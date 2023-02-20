Akkumulátoros száraz-nedves porszívók

Végtelen szabadság – mindegy, hogy a kerti szennyeződésekről, autó belteréről vagy az udvarról legyen szó. A sokoldalú 18 V/36 V-os vezeték nélküli száraz-nedves porszívók hadat üzennek bármilyen szennyeződésnek, és sikeresen ötvözik az akkumulátoros nedvesporszívók, illetve az akkumulátoros szárazporszívók előnyeit. Száraz vagy nedves szennyeződés sem akadály, a Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor lehetőséget biztosít az azonnali használatra – még akkor is, ha nincs a közelben konnektor. A még nagyobb rugalmasság érdekében az akkumulátorok más, 18 V-os, vagy 36 V-os, Kärcher Battery Power platformú készülékekhez is használhatók.

Termékek

Az ámulatnak nincs vége.

Az ámulatnak nincs vége.

Az ámulatnak nincs vége.

Az ámulatnak nincs vége.

Az ámulatnak nincs vége.

ÉS AZ ÁMULATNAK NINCS VÉGE.

Teljes szabadság, kábelek nélkül. A WD 3-18-hoz már nem szükségesek a kábelek, így semmi sem szab határt a mozgásának. Miért érnéd be kevesebbel? Használd ki szíved szerint otthon vagy azon túl is, mivel a valós idejű technológia mindig tudatja veled, mennyi akkumulátoridőd és időd maradt. Ahogy már megszokhattad – legyen szó nedves vagy száraz, durva vagy finom, beltéri vagy kültéri használatról – teljesen mindegy. A WD akkumulátoros termékcsalád kiemelkedő szívóereje és a hatékony, maradékmentes szennyeződés-eltávolítás minden padlófelületen visszahozza a WOW élményt, állandóan, mindenhol.

Termékjellemzők

18 V-os cserélhető akkumulátor

18 V-os cserélhető akkumulátor – kompatibilis minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékekkel.

Az akkumulátor állapota az LCD kijelzőn

Az akkumulátor töltöttségi állapotát folyamatosan jelzi az LCD kijelző (Real Time technológia).

Praktikus tartozéktárolás

Praktikus tartozéktároló: helytakarékos, biztonságos és könnyen elérhető tartozéktárolás.

Tömlőtárolás a készülék tetején

Szívócsőtárolás az eszköz tetején: a szívócsövet az eszköz tetejére lógatva, helytakarékosan lehet tárolni.

Tárolórekesz a szerszámok és kis alkatrészek biztonságos tárolásához

Fúvófunkció a nehezen megközelíthető területekhez.

Nedves porszívózás nagy és kis mennyiségű víz esetén

Nedves porszívózás könnyedén – nagyobb és kisebb mennyiségű víz esetén is.

Ergonomikus hordozófogantyú

Ergonomikus hordozófogantyú.

Fúvó funkció a nehezen hozzáférhető helyekhez

18 V + 18 V = 36 V Teljesítmény: Erőteljes, 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os Li-Ion akkumulátor hajt meg.

Filterentnahme

Szabadalmaztatott szűrőeltávolító technológia: A szűrő eltávolítása a szűrődoboz kinyitásával annyira egyszerű, hogy csak másodpercekbe telik, és nincs szükség arra, hogy érintkezz a szennyeződéssel.

Termékelőnyök

Maximális mozgásszabadság és készenlét az azonnali használatra

Autótakarítás, de nincs a közelben konnektor? A padlóra borult a vizespalack? Nem probléma, hála az akkumulátoros WD berendezéseknek! Vezeték nélküli nedvesporszívó és szárazporszívó egy eszközben egyesítve.

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18 V Kärcher Battery Power

WD 1 Compact akkumulátorkészlet

Tápfeszültség: 18 V
Mért bemeneti teljesítmény: 230 W
Tárolókapacitás: 7 l
Szívócső hossza: 1,20 m
Akkumulátor üzemideje: nagyjából 10 perc*
Kiegészítők nélküli súly: 3,1 kg
Rés szívófej: Igen
Kárpit szívófej: Igen
Padlószívófej: Nem
Mellékelt akkumulátortöltő: Battery Power 18 V szabvány töltő
Mellékelt akkumulátor: 18 V /2,5 Ah

*Maximális teljesítmény egy 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral

Gyors autótakarítás? Nem probléma! Hála az autó belteréhez alkalmas különleges kiegészítőknek és a kompakt dizájnnak, az akkumulátoros száraz-nedves porszívó a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform segítségével nyűgöz le és feszegeti a takarítás korlátait. Egy mini erőmű!

WD 2-18 akkumulátorkészlet

Tápfeszültség: 18 V
Mért bemeneti teljesítmény: 225 W
Tárolókapacitás: 12 l
Szívócső hossza: 1,80 m
Akkumulátor üzemideje: nagyjából 10 perc*
Kiegészítők nélküli súly: 3,4 kg
Rés szívófej: Igen
Kárpit szívófej: Nem
Padlószívófej: Igen
Mellékelt akkumulátortöltő: Battery Power 18 V szabvány töltő
Mellékelt akkumulátor: 18 V /2,5 Ah

*Maximális teljesítmény egy 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral

Kompakt és rugalmas. A WD 2-18 akkumulátoros nedvesporszívó, ami könnyedén megbirkózik a száraz szennyeződésekkel is, remek szívóerőt és széles körű felhasználási lehetőségeket biztosít. A kisebb WD 1 Compacttal szemben a WD 2-18 padlótisztítófejjel és kerekeken gördülő, 5 literrel nagyobb űrtartalmú hulladéktárolóval is rendelkezik.

WD 3-18 / WD 3-18 S akkumulátorkészlet

Tápfeszültség: 18 V
Mért bemeneti teljesítmény: 225 W
Tárolókapacitás: 17 l
Szívócső hossza: 2,0 m
Akkumulátor üzemideje: 20 perc*
Kiegészítők nélküli súly: 3,8 kg/4,1 kg
Rés szívófej: Igen
Kárpit szívófej: Nem
Padlószívófej: Igen
Mellékelt akkumulátortöltő: Battery Power 18 V szabvány töltő
Mellékelt akkumulátor: 18 V /5,0 Ah 

*Maximális teljesítmény egy 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral

Még ennél is több szennyeződéshez és nedves porszívózáshoz: itt a WD 3-18 strapabíró műanyag tárolóval és a WD 3 18 rozsdamentes acél víztartállyal. A WD 2-18-hoz viszonyítva 5 literrel nagyobb űrtartalmú tárolórésszel rendelkezik és a mellékelt 05 Ah-s cserélhető akkumulátorral, élvezd megszakítás nélkül a megduplázott akkumulátor-üzemidőt 20 percen keresztül!

WD 4-18 Dual Battery Set/WD 4-18 S Dual Battery Set

Feszültség: 2 x 18 V
Motor: 36 V
Névleges teljesítményfelvétel: 380 W
Tartály kapacitása: 20 l
Szívótömlő hossza: 2,20 m
Akkumulátor üzemidő: 28 perc*
Szűrő: Lapos redős szűrő
Súly tartozékok nélkül: 6,6 kg / 7,0 kg
Résszívó: Igen
Kárpittisztító fej: Nem
Padlótisztító fej: Igen
Akkumulátortöltő tartozék: Kettős akkumulátoros 18 V gyors töltő
Akkumulátor tartozék: 2 x 18 V/5.0 Ah

Maximális üzemidő 2 x 18 V/5.0 Ah cserélhető Kärcher akkumulátorral

Erőteljes és hordozható: Az erős szívóerejű WD 4-18 Dual és WD 4-18 S Dual rozsdamentes acél változat kiemelkednek a Kärcher Home & Garden sorozatban. Mi teszi igazán különlegessé? Egy erőteljes, 36 V-os motor, amelyet két sorosan kapcsolt 18 V-os akkumulátor hajt. Legyen a szennyeződés durva, finom, nedves vagy száraz – a WD 4-18 Dual és a WD 4-18 S Dual mindet összeszedi.

36 V Kärcher Battery Power

WD 3 / WD 3 prémium akkumulátorkészlet

Tápfeszültség: 36 V
Mért bemeneti teljesítmény: 300 W
Tárolókapacitás: 17 l
Szívócső hossza: 2.0 m
Akkumulátor üzemideje: 15 perc*
Kiegészítők nélküli súly: 5,2 kg/5,5 kg (prémium)
Rés szívófej: Igen
Kárpit szívófej: Nem
Padlószívófej: Igen
Mellékelt akkumulátortöltő: Battery Power 36 V szabvány töltő
Mellékelt akkumulátor: 36 V /2,5 Ah

*Maximális teljesítmény egy 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral 

A valaha volt legnagyobb mozgásszabadság, extra szívóerővel! A WD 3 akkumulátoros nedves-száraz porszívó vezeték nélküli szabadságot kínál, miközben teljesen üzemképes marad. Lehet a szennyeződés durva, finom, nedves vagy száraz – a WD 3 feltakarítja.

Kärcher Battery Power akkumulátorplatform

18 V Battery Power

Az összes 18 V Kärcher Battery Power akkumulátorplatformmal rendelkező eszközt itt találja
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36 V Battery Power

Az összes 36 V Kärcher Battery Power akkumulátorplatformmal rendelkező eszközt itt találja
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