Berendezésirányítás
Kis plusz. Nagy érték. Kapcsolat a jövőhöz.
Ugyanaz a flotta, de teljesen új előnyökkel. Hogy a legtöbbet hozd ki a berendezéseidből, nem kell sokat befektetned. A Connect moduljaink mindössze annyit tesznek, hogy digitalizálják a meglévő eszközeidet. Ezáltal egy kis beruházásból nagy nyereség lesz, hiszen az intelligensen hálózatba kötött berendezésekkel maximalizálhatod a tisztítóerőt és minimalizálhatod az üzemeltetési költségeidet.
Tisztaság és okosság egyesül.
Okos takarítási hatékonyság: digitalizálja berendezéseit, és növelje a hatékonyságot a teljes flottában.
Tisztaság és okosság egyesül.
Okos takarítási hatékonyság: digitalizálja berendezéseit, és növelje a hatékonyságot a teljes flottában.
Mindent megváltoztat.
Anélkül, hogy bármit is meg kellene változtatnia.
Egy és ugyanaz a flotta, de teljesen új előnyökkel. Nem kell sokat tennie ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a felszereléséből. Connect moduljainkkal csak annyit kell tennie, hogy digitalizálja meglévő berendezéseit. Így egy kis befektetésből nagy nyereség lesz, mert az intelligensen hálózatba kapcsolt berendezésekkel maximalizálható a tisztítási teljesítmény és minimalizálhatók az üzemeltetési költségek.
Bizonyított tisztítási teljesítmény. Csak okosabban.
Az Equipment Managementtel Ön teljes irányítást és teljes áttekintést kap. Mostantól mindig tudja, hogy hol vannak a gépei, és bárhonnan ellenőrizheti állapotukat. Ehhez nincs szüksége semmilyen speciális tudásra, csak saját Kärcher ügyfélfiókjára. Itt minden információt megtalál, amely alapján optimalizálhatja folyamatait.
AZONNAL ONLINE. ELŐNYÖK.
Az Equipment Management összeköti berendezéseit az internettel – és Önt új előnyök egész sorával.
1. Használati eset: Földrajzi helymeghatározás
Nyomon követhető megtakarítások: Az élő adatátvitel lehetővé teszi, hogy megtaláld az elveszettnek hitt berendezéseket, és javítsd az egész flottád kihasználtságát. Ez csökkenti az állásidőt és növeli a profitodat. Értesítést kapsz, amint valamelyik eszközöd elhagyja a kijelölt helyét, így mindig biztos lehetsz benne, hogy a berendezéseid a megfelelő helyen vannak.
2. Használati eset: Munka el nem kezdése / Feladat teljesítése
A bizalom jó, az átláthatóság még jobb: Az Equipment Management segítségével könnyedén nyomon követheted, hogy mennyire tartják be a takarítási ütemterveket, és bármikor bizonyíthatod ezt. Így garantálhatod az optimális tisztítási minőséget és a maximális ügyfél-elégedettséget.
3. Használati eset: Kihasználtság / Flotta hatékonysága
Az eszközeid üzemóráinaknyomon követésével biztosíthatod a flottád optimális kihasználtságát. Az alulhasznált berendezéseket más helyszíneken is bevetheted, például új eszközök vásárlásának elkerülése érdekében. Emellett, ha egyes eszközök extrém mértékben vannak kihasználva, arra következtethetsz, hogy egy nagyobb kapacitású eszközre lehet szükség. Ez hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot eredményez.
A JÖVŐ – KORSZERŰSÍTÉSRE KÉSZEN.
A Connect modulok könnyen telepíthetők, és a mai berendezéseket átalakítják a holnap digitális takarítóflottájává.
Plug-in Connect
Kis kiegészítés, nagy hatás: Csak annyit kell tenned, hogy csatlakoztatod az eszköz akkumulátorát, így a kompakt modul összekapcsolódik a flottahálózatoddal. A beépített SIM-kártyájának köszönhetően világszerte továbbítja az aktuális helyzetet és más értékes adatokat, például az üzemidőt és az akkumulátor feszültségét. A modul szinte minden eszközzel kompatibilis – legyen az Kärcher vagy más gyártó terméke.
Machine Connect
Teljes integráció, maximális előnyök: A Machine Connect elérhető a legújabb generációs eszközeinkhez – egy modul, amely közvetlenül csatlakozik a gép vezérlőrendszeréhez. Így nemcsak a helymeghatározó funkcióból, hanem a flotta teljes körű távoli frissítéséből is profitálhatsz, mindezt egy gombnyomással.
Használati videók
Hogyan hozz létre helyszíneket és rendelj hozzá gépeket
Hogyan állíts be takarítási ütemtervet a gépekhez
Hogyan iratkozz fel értesítésekre és jelentésekre
Hogyan hívj meg új felhasználókat
Hogyan állíts be gépspecifikus emlékeztetőket
Hogyan rendelj gépeket egy másik helyszínhez
A frissítés az Equipment Management-hez.
A skálázható soniq IQ ökoszisztéma még okosabbá teszi a professzionális takarítást. Az all-in-one szoftvermegoldás mindent tartalmaz, amire a szakembereknek szükségük van, négy modulba csoportosítva – a flottakezeléstől és a személyzeti irányítástól kezdve a szenzorvezérelt takarítási tervezésig. Ezzel még több időt és pénzt takaríthatsz meg, és lehetőséged van a folyamataid tovább optimalizálására, valamint az ügyfél-elégedettség javítására.
A legjobb kapcsolat a jövőhöz.
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