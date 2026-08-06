Vízadagoló WPD 25 Sparkle

A helytakarékos WPD 25 Sparkle vízadagoló bármilyen környezetbe illik. Hűtött, friss vízhez – szénsavmentes vagy szénsavas.

Kicsi, kompakt, helytakarékos: WPD 55 S vízadagolónk az irodák és a várótermek legkisebb helyiségeibe is elfér, a kiskereskedelmi üzletekben és a szállodai előcsarnokokban. A gép bármikor hűtött, friss és teljesen higiénikus ivóvízzel látja el a kollégákat és a vendégeket – akár szénsavas vagy szénsavmentes. Nagy hatékonyságú szűrőink megbízhatóan távolítják el az olyan anyagokat, mint a klór vagy nehézfémek, vagy akár a vírusok és baktériumok, amelyek károsak vagy negatívan befolyásolják a víz ízét. A Hy-Pure-Plus szűrő, amely aktív szén szűrőmembránt és ultraszűrő membránt tartalmaz, megbízhatóan biztosítja a kiváló ízű friss vizet.

Jellemzők és előnyök
Vízadagoló WPD 25 Sparkle: Kompakt kialakítás.
Kompakt kialakítás.
Tökéletesen használható olyan területeken, ahol korlátozott a rendelkezésre álló hely. Intuitív kezelési koncepció, tisztán látható érzékelőgombokkal. Egyértelmű adagolási terület az ivóedény optimális elhelyezéséhez.
Vízadagoló WPD 25 Sparkle: Nagy teljesítményű Hy-Pure-Plus szűrő, amely aktív szénszűrőből és ultraszűrőből áll
Nagy teljesítményű Hy-Pure-Plus szűrő, amely aktív szénszűrőből és ultraszűrőből áll
Az Active-Pure szűrő biztosítja a legjobb ízt, továbbá eltávolítja a klórt és a nehézfémeket a csőből. Baktériumok és mikroorganizmusok elleni védelem ultrafiltrációval. Az összes vízvezeték, a hűtőmodul és a vízkimenet vegyszerekkel tisztítható.
Vízadagoló WPD 25 Sparkle: Megfizethető élvezet
Megfizethető élvezet
Az összes komponenshez való könnyű hozzáférés lehetővé teszi az önkiszolgálást. Az önkiszolgálással felesleges szervizmunkát és ezáltal pénzt takaríthat meg. Nincs kezelési és szállítási költség a gallonos vagy palackozott vízzel szemben.
Friss víz minden alkalomra és minden ízlésnek megfelelően
  • A higiéniailag kifogástalan ivóvízért fogyasztásra és főzéshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Bemenő nyomás (bar) 1,5 - 6
Vízátfolyási mennyiség (l / h) 120
Hűtési teljesítmény (l / h) 25
Vízellátás 3/4″
A csatlakozó hossza (m) 2
Felvételi teljesítmény (W) max. 200
Bemeneti hőmérséklet (°C) 5 - ig 30
Hűtőközeg R290
Hűtőközeg mennyisége (kg) 0,03
Hűtött víz igen
Felhasználók száma <= 30
Víz kimenet magassága (mm) 290
Szín Fehér
Súly tartozékok nélkül (kg) 18,7
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 19,5
Csomagolási súly (kg) 22,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 449 x 298 x 399

A csomag tartalma

  • Túlfolyás-védő csepegtető tálca
  • Kombinált szűrő "Hy-Pure-Plus"

Felszereltség

  • Aktívszenes szűrés
  • Ultraszűrés
  • Behelyezési segítség ivópoharakhoz
  • Csepegtető tálca lefolyócső: Lefolyó nélkül
  • Verzió: Asztali változat
  • Higiénikus tisztítás: Kémiai

Videók

Alkalmazási területek
  • Helytakarékos vízadagoló kis helyiségekbe
  • Változatos alkalmazási területek: kiválóan használható például irodákban, orvosi rendelőkben, ügyvédi irodákban, szállodákban és kiskereskedelemi egységekben
Tartozékok
Tisztítószerek