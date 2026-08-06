Nedves és száraz porszívó KWD 3 V-17/4/20
A Kärcher KWD 3 V-17/4/20 nedves-száraz porszívó erős, hatékony és kiváló ár-érték arányú. 17 literes műanyag tartálya, 4 méteres kábele, 2 méteres szívótömlője és egyrészes patron szűrője biztosítja a megbízható teljesítményt.
A Kärcher KWD 3 V-17/4/20 egy erőteljes és energiahatékony nedves-száraz porszívó 1000 W-os motorral. A készülék és tartozékai optimálisan összehangoltak a kiváló tisztítási eredményekért. A gép legfontosabb technikai előnye az egyrészes patronszűrő, amely lehetővé teszi a nedves és száraz szennyeződések kényelmes felszívását a szűrő cseréje nélkül. A 17 literes műanyag tartály, a praktikus fúvó funkció, a helytakarékos gégecső-tárolás a készülékfejen, és a levehető fogantyú mind a sokoldalú felhasználást támogatják.
Jellemzők és előnyök
PatronszűrőA szűrőcsere nélküli nedves és száraz porszívózás érdekében. A szűrő egyszerű beszerelése és eltávolítása elforgatással, további rögzítő részek nélkül.
Praktikus kábel- és tartozéktárolásHelytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás. A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Szívótömlő-tárolás a készülék tetejénA szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék fejére akasztva. Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Tárolórekesz
- A szerszámok és az apró alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
Praktikus fúvófunkció
- Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
- Szennyeződés gond nélküli eltávolítása, pl. kavicságyból.
Fleece porzsák
- Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
- Hosszabb ideig tartó szívóteljesítmény és nagy porvisszatartó képesség.
A fogantyú közbenső parkolása a készülékfejen
- Egy mozdulattal rakja parkolóállásba fogantyút a készülék fején, amikor szünetet tart a munkában.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
- A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
- A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
„Pull & Push“ zárrendszer
- A tartály gyorsan, könnyen és biztonságosan nyitható és zárható.
Ergonomikus hordozófogantyú
- A készülék könnyen és kényelmesen szállítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Szívóteljesítmény (W)
|230
|Vákuum (mbar)
|max. 230
|Légáramlás (l / s)
|max. 45
|Tartály űrtartalma (l)
|17
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Színes összetevő
|Készülékfej fekete Tartály sárga Készülék lökhárítója sárga
|Tápkábel (m)
|4
|Standard tartozék ID (mm)
|35
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Zajszint (dB (A))
|74
|Szín
|sárga
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|4,5
|Csomagolási súly (kg)
|6,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|349 x 328 x 492
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
- Szívótömlő anyaga: Műanyag
- Levehető markolat
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 0.5 m
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Nedves-száraz padlótisztító fej: csatos rögzítők
- Réstisztító fej
Felszereltség
- Patronszűrő: Cellulóz
- Fleece porzsák: 3 rétegű
- Forgó kapcsoló (be/ki)
- Fújó funkció
- A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
- Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
- Kiegészítő tartozékok tárolása a készülék tetején
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Összecsukható hordozófogantyú
- Kábelakasztó
- Parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
- Stabil ütköző
- Fék nélküli görgők: 4 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Teraszok
- A jármű belseje
- Garázs
- Műhely
- Pince
- Folyadékok
- Bejárat
- Hobbihelyiség
Tartozékok
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