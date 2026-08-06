Gőzporszívó SGV 8/5

A felhasználóbarát SGV 8/5* gőztisztító és nedves porszívó egyben. Hét üzemmóddal, informatív kijelzővel és rengeteg tartozékkal rendelkezik.

A könnyen kezelhető SGV 8/5 gőzporszívó a magas gőznyomásnak (8 bar), a kb. 70 °C-os forró vízhőmérsékletnek és a háromfokozatú gőzáram-szabályozásnak köszönhetően lenyűgöző tisztítási eredményeket biztosít. A tisztítás környezetbarát és teljesen vegyszermentes. Az SGV 8/5 praktikus öntisztító funkciója tartós higiénikus tisztaságot garantál. A gép másik kiemelkedő előnye, hogy egyszerűen és kényelmesen kezelhető, a működési állapotot és az esetleges szerviz-/hibaüzeneteket is megjelenítő kijelzőn keresztül. A hét különböző gőz/vákuum üzemmód gyorsan és egyszerűen kiválasztható az EASY Operation forgókapcsolóval, míg az ergonomikus gőz/szívópisztoly segítségével a gőzáramlás, az öblítési mód és a vákuumfunkció közvetlenül és rugalmasan vezérelhető a használat során. Az energiatakarékos és zajcsökkentett eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően zajérzékeny helyeken történő munkavégzésre is alkalmas. A tartozékok átfogó választékát magán a gépen lehet tárolni, védve a szennyeződésektől, így azok mindig kéznél vannak, anélkül, hogy keresgélni kellene őket.

Jellemzők és előnyök
Gőzporszívó SGV 8/5: Fenntartható és kiemelkedő tisztítási teljesítmény
Fenntartható és kiemelkedő tisztítási teljesítmény
Különösen magas gőznyomás (8 bar), kb. 70 °C-os melegvíz-hőmérséklet és kiváló szívóteljesítmény. Könnyen, gyorsan, hatékonyan és vegyszerek használata nélkül távolítja el a legmakacsabb szennyeződéseket is. Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.
Gőzporszívó SGV 8/5: EASY Operation forgókapcsoló hét üzemmóddal
EASY Operation forgókapcsoló hét üzemmóddal
Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra. Gőzölés/porszívózás eco!efficiency üzemmóddal/ anélkül és a gép öntisztításával. Be/Ki kapcsoló, hidegvíz, tisztítószerrel történő használat, öblítés.
Gőzporszívó SGV 8/5: Gőz/szívótömlő gőz/szívópisztollyal
Gőz/szívótömlő gőz/szívópisztollyal
Különösen felhasználóbarát forgókapcsoló és nyomáskapcsoló a különböző funkciók vezérléséhez. Háromfokozatú gőzáramlás-szabályozást, hideg- és melegvizes működést, valamint egyidejű vákuumozást kínál. Időtakarékos: Az üzemmód működés közben is beállítható. Nem kell megszakítani a tisztítási folyamatot.
Kényelmes kijelző
  • A működési állapot a kijelzőn szöveges vagy oszlopdiagram formájában jelenik meg.
  • A karbantartási időközökre vonatkozó szervizinformációk, például "vízkőmentesítés".
  • A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
eco!efficiency üzemmód
  • Nagy tisztítási teljesítmény csökkentett szívóteljesítmény mellett.
  • Alacsony működési zajának köszönhetően zajérzékeny területeken is használható.
  • Ez azt jelenti, hogy az éjszakai tisztítási alkalmazások sem jelentenek problémát.
Háromfokozatú gőzáram-szabályozás
  • Könnyű gőz (I. szint) az alacsony szennyezettséghez.
  • Közepes gőz (II. szint) átlagos szennyeződéshez.
  • Erős gőz (III. szint) a makacs szennyeződésekhez.
Beépített tartozéktárolás
  • A tartozékok, mint például a fúvókák vagy a körkefék mindig kéznél vannak.
  • Minden tartozékot tisztán és biztonságosan tartanak a szállítás során.
  • A tápkábel szállításkor biztonságosan tárolva van a készülék hátulján.
A tartozékok széles választéka a szállítási terjedelemben szerepel
  • 300 mm-es padlófúvóka kefecsíkkal és facsaróbetéttel.
  • 150 mm-es kézifúvóka kefecsíkokkal és facsaróbetéttel.
  • Résszívó, pontsugaras fúvóka, háromszögfej és három különböző kerek kefe.
Ergonomikus és könnyen szállítható
  • Betöltéskor a gépet a süllyesztett fogantyúknál és a tolófogantyúnál fogja meg.
  • Hosszabb távú szállításkor a gépet a tolófogantyúnál fogva húzza maga mögött.
  • A nagyméretű szállítógörgőkkel könnyen szállítható, akár lépcsőn felfelé vagy lefelé is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Gőznyomás (bar) max. 8
Fűtési teljesítmény (W) 3000
Felfűtési idő (min) 7
Kazán hőmérséklete (°C) max. 173
Forró víz hőmérséklet (°C) 70 - 173
Frissvíztartály (l) 5,6
Szennyezettvíz-tartály (l) 5
Kábelhossz (m) 7,5
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 40
Csomagolási súly (kg) 48
Méretek (H × Sz × M) (mm) 640 x 495 x 965

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A csomag tartalma

  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzszívócső: 2 Darab(ok), 505 mm
  • Padlótisztító fej: 300 mm
  • Gőz/szívótömlő gőz/szívópisztollyal: 4 m
  • Kézifej gumicsík: 150 mm
  • Padlófej gumicsík: 300 mm
  • Kézifej: 150 mm
  • Fúvóka-adapter a fugafej számára: 185 mm
  • Hosszabbító a pontfúvókához: 140 mm
  • Háromszögfej a sarkok kézi/padlótisztításához
  • Kis kerek kefe, rozsdamentes acél: 1 Darab(ok)
  • Kis kerek kefe, sárgaréz: 1 Darab(ok)
  • Kis kerek kefe, Pekalon (fekete): 1 Darab(ok)
  • Tolófogantyú
  • Tartozéktároló (kivehető)

Felszereltség

  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
  • Gépház: Rozsdamentes acél
  • Beépített kábeltárolás
  • Kijelző
  • Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (háromlépcsős)
  • Biztonsági zár a gőzpisztolyon
Gőzporszívó SGV 8/5
Gőzporszívó SGV 8/5

Videók

Alkalmazási területek
  • Makacs szennyeződések, foltok és zsírok
  • Falicsempék, kerámiapadlók és egyéb kemény felületek
  • Szerelvények, munkafelületek és rozsdamentes acélfelületek
  • Ablaküvegek, üvegajtók, üvegfelületek és tükrök
  • Szövetek és kárpitozott bútorok
  • Járművek belső terének tisztítása
Tartozékok
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