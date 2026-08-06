Vízadagoló WPD 25

Helytakarékos WPD 25 vízadagolónk rengeteg felfrissülést biztosít kis helyen – hűtött vagy szobahőmérsékletű, szűrt, élelmiszeripari minőségű vízzel.

Kicsi, kompakt, helytakarékos: WPD 55 vízadagolónk ideális olyan helyeken való használatra, ahol korlátozott a hely, például tárgyalókban, irodai konyhákban, várótermekben vagy kiskereskedelmi üzletekben. Egyszerűen csak csatlakoztassa az ivóvízhálózatra, és korlátlan mennyiségű hűtött vagy környezeti hőmérsékletű szénsavmentes vízzel tudja ellátni kollégáit, pácienseit vagy vendégeit – és természetesen tökéletes higiénikus ivóvízminőséggel. A rendkívül hatékony és továbbfejlesztett Hy-Pure-Plus szűrőnk megbízhatóan eltávolítja az olyan anyagokat, mint a klór vagy nehézfémek, amelyek károsak vagy negatívan befolyásolják a víz ízét, valamint a vírusokat és baktériumokat. Az aktívszén szűrőmembránból és ultraszűrő membránból álló szűrő megbízhatóan biztosítja a kiváló ízű friss vizet. A WPD 55 emellett jelentős idő- és költségmegtakarítást is kínál a hagyományos ivórendszerekhez képest. Ezen túlmenően a vízadagolók védik a környezetet azáltal, hogy nincs szükség palackos víz vásárlására, ártalmatlanítására, szállítására vagy tárolására.

Jellemzők és előnyök
Vízadagoló WPD 25: Kompakt kialakítás.
Kompakt kialakítás.
Tökéletesen használható olyan területeken, ahol korlátozott a rendelkezésre álló hely. Intuitív kezelési koncepció, tisztán látható érzékelőgombokkal. Egyértelmű adagolási terület az ivóedény optimális elhelyezéséhez.
Vízadagoló WPD 25: Nagy teljesítményű Hy-Pure-Plus szűrő, amely aktív szénszűrőből és ultraszűrőből áll
Nagy teljesítményű Hy-Pure-Plus szűrő, amely aktív szénszűrőből és ultraszűrőből áll
Az Active-Pure szűrő biztosítja a legjobb ízt, továbbá eltávolítja a klórt és a nehézfémeket a csőből. Baktériumok és mikroorganizmusok elleni védelem ultrafiltrációval. Az összes vízvezeték, a hűtőmodul és a vízkimenet vegyszerekkel tisztítható.
Vízadagoló WPD 25: Megfizethető élvezet
Megfizethető élvezet
Az összes komponenshez való könnyű hozzáférés lehetővé teszi az önkiszolgálást. Az önkiszolgálással felesleges szervizmunkát és ezáltal pénzt takaríthat meg. Nincs kezelési és szállítási költség a gallonos vagy palackozott vízzel szemben.
Friss víz minden alkalomra és minden ízlésnek megfelelően
  • A higiéniailag kifogástalan ivóvízért fogyasztásra és főzéshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Bemenő nyomás (bar) 1,5 - 6
Vízátfolyási mennyiség (l / h) 120
Hűtési teljesítmény (l / h) 25
Vízellátás 3/4″
A csatlakozó hossza (m) 2
Felvételi teljesítmény (W) max. 200
Bemeneti hőmérséklet (°C) 5 - ig 30
Hűtőközeg R290
Hűtőközeg mennyisége (kg) 0,03
Hűtött víz igen
Nem hűtött víz igen
Felhasználók száma <= 30
Víz kimenet magassága (mm) 290
Szín Fehér
Súly tartozékok nélkül (kg) 16,7
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 17,5
Csomagolási súly (kg) 20,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 449 x 298 x 399

A csomag tartalma

  • Túlfolyás-védő csepegtető tálca
  • Kombinált szűrő "Hy-Pure-Plus"

Felszereltség

  • Aktívszenes szűrés
  • Ultraszűrés
  • Behelyezési segítség ivópoharakhoz
  • Csepegtető tálca lefolyócső: Lefolyó nélkül
  • Verzió: Asztali változat
  • Higiénikus tisztítás: Kémiai

Videók

Alkalmazási területek
  • Helytakarékos vízadagoló kis helyiségekbe
  • Változatos alkalmazási területek: kiválóan használható például irodákban, orvosi rendelőkben, ügyvédi irodákban, szállodákban és kiskereskedelemi egységekben
Tartozékok
Tisztítószerek