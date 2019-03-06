FC 5 ÉS FC 5 AKKUMULÁTOROS PADLÓTISZTÍTÓK – FELMOSÁS ÉS ELŐPORSZÍVÓZÁS EGY LÉPÉSBEN.

Az FC 5 vagy az FC 5 Akkumulátoros készülékkel egy lépésben feltakarítható a száraz és a nedves szennyeződés is. Így véget vethetsz a felmosás előtti fárasztó porszívózásnak – a takarítás pedig egyszerűbben, alaposabban és gyorsabban végezhető el, mint eddig valaha.

Hölgy tisztítja FC 5 Akkumulátoros készülékkel a nappali padlóját

A Kärcher FC 5 és FC 5 Akkumulátoros padlótisztítók – a padlótisztítás forradalma

A rugalmas FC 5 egy lépésben mossa fel a szennyeződést, és szívja el azt a hengerekről – az előzetes porszívózást nem igénylő, gond nélküli felmosásért! Az FC 5 Akkumulátoros padlótisztító mindemellett maximális szabadságot biztosít a vezeték nélküli megoldásnak köszönhetően.

√ 2 az 1-ben: felmosás szívófunkcióval
√ 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény a vödrös felmosáshoz képest*
√ 50% időmegtakarítás a hagyományos módszerekhez képest**
√ 85% vízmegtakarítás a vödrös felmosáshoz képest***
√ Innovatív öntisztító funkció
√ Bármilyen keménypadlóhoz használható
√ Kiváló minőségű mikroszálas hengerek
√ Könnyedén irányítható

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FC 5 Akkumulátoros készülék a nehezebben elérhető helyeken is tökéletesen tisztítást biztosít

Új FC 5 elképesztő tisztítási teljesítménnyel

A szennyeződés precíz felszedéséhez: a széles légcsatornával és beépített szálemelővel felszerelt szívófej borításnak köszönhetően az FC 5 még alaposabban gyűjti össze a porcokat és a morzsákat.

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FC 5 készülék, kétféle szívófej borítással.

FC 5 régi szívófej

Régi szívófej esetén

A régebbi FC 5 modelleknél a borítás külön tartozékként egészen egyszerűen felszerelhető.

FC 5 - új szívófej

Új típusú szívófej

Az új FC 5 modellek már szériaszerűen tartalmazzák a továbbfejlesztett szívófej borítást.

FC 5 Akkumulátoros padlótisztító maximális rugalmassággal tisztít minden nehezebben elérhető helyen is

FC 5 Akkumulátoros padlótisztító, korlátlan mozgásszabadsággal

A vezeték nélküli és áramforrástól független FC 5 Akkumulátoros padlótisztító maximális rugalmasságot nyújt takarítás közben. Ennek során az FC 5 minden előnyt egyesíti az innovatív akkumulátor-technológiával: akár 20 perces üzemidejének köszönhetően a padlófelületek 60 m2-ig kényelmesen megtisztíthatók. Az új FC 5 Akkumulátoros készülékek már a továbbfejlesztett szívófej borítással rendelkeznek.

Tovább az FC 5 Akkumulátoros készülékhez

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FC 5 padlótisztító – felmosás és porszívózás egy lépésben

Mindenre felkészülten: ismerd meg a forradalmian új FC 5 padlótisztítót a Kärchertől.

A 2 az 1-ben rendszer a padlótisztítás forradalma: a Kärcher FC 5 készülék nem csak felmos, hanem az előporszívózást is kiváltja. Méghozzá egyetlen lépésben. A forgó hengerek felszedik a szabadon szálló, a rászáradt és a nedves szennyeződéseket. A készülék a hengereket mindig friss vízzel nedvesíti be, míg a szennyezett vizet közvetlenül a szennyezett vizes tartályba vezeti el. Az automatikusan hajtott hengereknek köszönhetően a fárasztó súrolás többé már csak a múltban létezik. Az eredmény pedig: kényelmesen felmosás, alapos tisztaság.

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Az FC 5 időt takarít meg és alaposabb tisztaságról gondoskodik

50%-kal gyorsabb tiszítás a Kärcher FC 5 akkumulátoros padlótisztítóval

50%-kal gyorsabb, mint a hagyományos módszerek*

A keménypadló tisztító értékes időt takarít meg a takarítási folyamat során: mivel nincs szükség előzetes porszívózásra, a tisztítási idő megfeleződik. 

 

20%-kal jobb tisztítási teljesítmény a Kärcher FC 5 akkumulátoros padlótisztító használatával

20%-kal jobb tisztítási teljesítmény**

Az automatikusan forgó hengereknek köszönhetően a padlótisztító szinte magától mozog a padlón, és percenkénti 500-as fordulatszámával kiváltja a kellemetlen súrolást. Ezáltal a végeredmény higiénikusabb és hatékonyabb tisztítás, mint a hagyományos felmosóval.

 

Verschiedene Hartböden

Minden keménypadlón bevetheted

Legyen szó akár fáról, kőről vagy műanyagról: a Kärcher tisztító- és ápolószerekkel kombinálva az FC 5 minden keménypadlót remekül tisztít – a mikroszálas hengerekkel és az alacsony visszamaradó nedvességnek még a parkettátn is használható.

Az optimális védelemhez speciális tisztítószerek közül választhatsz.

Schnelle Trocknung

2 percen belül száraz

A szennyezett víz elszívásának köszönhetően az FC 5 nagyon kevés visszamaradó nedvességet hagy hátra, ami azt jelenti, hogy a felmosott padló kevesebb mint 2 perc múlva újra száraz és használható.

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Padlótisztítás erőfeszítés nélkül

Ezzel az új, forradalmi padló tisztító módszerrel a felmosás még sosem volt ilyen könnyű és fáradságmentes – mindenféle súrolás nélkül!

Tank

85%-os vízmegtakarítás a hagyományos módszerekhez képest

Az FC 5 értékes vizet takarít meg. Egy kb. 60 m²-es területen a padlótisztító csupán 600 ml vizet használ, szemben a hagyományos tisztítással, ami legalább 5-10 liternyit igényel.

 

Sokoldalú felhasználás az FC 5 és az FC 5 Akkumulátoros padlótisztítókkal

Az FC 5 bármilyen keménypadlót ragyogóvá varázsol. Egy lépésben mos fel és szívja el a szennyezetett vizet a hengerekről.  

FC 5 és FC 5 Akkumulátoros padlótisztítók kiválóan tisztítanak minden keménypadlón

Walze Reinigung bis an den Rand

A padlótisztítófej kialakítása lehetővé teszi a tisztítást egészen a szélekig, hogy a sarkok és az élek is makulátlanul tiszták legyenek.

Reinigung unter niedrigen Möbeln

A rugalmas kialakításnak köszönhetően még az alacsonyabb bútorok alatt és a szűk helyeken is könnyű takarítani.

Reinigung von Treppen

A hosszú kábelnek és a rugalmas kialakításnak köszönhetően még a lépcsők is erőfeszítés nélkül tisztán tarthatók az FC 5 készülékkel. Az FC 5 Akkumulátoros padlótisztító pedig maximális szabadságot bizosít, bárhol.

Alkalmazása

Walzen
1. Illeszd helyükre a tisztítóhengereket.
Tank
2. Töltsd fel a frissvíz-tartályt.
FC 5 Reinigunsstation
3. Töltsd fel a parkolóállomást 50 ml tiszta vízzel.
Walze anfeuchten
4. Tedd tiszta vízbe a hengereket, és járasd a készüléket 5 másodpercig.
FC
5. Tisztítsd meg a padlót.
Tank entleeren
6. Ürítsd ki a szennyezettvíz-tartályt.
FC abstellen
7. Töltsd fel a parkolóállomást 200 ml vízzel, és járasd át a készüléket 30-60 másodpercig.
Walzen FC 5
8. Mosd ki az FC 5 hengereit a mosógépben 60°-on.

Tartozékok és tisztítószerek

A Kärcher padlótisztító széles körű tartozékaival és tisztítószereivel tökéletesen igazodik minden padlóhoz. A univerzális tisztítószer például minden keménypadlóhoz használható, míg az olajozott/viaszolt fához vagy kőpadlóhoz speciális tisztítószerek vannak, amik kiemelt védelemmel látják el ezeket a felületeket.

*Abból adódóan, hogy az FC 5 készülékekkel történő padlótakarítás során az előzetes porszívózás és a feltörlés egyetlen lépésben történik.

**Az FC 5-öt egy hagyományos felmosóval hasonlították össze egy „Felmosás” teszt során, ahol a tisztítási hatékonyságot, a szennyeződésfelszívást és a szélek mentén történő tisztítását vizsgálták.

*** Az Akkumulátoros FC 5/FC 5 Cordless (0,6 l-es fogyasztás) 60 m² -nyi padlófelület tisztításakor a víz akár 85 százalékát is megtakaríthatja a hagyományos, 5 liter vízzel töltött vödrös felmosáshoz képest (5 l-es fogyasztás).