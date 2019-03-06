FC 5 ÉS FC 5 AKKUMULÁTOROS PADLÓTISZTÍTÓK – FELMOSÁS ÉS ELŐPORSZÍVÓZÁS EGY LÉPÉSBEN.
Az FC 5 vagy az FC 5 Akkumulátoros készülékkel egy lépésben feltakarítható a száraz és a nedves szennyeződés is. Így véget vethetsz a felmosás előtti fárasztó porszívózásnak – a takarítás pedig egyszerűbben, alaposabban és gyorsabban végezhető el, mint eddig valaha.
A Kärcher FC 5 és FC 5 Akkumulátoros padlótisztítók – a padlótisztítás forradalma
A rugalmas FC 5 egy lépésben mossa fel a szennyeződést, és szívja el azt a hengerekről – az előzetes porszívózást nem igénylő, gond nélküli felmosásért! Az FC 5 Akkumulátoros padlótisztító mindemellett maximális szabadságot biztosít a vezeték nélküli megoldásnak köszönhetően.
√ 2 az 1-ben: felmosás szívófunkcióval
√ 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény a vödrös felmosáshoz képest*
√ 50% időmegtakarítás a hagyományos módszerekhez képest**
√ 85% vízmegtakarítás a vödrös felmosáshoz képest***
√ Innovatív öntisztító funkció
√ Bármilyen keménypadlóhoz használható
√ Kiváló minőségű mikroszálas hengerek
√ Könnyedén irányítható
Új FC 5 elképesztő tisztítási teljesítménnyel
A szennyeződés precíz felszedéséhez: a széles légcsatornával és beépített szálemelővel felszerelt szívófej borításnak köszönhetően az FC 5 még alaposabban gyűjti össze a porcokat és a morzsákat.
Tovább az új FC 5 Padlótisztító készülékhez
FC 5 készülék, kétféle szívófej borítással.
Régi szívófej esetén
A régebbi FC 5 modelleknél a borítás külön tartozékként egészen egyszerűen felszerelhető.
Új típusú szívófej
Az új FC 5 modellek már szériaszerűen tartalmazzák a továbbfejlesztett szívófej borítást.
FC 5 Akkumulátoros padlótisztító, korlátlan mozgásszabadsággal
A vezeték nélküli és áramforrástól független FC 5 Akkumulátoros padlótisztító maximális rugalmasságot nyújt takarítás közben. Ennek során az FC 5 minden előnyt egyesíti az innovatív akkumulátor-technológiával: akár 20 perces üzemidejének köszönhetően a padlófelületek 60 m2-ig kényelmesen megtisztíthatók. Az új FC 5 Akkumulátoros készülékek már a továbbfejlesztett szívófej borítással rendelkeznek.
Tovább az FC 5 Akkumulátoros készülékhez
Az FC 5 időt takarít meg és alaposabb tisztaságról gondoskodik
50%-kal gyorsabb, mint a hagyományos módszerek*
A keménypadló tisztító értékes időt takarít meg a takarítási folyamat során: mivel nincs szükség előzetes porszívózásra, a tisztítási idő megfeleződik.
20%-kal jobb tisztítási teljesítmény**
Az automatikusan forgó hengereknek köszönhetően a padlótisztító szinte magától mozog a padlón, és percenkénti 500-as fordulatszámával kiváltja a kellemetlen súrolást. Ezáltal a végeredmény higiénikusabb és hatékonyabb tisztítás, mint a hagyományos felmosóval.
Minden keménypadlón bevetheted
Legyen szó akár fáról, kőről vagy műanyagról: a Kärcher tisztító- és ápolószerekkel kombinálva az FC 5 minden keménypadlót remekül tisztít – a mikroszálas hengerekkel és az alacsony visszamaradó nedvességnek még a parkettátn is használható.
Az optimális védelemhez speciális tisztítószerek közül választhatsz.
2 percen belül száraz
A szennyezett víz elszívásának köszönhetően az FC 5 nagyon kevés visszamaradó nedvességet hagy hátra, ami azt jelenti, hogy a felmosott padló kevesebb mint 2 perc múlva újra száraz és használható.
Padlótisztítás erőfeszítés nélkül
Ezzel az új, forradalmi padló tisztító módszerrel a felmosás még sosem volt ilyen könnyű és fáradságmentes – mindenféle súrolás nélkül!
85%-os vízmegtakarítás a hagyományos módszerekhez képest
Az FC 5 értékes vizet takarít meg. Egy kb. 60 m²-es területen a padlótisztító csupán 600 ml vizet használ, szemben a hagyományos tisztítással, ami legalább 5-10 liternyit igényel.
Sokoldalú felhasználás az FC 5 és az FC 5 Akkumulátoros padlótisztítókkal
Az FC 5 bármilyen keménypadlót ragyogóvá varázsol. Egy lépésben mos fel és szívja el a szennyezetett vizet a hengerekről.
FC 5 és FC 5 Akkumulátoros padlótisztítók kiválóan tisztítanak minden keménypadlón
A padlótisztítófej kialakítása lehetővé teszi a tisztítást egészen a szélekig, hogy a sarkok és az élek is makulátlanul tiszták legyenek.
A rugalmas kialakításnak köszönhetően még az alacsonyabb bútorok alatt és a szűk helyeken is könnyű takarítani.
A hosszú kábelnek és a rugalmas kialakításnak köszönhetően még a lépcsők is erőfeszítés nélkül tisztán tarthatók az FC 5 készülékkel. Az FC 5 Akkumulátoros padlótisztító pedig maximális szabadságot bizosít, bárhol.
Alkalmazása
Tartozékok és tisztítószerek
A Kärcher padlótisztító széles körű tartozékaival és tisztítószereivel tökéletesen igazodik minden padlóhoz. A univerzális tisztítószer például minden keménypadlóhoz használható, míg az olajozott/viaszolt fához vagy kőpadlóhoz speciális tisztítószerek vannak, amik kiemelt védelemmel látják el ezeket a felületeket.
*Abból adódóan, hogy az FC 5 készülékekkel történő padlótakarítás során az előzetes porszívózás és a feltörlés egyetlen lépésben történik.
**Az FC 5-öt egy hagyományos felmosóval hasonlították össze egy „Felmosás” teszt során, ahol a tisztítási hatékonyságot, a szennyeződésfelszívást és a szélek mentén történő tisztítását vizsgálták.
*** Az Akkumulátoros FC 5/FC 5 Cordless (0,6 l-es fogyasztás) 60 m² -nyi padlófelület tisztításakor a víz akár 85 százalékát is megtakaríthatja a hagyományos, 5 liter vízzel töltött vödrös felmosáshoz képest (5 l-es fogyasztás).