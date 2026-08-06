Lombfúvó LB 930/36 Bp pack
Az akkumulátorral működő LB 930/36 Bp Pack lombfúvó gyorsan, alaposan és csendesen távolítja el a száraz leveleket és egyéb törmelékeket. És mindezt légszennyezés nélkül teszi. Akkumulátorral és töltőkészülékkel.
Erőteljes, gazdaságos és környezetbarát: az akkumulátorral működő LB 930/36 Bp Pack lombfúvó minden tekintetben lenyűgöző. Villámsebességgel távolítja el a leveleket, törmelékeket és egyéb hulladékokat, különösen a nehezen elérhető területeken. Olyan csendes, hogy könnyen használható zajérzékeny területeken is, például lakóövezetekben, vagy iskolák, kórházak közelében, akár éjszaka is. Sőt, nem bocsát ki olyan káros anyagokat sem, amelyek károsíthatják a környezetet. Használata rendkívül kényelmes, lenyűgözően alacsony üzemeltetési és karbantartási költségekkel. Az akkumulátort és töltőkészüléket a szállított csomag tartalmazza.
Jellemzők és előnyök
FémkaparóTisztítja a ragacsos maradványokat és a szennyeződéseket. Védi a fúvócső végét a sérülésektől.
Nagy sebességű fúvókaA fúvóerőt kisebb területre koncentrálja. Könnyen eltávolítja a nedves leveleket és a szennyeződéseket.
Számos sebesség és turbó gombAz optimális fúvási sebesség beállítása és a teljesítmény növelése, ha szükséges. A makacs lombok és a szennyeződések maximális ellenőrzése.
Kényelmes vállpánt
- Lehetővé teszi a kényelmes, fáradság nélküli munkavégzést.
- Kiegyensúlyozott tervezés.
Akár 50%-kal halkabb, mint a benzinmotoros készülékek
- Ideális zajérzékeny területeken és éjszaka.
- Csökkentett hatás az emberekre és a környezetre.
Kefe nélküli motor
- Minimális karbantartási igény és hosszú élettartam.
- Alacsony hőtermelés és nagy hatékonyság.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
- Az akkumulátor szükség esetén gyorsan áttehető más gépekbe.
- Produktívabbá és biztonságosabbá teszi a munkavégzést.
Nincs károsanyag- vagy szénmonoxid-kibocsátás
- Védi a környezetet és a felhasználó egészségét.
Jelentősen kisebb vibráció a benzinüzemű gépekhez képest
- Hosszantartó, erőfeszítés nélküli munka
- Védi a felhasználó egészségét.
Akár 90%-kal alacsonyabb üzemeltetési és karbantartási költségek a benzinüzemű eszközökhöz képest
- Különösen gazdaságos, mivel nincs benzinköltség.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Légáteresztés (m³ / h)
|930
|Légsebesség (m / s)
|max. 60
|Fújóerő (N)
|14
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Kapacitás (Ah)
|6
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Az akkumulátortöltő kábelhossza (m)
|1,2
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|3
|Csomagolási súly (kg)
|7,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|840 x 150 x 340
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Normál fúvóka fémkaparóval
- Nagy sebességű fúvóka
- Vállöv
Felszereltség
- Akkumulátor: 36 V / 6,0 Ah Battery Power + akkumulátor (1 db)
- Akkumulátortöltő: 36 V-os Battery Power + gyorstöltő (1 db)
Videók
Alkalmazási területek
- Kicsi és közepes méretű felületek tisztítására és könnyű hulladékok eltávolítására.
- A szennyeződések tisztításához nehezen hozzáférhető helyeken
- Lehullott levelek, kerti hulladék, szennyeződések és törmelékek eltávolításához.
- Ideális zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez, éjszaka is
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