Ez a helyhez kötött hidegvizes nagynyomású tisztító problémamentes működésével, 1000 l/h átfolyási mennyiségével, 190 bar nyomásával nyűgöz le; és a bemeneti hőmérséklet akár 85 °C-t is elérheti. A szivattyút nagyméretű vízszűrő védi. Nem csak a telepítés, hanem a kezelés és a karbantartás is egyszerű és felhasználóbarát. Az elektronikus felügyelet és hibajelző magas szintű üzembiztonságot garantál. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotornak köszönhetően a gép hosszú élettartamú, míg a kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel ellátott főtengely-szivattyú és a rozsdamentes acél váz és ház strapabíróvá teszi a gépet. A nagynyomású tisztító víztároló tartállyal rendelkezik szárazonfutás és vízkő elleni védelemmel, a vízkővédelem üres szintje jelenik meg. A mosószer szelepen keresztül is beszívható és adagolható, valamint itt található az ürességjelző is. Tartozékok nélkül szállítva, ezek bármely felhasználási ponton kiválaszthatók: nyomásmérő, időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és különféle távirányítók.