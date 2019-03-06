FC 5 ÉS FC 5 AKKUMULÁTOROS PADLÓTISZTÍTÓK – FELMOSÁS ÉS ELŐPORSZÍVÓZÁS EGY LÉPÉSBEN.

A Kärcher FC 5 és FC 5 Akkumulátoros padlótisztítók – a padlótisztítás forradalma

A rugalmas FC 5 egy lépésben mossa fel a szennyeződést, és szívja el azt a hengerekről – az előzetes porszívózást nem igénylő, gond nélküli felmosásért! Az FC 5 Akkumulátoros padlótisztító mindemellett maximális szabadságot biztosít a vezeték nélküli megoldásnak köszönhetően.

√ 2 az 1-ben: felmosás szívófunkcióval

√ 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény a vödrös felmosáshoz képest*

√ 50% időmegtakarítás a hagyományos módszerekhez képest**

√ 85% vízmegtakarítás a vödrös felmosáshoz képest***

√ Innovatív öntisztító funkció

√ Bármilyen keménypadlóhoz használható

√ Kiváló minőségű mikroszálas hengerek

√ Könnyedén irányítható