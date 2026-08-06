Ez a helyhez kötött hidegvizes nagynyomású tisztító 1000 l/h áramlási sebességgel és 210 bar üzemi nyomással büszkélkedhet akár 60 °C hőmérsékletre a vízbemenetben. A nagy teljesítmény lehetővé teszi a folyamatos használatot nehéz körülmények között is, például a mezőgazdaságban vagy az ipari szektorban. A porszórt acélból készült robusztus ház és váz, a stabil, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú vízhűtésű villanymotor robusztusságot és hosszú élettartamot biztosít. A gép beépített víztároló tartállyal is rendelkezik szárazonfutás elleni védelemmel és üresedésjelzővel. A mosószer adagolása egy speciális adagolószeleppel ellátott bemeneten keresztül történik, és az üres szintet egy jelző is mutatja. A gép nagy forgókapcsolóval rendelkezik a kényelmes kezelés érdekében, valamint a telepítési és karbantartási munkák is gyorsan elvégezhetők. A tartozékok nem tartoznak a szállítási terjedelembe, és minden felhasználási helyen elérhetők: nyomásmérő és időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók.