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Nedves és száraz porszívó KWD 5 S V-25/5/22

A Kärcher KWD 5 S V-25/5/22 nedves-száraz porszívó 25 literes rozsdamentes acél tartállyal, 5 méteres kábellel és 2,2 méteres szívótömlővel rendelkezik. Fekete készüléktetejével kiváló tisztítási eredményeket biztosít otthon és műhelyben egyaránt.

A Kärcher KWD 5 S V-25/5/22 egy rendkívül erős és energiahatékony nedves-száraz porszívó, amely 1100 W-os motorral is csúcsteljesítményt nyújt. A modell technikai csúcspontja a beépített szűrőtisztító funkció, amely gombnyomásra hatékonyan tisztítja a lapos redős szűrőt és állítja vissza a teljes szívóerőt. A szabadalmaztatott, érintésmentes szűrőeltávolítási technológia és a 25 literes rozsdamentes acél tartály biztosítja a non-stop, kényelmes takarítást.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó KWD 5 S V-25/5/22: Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Kiemelkedő szűrőteljesítmény
Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba továbbítják a szennyeződést. A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll
Nedves és száraz porszívó KWD 5 S V-25/5/22: Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
Nedves és száraz porszívó KWD 5 S V-25/5/22: Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
A szívótömlő helytakarékosan tárolható a készülék tetejére akasztva. Intuitív rögzítő mechanizmusok bal- és jobbkezes felhasználók számára is.
Fleece porzsák
  • Háromrétegű, rendkívül szakadásálló flíz anyag.
  • Hosszabb ideig tartó szívóteljesítmény és nagy porvisszatartó képesség.
Praktikus fúvófunkció
  • Mindenütt, ahol a porszívózás nem lehetséges, segít a praktikus fúvó funkció.
  • A szennyeződés fáradságmentes eltávolítása például kavicságyból.
Praktikus parkolóállás
  • A munka megszakításakor a szívócső és a padlófej gyors és könnyű ideiglenes tárolása.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
  • Helytakarékos, biztonságos és könnyedén hozzáférhető tartozéktárolás.
  • A tápkábel biztonságosan tárolható a beépített kábelhorgok segítségével.
Tárolórekesz
  • Szerszámok és apró alkatrészek, például csavarok és szögek biztonságos tárolására.
Levehető markolat
  • A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
  • Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
A készülék, a szívótömlő és a padlófúvóka optimálisan össze vannak hangolva.
  • A legjobb tisztítási eredményért – legyen szó akár száraz, nedves, apró vagy durvább szennyeződésről.
  • A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1100
Szívóteljesítmény (W) 280
Vákuum (mbar) max. 260
Légáramlás (l / s) max. 70
Tartály űrtartalma (l) 25
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Színes összetevő Készülékfej fekete Tartály Rozsdamentes acél Készülék lökhárítója sárga
Tápkábel (m) 5
Standard tartozék ID (mm) 35
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Zajszint (dB (A)) 73
Szín fekete
Súly tartozékok nélkül (kg) 8,5
Csomagolási súly (kg) 12
Méretek (H × Sz × M) (mm) 418 x 382 x 646

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.2 m
  • Szívótömlő típusa: ívelt markolattal
  • Szívótömlő anyaga: Műanyag
  • Levehető markolat antisztatikus védelemmel
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 0.5 m
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Nedves-száraz padlótisztító fej: Átkapcsolható
  • Réstisztító fej

Felszereltség

  • Harmonikaszűrő: Cellulóz
  • Fleece porzsák: 3 rétegű
  • Szűrőtisztító funkció
  • Forgó kapcsoló (be/ki)
  • Állítható szívóteljesítmény
  • Fújó funkció
  • A fogantyú közbenső parkolási pozíciója a készülék tetején
  • Szívótömlő-tárolás a készülék tetején
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Komfortos 3 az 1-ben markolat
  • Kábelakasztó
  • Parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • Stabil ütköző
  • Fék nélküli görgők: 5 Darab(ok)
Nedves és száraz porszívó KWD 5 S V-25/5/22
Alkalmazási területek
  • Felújítás
  • A jármű belseje
  • Garázs
  • Műhely
  • Folyadékok
  • Pince
  • Hobbihelyiség
  • Bejárat
  • Teraszok
Tartozékok
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