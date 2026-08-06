Magasnyomású mosó HD 10/21-4St
Problémamentes működés, nagy biztonság és robusztusság: erős, rögzített hidegvizes nagynyomású tisztító 1000 l/h-val és 210 bar-ral.
Ez a helyhez kötött hidegvizes nagynyomású tisztító 1000 l/h áramlási sebességgel és 210 bar üzemi nyomással büszkélkedhet akár 60 °C hőmérsékletre a vízbemenetben. A nagy teljesítmény lehetővé teszi a folyamatos használatot nehéz körülmények között is, például a mezőgazdaságban vagy az ipari szektorban. A porszórt acélból készült robusztus ház és váz, a stabil, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú vízhűtésű villanymotor robusztusságot és hosszú élettartamot biztosít. A gép beépített víztároló tartállyal is rendelkezik szárazonfutás elleni védelemmel és üresedésjelzővel. A mosószer adagolása egy speciális adagolószeleppel ellátott bemeneten keresztül történik, és az üres szintet egy jelző is mutatja. A gép nagy forgókapcsolóval rendelkezik a kényelmes kezelés érdekében, valamint a telepítési és karbantartási munkák is gyorsan elvégezhetők. A tartozékok nem tartoznak a szállítási terjedelembe, és minden felhasználási helyen elérhetők: nyomásmérő és időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztusMegbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt. A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
Kiváló minőségű készülékRobusztus keret és burkolat porszórt acélból. Tárolótartály úszószeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel. Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.
Könnyű kezelhetőségMinden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül. A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg. Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhez
- Mindennapi használatra alkalmas.
- Használható kemény munkakörülmények között.
- Innovatív, masszív és gazdaságos gép hosszú távra tervezve.
Tisztítószerfelszívás
- Az adagolószeleppel és üresjáratjelzővel ellátott mosószer-beszívó rendszer csak az alapfelszereltség részeként szállított kiváló minőségű berendezés része.
- Mosószer adagoló egység a szívó oldalon.
- Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
Rugalmas használat a gyors kiegészítőknek köszönhetően
- Az automatikus nyomáscsökkentés opcionálisan elérhető.
- Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
- A nyomásmérő és az eltelt idő számlálója opcionálisan elérhető.
Nagy beépített vízszűrő
- Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú optimális védelme érdekében.
- Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
Nagy üzembiztonság.
- Megvédi a pumpát a szárazonfutástól
- Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
- Védi a készüléket a sérülésektől.
Kijelző: hibakódok, üzemállapot, karbantartási időközök
- Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
- Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
Bármikor gyorsan használható
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
- Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
- A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Munkanyomás (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Max. nyomás (bar/MPa)
|250 / 25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|7,5
|Biztosítás (A)
|16
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|rögzített
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|74
|Csomagolási súly (kg)
|83,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|800 x 605 x 600
A csomag tartalma
- Szervókontroll
- Power fúvóka
- Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
- Szervókontrollra előkészítve
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy finomvízszűrő
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Távirányításra előkészítve
- RM1 adagolás
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Olajszintmérő pálca
- Vízhűtéses motor
Alkalmazási területek
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
- Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
- Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
- Közszolgáltatás
Tartozékok
Tisztítószerek
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