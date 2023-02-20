Akkumulátoros száraz-nedves porszívók
Végtelen szabadság – mindegy, hogy a kerti szennyeződésekről, autó belteréről vagy az udvarról legyen szó. A sokoldalú 18 V/36 V-os vezeték nélküli száraz-nedves porszívók hadat üzennek bármilyen szennyeződésnek, és sikeresen ötvözik az akkumulátoros nedvesporszívók, illetve az akkumulátoros szárazporszívók előnyeit. Száraz vagy nedves szennyeződés sem akadály, a Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor lehetőséget biztosít az azonnali használatra – még akkor is, ha nincs a közelben konnektor. A még nagyobb rugalmasság érdekében az akkumulátorok más, 18 V-os, vagy 36 V-os, Kärcher Battery Power platformú készülékekhez is használhatók.
Termékek
ÉS AZ ÁMULATNAK NINCS VÉGE.
Teljes szabadság, kábelek nélkül. A WD 3-18-hoz már nem szükségesek a kábelek, így semmi sem szab határt a mozgásának. Miért érnéd be kevesebbel? Használd ki szíved szerint otthon vagy azon túl is, mivel a valós idejű technológia mindig tudatja veled, mennyi akkumulátoridőd és időd maradt. Ahogy már megszokhattad – legyen szó nedves vagy száraz, durva vagy finom, beltéri vagy kültéri használatról – teljesen mindegy. A WD akkumulátoros termékcsalád kiemelkedő szívóereje és a hatékony, maradékmentes szennyeződés-eltávolítás minden padlófelületen visszahozza a WOW élményt, állandóan, mindenhol.
Termékjellemzők
18 V-os cserélhető akkumulátor – kompatibilis minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékekkel.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát folyamatosan jelzi az LCD kijelző (Real Time technológia).
Praktikus tartozéktároló: helytakarékos, biztonságos és könnyen elérhető tartozéktárolás.
Szívócsőtárolás az eszköz tetején: a szívócsövet az eszköz tetejére lógatva, helytakarékosan lehet tárolni.
Fúvófunkció a nehezen megközelíthető területekhez.
Nedves porszívózás könnyedén – nagyobb és kisebb mennyiségű víz esetén is.
Ergonomikus hordozófogantyú.
18 V + 18 V = 36 V Teljesítmény: Erőteljes, 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os Li-Ion akkumulátor hajt meg.
Szabadalmaztatott szűrőeltávolító technológia: A szűrő eltávolítása a szűrődoboz kinyitásával annyira egyszerű, hogy csak másodpercekbe telik, és nincs szükség arra, hogy érintkezz a szennyeződéssel.
Termékelőnyök
Maximális mozgásszabadság és készenlét az azonnali használatra
Autótakarítás, de nincs a közelben konnektor? A padlóra borult a vizespalack? Nem probléma, hála az akkumulátoros WD berendezéseknek! Vezeték nélküli nedvesporszívó és szárazporszívó egy eszközben egyesítve.
18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact akkumulátorkészlet
Tápfeszültség: 18 V
Mért bemeneti teljesítmény: 230 W
Tárolókapacitás: 7 l
Szívócső hossza: 1,20 m
Akkumulátor üzemideje: nagyjából 10 perc*
Kiegészítők nélküli súly: 3,1 kg
Rés szívófej: Igen
Kárpit szívófej: Igen
Padlószívófej: Nem
Mellékelt akkumulátortöltő: Battery Power 18 V szabvány töltő
Mellékelt akkumulátor: 18 V /2,5 Ah
*Maximális teljesítmény egy 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral
Gyors autótakarítás? Nem probléma! Hála az autó belteréhez alkalmas különleges kiegészítőknek és a kompakt dizájnnak, az akkumulátoros száraz-nedves porszívó a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform segítségével nyűgöz le és feszegeti a takarítás korlátait. Egy mini erőmű!
WD 2-18 akkumulátorkészlet
Tápfeszültség: 18 V
Mért bemeneti teljesítmény: 225 W
Tárolókapacitás: 12 l
Szívócső hossza: 1,80 m
Akkumulátor üzemideje: nagyjából 10 perc*
Kiegészítők nélküli súly: 3,4 kg
Rés szívófej: Igen
Kárpit szívófej: Nem
Padlószívófej: Igen
Mellékelt akkumulátortöltő: Battery Power 18 V szabvány töltő
Mellékelt akkumulátor: 18 V /2,5 Ah
*Maximális teljesítmény egy 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral
Kompakt és rugalmas. A WD 2-18 akkumulátoros nedvesporszívó, ami könnyedén megbirkózik a száraz szennyeződésekkel is, remek szívóerőt és széles körű felhasználási lehetőségeket biztosít. A kisebb WD 1 Compacttal szemben a WD 2-18 padlótisztítófejjel és kerekeken gördülő, 5 literrel nagyobb űrtartalmú hulladéktárolóval is rendelkezik.
WD 3-18 / WD 3-18 S akkumulátorkészlet
Tápfeszültség: 18 V
Mért bemeneti teljesítmény: 225 W
Tárolókapacitás: 17 l
Szívócső hossza: 2,0 m
Akkumulátor üzemideje: 20 perc*
Kiegészítők nélküli súly: 3,8 kg/4,1 kg
Rés szívófej: Igen
Kárpit szívófej: Nem
Padlószívófej: Igen
Mellékelt akkumulátortöltő: Battery Power 18 V szabvány töltő
Mellékelt akkumulátor: 18 V /5,0 Ah
*Maximális teljesítmény egy 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral
Még ennél is több szennyeződéshez és nedves porszívózáshoz: itt a WD 3-18 strapabíró műanyag tárolóval és a WD 3 18 rozsdamentes acél víztartállyal. A WD 2-18-hoz viszonyítva 5 literrel nagyobb űrtartalmú tárolórésszel rendelkezik és a mellékelt 05 Ah-s cserélhető akkumulátorral, élvezd megszakítás nélkül a megduplázott akkumulátor-üzemidőt 20 percen keresztül!
WD 4-18 Dual Battery Set/WD 4-18 S Dual Battery Set
Feszültség: 2 x 18 V
Motor: 36 V
Névleges teljesítményfelvétel: 380 W
Tartály kapacitása: 20 l
Szívótömlő hossza: 2,20 m
Akkumulátor üzemidő: 28 perc*
Szűrő: Lapos redős szűrő
Súly tartozékok nélkül: 6,6 kg / 7,0 kg
Résszívó: Igen
Kárpittisztító fej: Nem
Padlótisztító fej: Igen
Akkumulátortöltő tartozék: Kettős akkumulátoros 18 V gyors töltő
Akkumulátor tartozék: 2 x 18 V/5.0 Ah
Maximális üzemidő 2 x 18 V/5.0 Ah cserélhető Kärcher akkumulátorral
Erőteljes és hordozható: Az erős szívóerejű WD 4-18 Dual és WD 4-18 S Dual rozsdamentes acél változat kiemelkednek a Kärcher Home & Garden sorozatban. Mi teszi igazán különlegessé? Egy erőteljes, 36 V-os motor, amelyet két sorosan kapcsolt 18 V-os akkumulátor hajt. Legyen a szennyeződés durva, finom, nedves vagy száraz – a WD 4-18 Dual és a WD 4-18 S Dual mindet összeszedi.
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 / WD 3 prémium akkumulátorkészlet
Tápfeszültség: 36 V
Mért bemeneti teljesítmény: 300 W
Tárolókapacitás: 17 l
Szívócső hossza: 2.0 m
Akkumulátor üzemideje: 15 perc*
Kiegészítők nélküli súly: 5,2 kg/5,5 kg (prémium)
Rés szívófej: Igen
Kárpit szívófej: Nem
Padlószívófej: Igen
Mellékelt akkumulátortöltő: Battery Power 36 V szabvány töltő
Mellékelt akkumulátor: 36 V /2,5 Ah
*Maximális teljesítmény egy 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral
A valaha volt legnagyobb mozgásszabadság, extra szívóerővel! A WD 3 akkumulátoros nedves-száraz porszívó vezeték nélküli szabadságot kínál, miközben teljesen üzemképes marad. Lehet a szennyeződés durva, finom, nedves vagy száraz – a WD 3 feltakarítja.