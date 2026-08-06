Erőteljes, gazdaságos és környezetbarát: az akkumulátorral működő LB 930/36 Bp Pack lombfúvó minden tekintetben lenyűgöző. Villámsebességgel távolítja el a leveleket, törmelékeket és egyéb hulladékokat, különösen a nehezen elérhető területeken. Olyan csendes, hogy könnyen használható zajérzékeny területeken is, például lakóövezetekben, vagy iskolák, kórházak közelében, akár éjszaka is. Sőt, nem bocsát ki olyan káros anyagokat sem, amelyek károsíthatják a környezetet. Használata rendkívül kényelmes, lenyűgözően alacsony üzemeltetési és karbantartási költségekkel. Az akkumulátort és töltőkészüléket a szállított csomag tartalmazza.