Önkiszolgáló porszívó és kültéri eszközök
A Kärcher önkiszolgáló porszívók, autószőnyeg-tisztítók hozzájárulnak a járműtisztítás kényelmesebbé tételéhez, ráadásul a több mint 10 féle berendezéssel garantáltan megtalálod a számításaidat – akárcsak az ügyfeleid nálad.
Felhasználóbarát kialakításukkal, minimális karbantartásukkal, praktikus felépítésükkel gazdaságosan és hatékonyan tisztítanak.
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Telefonszám: +36 30 178 6442
E-mail cím: daniel.both@karcher.com
Maximális teljesítmény, hogy az utastér mindig tiszta legyen!
Ha valamivel, akkor a Kärcher önkiszolgáló porszívókkal garantált az ügyfél elégedettség!
Minden kategória felhasználóbarát kialakítással, állandóan magas szívásteljesítménnyel, automata szűrőtisztítással kényelmes és hatékony tisztítást tesz lehetővé. Valamennyi készülék minimális karbantartást igényel.
Kärcher SB V1 Eco önkiszolgáló porszívó – az alap modell
Ez a típus, ideális választás benzinkutak, autószalonok, járműparkok és autószerelő műhelyek számára. Kiemelkedő szűrőtisztító technológiája, kedvező ára, gazdaságossága elsődleges szempont a választás során.
Kärcher mono/duo önkiszolgáló porszívó - a klasszikus modell
Erős tisztítási teljesítmény, masszív kialakítás, kényelmes használat jellemzi a mono/duo önkiszolgáló porszívókat. Plusz előnyük, hogy minden modell, különböző teljesítményosztályai is kaphatók 1 vagy 3 áramfázisban.
Maximális védelem
Egy speciális eszköz védi a porszívótömlőt az esőtől és a szennyeződéstől.
Állandó magas szívóteljesítmény
A folyamatosan magas szívóteljesítményről a Tact technológiás öntisztító szűrőrendszer gondoskodik.
Egyedi színek - a járműmosóhoz igazítva
Minden Kärcher porszívó elérhető a RAL-paletta valamennyi színében vagy rozsdamentes acélból.
Többféle fizetési mód
Egyszerűen, kényelmesen zsetonokkal vagy érmékkel is lehet fizetni az önkiszolgáló porszívóknál.
Mivel tud többet egy Kärcher önkiszolgáló porszívó?
Az egész porszívórendszer egy egységet képez.
Felhasználóként és üzemeltetőként is fontos a megbízható, folyamatos szívóteljesítmény, a készülékek minimális karbantartási igénye. Ennek érdekében minden egyes berendezés folyamatos működésre van tervezve, kiemelten magas minőségű alkatrészei pedig szinte nullára csökkentik a meghibásodás kockázatát.
Az elégedettség pedig ügyfélként és befektetőként is garantált.
Tökéletes teljesítményszabályozás
Tudtad, hogy az oldalcsatornás légkompresszor az intelligens szabályozóval együtt mindig optimálisan erős szívásteljesítményt biztosít? A modern kialakításnak köszönhetően az energiafogyasztás így a szükséges minimumra csökken.
Egyszerűen használható és könnyen kezelhető
Csak bedobod az érmét, és máris indulhat a porszívózás – az intuitív használati és kezelési koncepciónk gondoskodik a maximálisan kényelmes tisztítás élményéről. A felülről vezetett szívótömlővel pedig még a legeldugottabb sarkok is pillanatok alatt tiszták lesznek.
Mindennapi karbantartás? Gyorsan és hatékonyan elvégezheted egy központi helyen, a készüléken.
Vevői igényekre szabva
Mivel a központi alkotóelemek egy állványra vannak rögzítve, így ennek szállítása igény szerint megoldható a burkolattal vagy anélkül. A porszívóállások száma szintén egyedi igényeknek megfelelően választható, ezáltal a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítják a Kärcher berendezések.
Minimális karbantartás
Az automata Tact szűrőtisztító rendszernek köszönhetően valamennyi Kärcher porszívó könnyen kezelhető és megbízhatóan működik. Érdekesség, hogy a bypass, megkerülő vezeték gondoskodik a csővezetékben a légáram megfordításáról, ezáltal érhető el az öntisztító hatás.