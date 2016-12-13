EASY!Lock adapterkereső

Ilyenek a tökéletes csatlakozások. Hogy az összes illesztési lehetőséget lefedjük a magasnyomású mosótól a fúvókáig, valamint az oda-vissza kompatibilitás érdekében összesen 8 különböző adapterünk van. Ez biztosítja, hogy minden létező gépünk és alkatrészünk a jövőben is használható legyen az új gépekkel és alkatrészekkel, EASY!Lock csatlakozókkal. Adaptereresőnkben mindegyik átalakítónál fel vannak sorolva az alkalmazási lehetőségek. Például bármelyik M 22 × 1,5 csatlakozású magasnyomású mosó a 2-es adapterrel gyorsan átalakítható az új EASY!Lock rendszerre.