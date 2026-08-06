A Kärcher KWD 3 V-17/4/20 egy erőteljes és energiahatékony nedves-száraz porszívó 1000 W-os motorral. A készülék és tartozékai optimálisan összehangoltak a kiváló tisztítási eredményekért. A gép legfontosabb technikai előnye az egyrészes patronszűrő, amely lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződések kényelmes felszívását a szűrő cseréje nélkül. A 17 literes műanyag tartály, a praktikus fúvó funkció, a helytakarékos gégecső-tárolás a készülékfejen, és a levehető fogantyú mind a sokoldalú felhasználást támogatják.