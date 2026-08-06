Eszközök

A kis kommunális járművektől a nagy munkagépekig: a Kärcher kommunális gépei egész évben megbízhatóan helytállnak a mindennapi, kemény munkakörülmények között – legyen szó park- és kertfenntartásról vagy téli úttisztítási feladatokról. A vezető munkaeszköz-gyártó partnereinkkel kialakított szoros szakmai együttműködésnek köszönhetően gépeink széles körben kompatibilisek más gyártók eszközeivel is. Emellett számos intelligens és rendkívül funkcionális kiegészítő berendezést kínálunk – például mobil és autonóm nagynyomású tisztításhoz, gyomeltávolításhoz vagy öntözéshez.