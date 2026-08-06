A Kärcher KWD 5 S V-25/5/22 egy rendkívül erős és energiahatékony nedves-száraz porszívó, amely 1100 W-os motorral is csúcsteljesítményt nyújt. A modell technikai csúcspontja a beépített szűrőtisztító funkció, amely gombnyomásra hatékonyan tisztítja a lapos redős szűrőt és állítja vissza a teljes szívóerőt. A szabadalmaztatott, érintésmentes szűrőeltávolítási technológia és a 25 literes rozsdamentes acél tartály biztosítja a non-stop, kényelmes takarítást.