Akkumulátoros száraz-nedves porszívók

WD 1 Compact akkumulátorkészlet

Tápfeszültség: 18 V

Mért bemeneti teljesítmény: 230 W

Tárolókapacitás: 7 l

Szívócső hossza: 1,20 m

Akkumulátor üzemideje: nagyjából 10 perc*

Kiegészítők nélküli súly: 3,1 kg

Rés szívófej: Igen

Kárpit szívófej: Igen

Padlószívófej: Nem

Mellékelt akkumulátortöltő: Battery Power 18 V szabvány töltő

Mellékelt akkumulátor: 18 V /2,5 Ah

*Maximális teljesítmény egy 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral

Gyors autótakarítás? Nem probléma! Hála az autó belteréhez alkalmas különleges kiegészítőknek és a kompakt dizájnnak, az akkumulátoros száraz-nedves porszívó a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform segítségével nyűgöz le és feszegeti a takarítás korlátait. Egy mini erőmű!