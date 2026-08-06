Kicsi, kompakt, helytakarékos: WPD 55 S vízadagolónk az irodák és a várótermek legkisebb helyiségeibe is elfér, a kiskereskedelmi üzletekben és a szállodai előcsarnokokban. A gép bármikor hűtött, friss és teljesen higiénikus ivóvízzel látja el a kollégákat és a vendégeket – akár szénsavas vagy szénsavmentes. Nagy hatékonyságú szűrőink megbízhatóan távolítják el az olyan anyagokat, mint a klór vagy nehézfémek, vagy akár a vírusok és baktériumok, amelyek károsak vagy negatívan befolyásolják a víz ízét. A Hy-Pure-Plus szűrő, amely aktív szén szűrőmembránt és ultraszűrő membránt tartalmaz, megbízhatóan biztosítja a kiváló ízű friss vizet.