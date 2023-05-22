Kerékpártisztítás útközben

A mountain bike por- és szennyeződéstől útközben történő megtisztításához kiváló megoldás a mobil kültéri tisztító – leginkább azért, hogy ne szennyezzük be az autó csomagtartóját vagy a kerékpártartót. Kompakt méreteinek köszönhetően még egy kerékpárkosárban is elfér, szórópisztolya és a 2,8 m hosszú spirálcső pedig helytakarékosan a kivehető 4 vagy 7 literes tartály alatt található.

A tisztításhoz egyszerűen vedd ki a tartályt, töltsd fel tiszta vízzel, vedd ki a szórópisztolyt a készülékből, majd illeszd vissza a tartályt. Ezután irányítsd a szórópisztolyt a kerékpárra, és húzd meg a ravaszt. A vízsugárral az egész kerékpár megtisztítható. A beépített lítiumion-akkumulátor üzemideje 15 perc. Az autóadapterrel azonban a készülék az autó akkumulátoráról is működtethető, vagy az akkumulátor lemerülne útközben, fel is tölthető az autóadapterrel. Az opcionálisan megvásárolható kerékpáros tartozékkészletben van egy univerzális kefe, egy speciális tisztítószer és egy puha mikroszálas kendő – tehát minden, ami a gyors tisztításhoz szükséges. A mellékelt szívótömlővel opcionálisan egy vizeshordóból is szivattyúzható víz.