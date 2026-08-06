Magasnyomású mosó HD 10/19-4 St H
Könnyen kezelhető, helyhez kötött nagynyomású tisztító nagy, 1000 l/h áramlási sebességgel. Robusztus és kiváló minőségű berendezések – ideálisak a mezőgazdasághoz vagy az élelmiszeriparhoz.
Ez a helyhez kötött hidegvizes nagynyomású tisztító problémamentes működésével, 1000 l/h átfolyási mennyiségével, 190 bar nyomásával nyűgöz le; és a bemeneti hőmérséklet akár 85 °C-t is elérheti. A szivattyút nagyméretű vízszűrő védi. Nem csak a telepítés, hanem a kezelés és a karbantartás is egyszerű és felhasználóbarát. Az elektronikus felügyelet és hibajelző magas szintű üzembiztonságot garantál. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotornak köszönhetően a gép hosszú élettartamú, míg a kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott főtengely-szivattyú és a rozsdamentes acél váz és ház strapabíróvá teszi a gépet. A nagynyomású tisztító víztároló tartállyal rendelkezik szárazonfutás és vízkő elleni védelemmel, a vízkővédelem üres szintje jelenik meg. A mosószer szelepen keresztül is beszívható és adagolható, valamint itt található az ürességjelző is. Tartozékok nélkül szállítva, ezek bármely felhasználási ponton kiválaszthatók: nyomásmérő, időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és különféle távirányítók.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülékTárolótartály szeleppel, vízkővédelemmel és szárazonfutás elleni védelemmel. Nagyon robusztus rozsdamentes acél keret és burkolat. Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.
Hosszú élettartamú és robusztusNagyon robusztus rozsdamentes acél keret és burkolat. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt. Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.
Nagy üzembiztonság.Vízhiány esetén kapcsoljon ki, LED-ek: készenlét, szerviz, hiba. Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén. Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
Egyszerűen kezelhető
- Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
- Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
- A LED-ek a fontos működési állapotokat jelzik
Tartozékok és készletek széles választéka
- A nyomásmérő és az eltelt idő számlálója opcionálisan elérhető.
- Az automatikus nyomáscsökkentés opcionálisan elérhető.
Mosószer bemenet szeleppel és ürességjelzővel
- Az adagolószeleppel és üresjáratjelzővel ellátott mosószer-beszívó rendszer csak az alapfelszereltség részeként szállított kiváló minőségű berendezés része.
- Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
- Mosószer adagoló egység a szívó oldalon.
Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhez
- Mindennapi használatra fejlesztettük ki.
- Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
- A forró víz használata jelentősen növeli a tisztítás hatékonyságát.
Nagy beépített vízszűrő
- Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú optimális védelme érdekében.
- Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
Könnyű telepítés és karbantartás
- Minden alkatrész gyorsan és könnyen elérhető szervizelés céljából.
- Idő- és költségtakarékos helyszíni telepítés.
- Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
Bármikor gyorsan használható
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
- Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
- Állandó telepítés veszélymentesen: Nincs szennyeződés vagy laza tömlők.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Munkanyomás (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Max. nyomás (bar/MPa)
|250 / 25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|85
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|7
|Biztosítás (A)
|16
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|rögzített
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|89
|Csomagolási súly (kg)
|98,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|800 x 605 x 600
A csomag tartalma
- Szervókontroll
- Power fúvóka
- Keret és burkolat: Rozsdamentes acél
- Szervókontrollra előkészítve
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Előnyomópumpa
- Vízkőképződés elleni védelem
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy finomvízszűrő
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Távirányításra előkészítve
- RM1 adagolás
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Olajszintmérő pálca
- Léghűtéses motor
Alkalmazási területek
- Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
- Ideális az élelmiszer-, kozmetikai- és vegyiparban történő használatra.
- Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Mezőgazdaság
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
- Ipar
Tartozékok
Tisztítószerek
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