Közepes nyomású mosó
Alapos otthoni tisztításhoz.
A közepes nyomás elegendő a kerékpár tisztításához, ugyanakkor kíméletes.
Az egyetlen határt az akkumulátor töltöttsége jelenti.
Magasnyomású mosó
Alapos otthoni tisztításhoz.
Nincs semmilyen korlátozás, mivel az áram és a víz rendelkezésre áll.
Az érzékeny alkatrészektől távolságot kell tartani a károsodás elkerülése érdekében.
A nyomást minimálisra kell állítani.
Ápolás a kerékpár tisztítása után
Ha kerékpárról van szó, az ápolás is fontos az alapos tisztítás után. Az első lépés, hogy mindig szárítsuk meg alaposan a kerékpárt, mert a víz gyorsan rozsdásodást okozhat. Ráadásul az ápolószerek is jobban eloszlathatók száraz keréken.
Ha megtisztítottuk a kerékpárláncot, először szárítsuk meg egy ronggyal, majd olajozzuk be. Praktikus, ha ebben a stádiumban kerékpárállványt használunk, hogy a kerékpár stabilan álljon. Ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön olaj a fékbetétekre vagy a féktárcsára, mert az rontja a fékhatást. Ezután egy ronggyal távolítsuk el a felesleges olajat a láncról.
Általában minden mozgó alkatrészt rendszeresen olajozni kell, például a kábeleket, a fékcsatlakozókat, a fék- és váltókarokat. A teleszkópos villák esetében a dugattyúcsöveket rendszeresen meg kell tisztítani és szintén be kell olajozni.
Végül, de nem utolsósorban célszerű rendszeres időközönként ellenőrizni a gumiabroncsok nyomását is, különösen akkor, ha hosszú idő után szeretnénk ismét kerékpározni. A gumiabroncsok oldalán általában fel van tüntetve, hogy minimálisan és maximálisan mekkora nyomásra lehet őket fújni. Minél nagyobb a nyomás, annál könnyebben gurul a kerék.