Gőzporszívó SGV 8/5
A felhasználóbarát SGV 8/5* gőztisztító és nedves porszívó egyben. Hét üzemmóddal, informatív kijelzővel és rengeteg tartozékkal rendelkezik.
A könnyen kezelhető SGV 8/5 gőzporszívó a magas gőznyomásnak (8 bar), a kb. 70 °C-os forró vízhőmérsékletnek és a háromfokozatú gőzáram-szabályozásnak köszönhetően lenyűgöző tisztítási eredményeket biztosít. A tisztítás környezetbarát és teljesen vegyszermentes. Az SGV 8/5 praktikus öntisztító funkciója tartós higiénikus tisztaságot garantál. A gép másik kiemelkedő előnye, hogy egyszerűen és kényelmesen kezelhető, a működési állapotot és az esetleges szerviz-/hibaüzeneteket is megjelenítő kijelzőn keresztül. A hét különböző gőz/vákuum üzemmód gyorsan és egyszerűen kiválasztható az EASY Operation forgókapcsolóval, míg az ergonomikus gőz/szívópisztoly segítségével a gőzáramlás, az öblítési mód és a vákuumfunkció közvetlenül és rugalmasan vezérelhető a használat során. Az energiatakarékos és zajcsökkentett eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően zajérzékeny helyeken történő munkavégzésre is alkalmas. A tartozékok átfogó választékát magán a gépen lehet tárolni, védve a szennyeződésektől, így azok mindig kéznél vannak, anélkül, hogy keresgélni kellene őket.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható és kiemelkedő tisztítási teljesítményKülönösen magas gőznyomás (8 bar), kb. 70 °C-os melegvíz-hőmérséklet és kiváló szívóteljesítmény. Könnyen, gyorsan, hatékonyan és vegyszerek használata nélkül távolítja el a legmakacsabb szennyeződéseket is. Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.
EASY Operation forgókapcsoló hét üzemmóddalKülönösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra. Gőzölés/porszívózás eco!efficiency üzemmóddal/ anélkül és a gép öntisztításával. Be/Ki kapcsoló, hidegvíz, tisztítószerrel történő használat, öblítés.
Gőz/szívótömlő gőz/szívópisztollyalKülönösen felhasználóbarát forgókapcsoló és nyomáskapcsoló a különböző funkciók vezérléséhez. Háromfokozatú gőzáramlás-szabályozást, hideg- és melegvizes működést, valamint egyidejű vákuumozást kínál. Időtakarékos: Az üzemmód működés közben is beállítható. Nem kell megszakítani a tisztítási folyamatot.
Kényelmes kijelző
- A működési állapot a kijelzőn szöveges vagy oszlopdiagram formájában jelenik meg.
- A karbantartási időközökre vonatkozó szervizinformációk, például "vízkőmentesítés".
- A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
eco!efficiency üzemmód
- Nagy tisztítási teljesítmény csökkentett szívóteljesítmény mellett.
- Alacsony működési zajának köszönhetően zajérzékeny területeken is használható.
- Ez azt jelenti, hogy az éjszakai tisztítási alkalmazások sem jelentenek problémát.
Háromfokozatú gőzáram-szabályozás
- Könnyű gőz (I. szint) az alacsony szennyezettséghez.
- Közepes gőz (II. szint) átlagos szennyeződéshez.
- Erős gőz (III. szint) a makacs szennyeződésekhez.
Beépített tartozéktárolás
- A tartozékok, mint például a fúvókák vagy a körkefék mindig kéznél vannak.
- Minden tartozékot tisztán és biztonságosan tartanak a szállítás során.
- A tápkábel szállításkor biztonságosan tárolva van a készülék hátulján.
A tartozékok széles választéka a szállítási terjedelemben szerepel
- 300 mm-es padlófúvóka kefecsíkkal és facsaróbetéttel.
- 150 mm-es kézifúvóka kefecsíkokkal és facsaróbetéttel.
- Résszívó, pontsugaras fúvóka, háromszögfej és három különböző kerek kefe.
Ergonomikus és könnyen szállítható
- Betöltéskor a gépet a süllyesztett fogantyúknál és a tolófogantyúnál fogja meg.
- Hosszabb távú szállításkor a gépet a tolófogantyúnál fogva húzza maga mögött.
- A nagyméretű szállítógörgőkkel könnyen szállítható, akár lépcsőn felfelé vagy lefelé is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Gőznyomás (bar)
|max. 8
|Fűtési teljesítmény (W)
|3000
|Felfűtési idő (min)
|7
|Kazán hőmérséklete (°C)
|max. 173
|Forró víz hőmérséklet (°C)
|70 - 173
|Frissvíztartály (l)
|5,6
|Szennyezettvíz-tartály (l)
|5
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 50
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|40
|Csomagolási súly (kg)
|48
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Ki/be kapcsoló, hideg víz/szívó üzemmód, eco!efficiency üzemmód, gőz/meleg víz/hideg víz/szívó üzemmód, a készülék hideg öblítési funkciója, mosószeres/szívó üzemmód, a készülék öntisztító funkciója.
A csomag tartalma
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzszívócső: 2 Darab(ok), 505 mm
- Padlótisztító fej: 300 mm
- Gőz/szívótömlő gőz/szívópisztollyal: 4 m
- Kézifej gumicsík: 150 mm
- Padlófej gumicsík: 300 mm
- Kézifej: 150 mm
- Fúvóka-adapter a fugafej számára: 185 mm
- Hosszabbító a pontfúvókához: 140 mm
- Háromszögfej a sarkok kézi/padlótisztításához
- Kis kerek kefe, rozsdamentes acél: 1 Darab(ok)
- Kis kerek kefe, sárgaréz: 1 Darab(ok)
- Kis kerek kefe, Pekalon (fekete): 1 Darab(ok)
- Tolófogantyú
- Tartozéktároló (kivehető)
Felszereltség
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
- Gépház: Rozsdamentes acél
- Beépített kábeltárolás
- Kijelző
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (háromlépcsős)
- Biztonsági zár a gőzpisztolyon
Videók
Alkalmazási területek
- Makacs szennyeződések, foltok és zsírok
- Falicsempék, kerámiapadlók és egyéb kemény felületek
- Szerelvények, munkafelületek és rozsdamentes acélfelületek
- Ablaküvegek, üvegajtók, üvegfelületek és tükrök
- Szövetek és kárpitozott bútorok
- Járművek belső terének tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.