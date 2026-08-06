Lombfúvó LB 930/36 Bp pack

Az akkumulátorral működő LB 930/36 Bp Pack lombfúvó gyorsan, alaposan és csendesen távolítja el a száraz leveleket és egyéb törmelékeket. És mindezt légszennyezés nélkül teszi. Akkumulátorral és töltőkészülékkel.

Erőteljes, gazdaságos és környezetbarát: az akkumulátorral működő LB 930/36 Bp Pack lombfúvó minden tekintetben lenyűgöző. Villámsebességgel távolítja el a leveleket, törmelékeket és egyéb hulladékokat, különösen a nehezen elérhető területeken. Olyan csendes, hogy könnyen használható zajérzékeny területeken is, például lakóövezetekben, vagy iskolák, kórházak közelében, akár éjszaka is. Sőt, nem bocsát ki olyan káros anyagokat sem, amelyek károsíthatják a környezetet. Használata rendkívül kényelmes, lenyűgözően alacsony üzemeltetési és karbantartási költségekkel. Az akkumulátort és töltőkészüléket a szállított csomag tartalmazza.

Jellemzők és előnyök
Lombfúvó LB 930/36 Bp pack: Fémkaparó
Fémkaparó
Tisztítja a ragacsos maradványokat és a szennyeződéseket. Védi a fúvócső végét a sérülésektől.
Lombfúvó LB 930/36 Bp pack: Nagy sebességű fúvóka
Nagy sebességű fúvóka
A fúvóerőt kisebb területre koncentrálja. Könnyen eltávolítja a nedves leveleket és a szennyeződéseket.
Lombfúvó LB 930/36 Bp pack: Számos sebesség és turbó gomb
Számos sebesség és turbó gomb
Az optimális fúvási sebesség beállítása és a teljesítmény növelése, ha szükséges. A makacs lombok és a szennyeződések maximális ellenőrzése.
Kényelmes vállpánt
  • Lehetővé teszi a kényelmes, fáradság nélküli munkavégzést.
  • Kiegyensúlyozott tervezés.
Akár 50%-kal halkabb, mint a benzinmotoros készülékek
  • Ideális zajérzékeny területeken és éjszaka.
  • Csökkentett hatás az emberekre és a környezetre.
Kefe nélküli motor
  • Minimális karbantartási igény és hosszú élettartam.
  • Alacsony hőtermelés és nagy hatékonyság.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
  • Az akkumulátor szükség esetén gyorsan áttehető más gépekbe.
  • Produktívabbá és biztonságosabbá teszi a munkavégzést.
Nincs károsanyag- vagy szénmonoxid-kibocsátás
  • Védi a környezetet és a felhasználó egészségét.
Jelentősen kisebb vibráció a benzinüzemű gépekhez képest
  • Hosszantartó, erőfeszítés nélküli munka
  • Védi a felhasználó egészségét.
Akár 90%-kal alacsonyabb üzemeltetési és karbantartási költségek a benzinüzemű eszközökhöz képest
  • Különösen gazdaságos, mivel nincs benzinköltség.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Légáteresztés (m³ / h) 930
Légsebesség (m / s) max. 60
Fújóerő (N) 14
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 36
Kapacitás (Ah) 6
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Az akkumulátortöltő kábelhossza (m) 1,2
Súly tartozékok nélkül (kg) 3
Csomagolási súly (kg) 7,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 840 x 150 x 340

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Normál fúvóka fémkaparóval
  • Nagy sebességű fúvóka
  • Vállöv

Felszereltség

  • Akkumulátor: 36 V / 6,0 Ah Battery Power + akkumulátor (1 db)
  • Akkumulátortöltő: 36 V-os Battery Power + gyorstöltő (1 db)
Lombfúvó LB 930/36 Bp pack
Lombfúvó LB 930/36 Bp pack

Videók

Alkalmazási területek
  • Kicsi és közepes méretű felületek tisztítására és könnyű hulladékok eltávolítására.
  • A szennyeződések tisztításához nehezen hozzáférhető helyeken
  • Lehullott levelek, kerti hulladék, szennyeződések és törmelékek eltávolításához.
  • Ideális zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez, éjszaka is
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