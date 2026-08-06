Vízadagoló WPD 25 Sparkle
A helytakarékos WPD 25 Sparkle vízadagoló bármilyen környezetbe illik. Hűtött, friss vízhez – szénsavmentes vagy szénsavas.
Kicsi, kompakt, helytakarékos: WPD 55 S vízadagolónk az irodák és a várótermek legkisebb helyiségeibe is elfér, a kiskereskedelmi üzletekben és a szállodai előcsarnokokban. A gép bármikor hűtött, friss és teljesen higiénikus ivóvízzel látja el a kollégákat és a vendégeket – akár szénsavas vagy szénsavmentes. Nagy hatékonyságú szűrőink megbízhatóan távolítják el az olyan anyagokat, mint a klór vagy nehézfémek, vagy akár a vírusok és baktériumok, amelyek károsak vagy negatívan befolyásolják a víz ízét. A Hy-Pure-Plus szűrő, amely aktív szén szűrőmembránt és ultraszűrő membránt tartalmaz, megbízhatóan biztosítja a kiváló ízű friss vizet.
Jellemzők és előnyök
Kompakt kialakítás.Tökéletesen használható olyan területeken, ahol korlátozott a rendelkezésre álló hely. Intuitív kezelési koncepció, tisztán látható érzékelőgombokkal. Egyértelmű adagolási terület az ivóedény optimális elhelyezéséhez.
Nagy teljesítményű Hy-Pure-Plus szűrő, amely aktív szénszűrőből és ultraszűrőből állAz Active-Pure szűrő biztosítja a legjobb ízt, továbbá eltávolítja a klórt és a nehézfémeket a csőből. Baktériumok és mikroorganizmusok elleni védelem ultrafiltrációval. Az összes vízvezeték, a hűtőmodul és a vízkimenet vegyszerekkel tisztítható.
Megfizethető élvezetAz összes komponenshez való könnyű hozzáférés lehetővé teszi az önkiszolgálást. Az önkiszolgálással felesleges szervizmunkát és ezáltal pénzt takaríthat meg. Nincs kezelési és szállítási költség a gallonos vagy palackozott vízzel szemben.
Friss víz minden alkalomra és minden ízlésnek megfelelően
- A higiéniailag kifogástalan ivóvízért fogyasztásra és főzéshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Bemenő nyomás (bar)
|1,5 - 6
|Vízátfolyási mennyiség (l / h)
|120
|Hűtési teljesítmény (l / h)
|25
|Vízellátás
|3/4″
|A csatlakozó hossza (m)
|2
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 200
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|5 - ig 30
|Hűtőközeg
|R290
|Hűtőközeg mennyisége (kg)
|0,03
|Hűtött víz
|igen
|Felhasználók száma
|<= 30
|Víz kimenet magassága (mm)
|290
|Szín
|Fehér
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|18,7
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|19,5
|Csomagolási súly (kg)
|22,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|449 x 298 x 399
A csomag tartalma
- Túlfolyás-védő csepegtető tálca
- Kombinált szűrő "Hy-Pure-Plus"
Felszereltség
- Aktívszenes szűrés
- Ultraszűrés
- Behelyezési segítség ivópoharakhoz
- Csepegtető tálca lefolyócső: Lefolyó nélkül
- Verzió: Asztali változat
- Higiénikus tisztítás: Kémiai
Videók
Alkalmazási területek
- Helytakarékos vízadagoló kis helyiségekbe
- Változatos alkalmazási területek: kiválóan használható például irodákban, orvosi rendelőkben, ügyvédi irodákban, szállodákban és kiskereskedelemi egységekben