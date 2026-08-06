Kicsi, kompakt, helytakarékos: WPD 55 vízadagolónk ideális olyan helyeken való használatra, ahol korlátozott a hely, például tárgyalókban, irodai konyhákban, várótermekben vagy kiskereskedelmi üzletekben. Egyszerűen csak csatlakoztassa az ivóvízhálózatra, és korlátlan mennyiségű hűtött vagy környezeti hőmérsékletű szénsavmentes vízzel tudja ellátni kollégáit, pácienseit vagy vendégeit – és természetesen tökéletes higiénikus ivóvízminőséggel. A rendkívül hatékony és továbbfejlesztett Hy-Pure-Plus szűrőnk megbízhatóan eltávolítja az olyan anyagokat, mint a klór vagy nehézfémek, amelyek károsak vagy negatívan befolyásolják a víz ízét, valamint a vírusokat és baktériumokat. Az aktívszén szűrőmembránból és ultraszűrő membránból álló szűrő megbízhatóan biztosítja a kiváló ízű friss vizet. A WPD 55 emellett jelentős idő- és költségmegtakarítást is kínál a hagyományos ivórendszerekhez képest. Ezen túlmenően a vízadagolók védik a környezetet azáltal, hogy nincs szükség palackos víz vásárlására, ártalmatlanítására, szállítására vagy tárolására.