Mindent megváltoztat.

Anélkül, hogy bármit is meg kellene változtatnia.

Egy és ugyanaz a flotta, de teljesen új előnyökkel. Nem kell sokat tennie ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a felszereléséből. Connect moduljainkkal csak annyit kell tennie, hogy digitalizálja meglévő berendezéseit. Így egy kis befektetésből nagy nyereség lesz, mert az intelligensen hálózatba kapcsolt berendezésekkel maximalizálható a tisztítási teljesítmény és minimalizálhatók az üzemeltetési költségek.

Bizonyított tisztítási teljesítmény. Csak okosabban.

Az Equipment Managementtel Ön teljes irányítást és teljes áttekintést kap. Mostantól mindig tudja, hogy hol vannak a gépei, és bárhonnan ellenőrizheti állapotukat. Ehhez nincs szüksége semmilyen speciális tudásra, csak saját Kärcher ügyfélfiókjára. Itt minden információt megtalál, amely alapján optimalizálhatja folyamatait.

