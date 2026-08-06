Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H

Könnyen kezelhető, helyhez kötött nagynyomású tisztító nagy, 1000 l/h áramlási sebességgel. Robusztus és kiváló minőségű berendezések – ideálisak a mezőgazdasághoz vagy az élelmiszeriparhoz.

Ez a helyhez kötött hidegvizes nagynyomású tisztító problémamentes működésével, 1000 l/h átfolyási mennyiségével, 190 bar nyomásával nyűgöz le; és a bemeneti hőmérséklet akár 85 °C-t is elérheti. A szivattyút nagyméretű vízszűrő védi. Nem csak a telepítés, hanem a kezelés és a karbantartás is egyszerű és felhasználóbarát. Az elektronikus felügyelet és hibajelző magas szintű üzembiztonságot garantál. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotornak köszönhetően a gép hosszú élettartamú, míg a kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott főtengely-szivattyú és a rozsdamentes acél váz és ház strapabíróvá teszi a gépet. A nagynyomású tisztító víztároló tartállyal rendelkezik szárazonfutás és vízkő elleni védelemmel, a vízkővédelem üres szintje jelenik meg. A mosószer szelepen keresztül is beszívható és adagolható, valamint itt található az ürességjelző is. Tartozékok nélkül szállítva, ezek bármely felhasználási ponton kiválaszthatók: nyomásmérő, időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és különféle távirányítók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Tárolótartály szeleppel, vízkővédelemmel és szárazonfutás elleni védelemmel. Nagyon robusztus rozsdamentes acél keret és burkolat. Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.
Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
Nagyon robusztus rozsdamentes acél keret és burkolat. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt. Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.
Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H: Nagy üzembiztonság.
Nagy üzembiztonság.
Vízhiány esetén kapcsoljon ki, LED-ek: készenlét, szerviz, hiba. Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén. Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
Egyszerűen kezelhető
  • Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
  • Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
  • A LED-ek a fontos működési állapotokat jelzik
Tartozékok és készletek széles választéka
  • A nyomásmérő és az eltelt idő számlálója opcionálisan elérhető.
  • Az automatikus nyomáscsökkentés opcionálisan elérhető.
Mosószer bemenet szeleppel és ürességjelzővel
  • Az adagolószeleppel és üresjáratjelzővel ellátott mosószer-beszívó rendszer csak az alapfelszereltség részeként szállított kiváló minőségű berendezés része.
  • Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
  • Mosószer adagoló egység a szívó oldalon.
Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhez
  • Mindennapi használatra fejlesztettük ki.
  • Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
  • A forró víz használata jelentősen növeli a tisztítás hatékonyságát.
Nagy beépített vízszűrő
  • Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú optimális védelme érdekében.
  • Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
  • Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
Könnyű telepítés és karbantartás
  • Minden alkatrész gyorsan és könnyen elérhető szervizelés céljából.
  • Idő- és költségtakarékos helyszíni telepítés.
  • Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
Bármikor gyorsan használható
  • Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
  • Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
  • Állandó telepítés veszélymentesen: Nincs szennyeződés vagy laza tömlők.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Munkanyomás (bar/MPa) 50 - 190 / 5 - 19
Max. nyomás (bar/MPa) 250 / 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) 85
Csatlakozási teljesítmény (kW) 7
Biztosítás (A) 16
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Felhasználók száma 1
Mobilitás rögzített
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 89
Csomagolási súly (kg) 98,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 800 x 605 x 600

A csomag tartalma

  • Szervókontroll
  • Power fúvóka
  • Keret és burkolat: Rozsdamentes acél
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez

Felszereltség

  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Előnyomópumpa
  • Vízkőképződés elleni védelem
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy finomvízszűrő
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Távirányításra előkészítve
  • RM1 adagolás
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Olajszintmérő pálca
  • Léghűtéses motor
Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H
Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H
Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H
Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H
Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H
Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H
Alkalmazási területek
  • Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
  • Ideális az élelmiszer-, kozmetikai- és vegyiparban történő használatra.
  • Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Mezőgazdaság
  • Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
  • Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
  • Ipar
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.