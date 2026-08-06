Magasnyomású mosó HD 10/21-4St

Problémamentes működés, nagy biztonság és robusztusság: erős, rögzített hidegvizes nagynyomású tisztító 1000 l/h-val és 210 bar-ral.

Ez a helyhez kötött hidegvizes nagynyomású tisztító 1000 l/h áramlási sebességgel és 210 bar üzemi nyomással büszkélkedhet akár 60 °C hőmérsékletre a vízbemenetben. A nagy teljesítmény lehetővé teszi a folyamatos használatot nehéz körülmények között is, például a mezőgazdaságban vagy az ipari szektorban. A porszórt acélból készült robusztus ház és váz, a stabil, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú vízhűtésű villanymotor robusztusságot és hosszú élettartamot biztosít. A gép beépített víztároló tartállyal is rendelkezik szárazonfutás elleni védelemmel és üresedésjelzővel. A mosószer adagolása egy speciális adagolószeleppel ellátott bemeneten keresztül történik, és az üres szintet egy jelző is mutatja. A gép nagy forgókapcsolóval rendelkezik a kényelmes kezelés érdekében, valamint a telepítési és karbantartási munkák is gyorsan elvégezhetők. A tartozékok nem tartoznak a szállítási terjedelembe, és minden felhasználási helyen elérhetők: nyomásmérő és időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 10/21-4St: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt. A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
Magasnyomású mosó HD 10/21-4St: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Robusztus keret és burkolat porszórt acélból. Tárolótartály úszószeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel. Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.
Magasnyomású mosó HD 10/21-4St: Könnyű kezelhetőség
Könnyű kezelhetőség
Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül. A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg. Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhez
  • Mindennapi használatra alkalmas.
  • Használható kemény munkakörülmények között.
  • Innovatív, masszív és gazdaságos gép hosszú távra tervezve.
Tisztítószerfelszívás
  • Az adagolószeleppel és üresjáratjelzővel ellátott mosószer-beszívó rendszer csak az alapfelszereltség részeként szállított kiváló minőségű berendezés része.
  • Mosószer adagoló egység a szívó oldalon.
  • Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
Rugalmas használat a gyors kiegészítőknek köszönhetően
  • Az automatikus nyomáscsökkentés opcionálisan elérhető.
  • Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
  • A nyomásmérő és az eltelt idő számlálója opcionálisan elérhető.
Nagy beépített vízszűrő
  • Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú optimális védelme érdekében.
  • Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
  • Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
Nagy üzembiztonság.
  • Megvédi a pumpát a szárazonfutástól
  • Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
  • Védi a készüléket a sérülésektől.
Kijelző: hibakódok, üzemállapot, karbantartási időközök
  • Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
  • Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
Bármikor gyorsan használható
  • Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
  • Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
  • A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Munkanyomás (bar/MPa) 50 - 210 / 5 - 21
Max. nyomás (bar/MPa) 250 / 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Csatlakozási teljesítmény (kW) 7,5
Biztosítás (A) 16
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Felhasználók száma 1
Mobilitás rögzített
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 74
Csomagolási súly (kg) 83,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 800 x 605 x 600

A csomag tartalma

  • Szervókontroll
  • Power fúvóka
  • Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez

Felszereltség

  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy finomvízszűrő
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Távirányításra előkészítve
  • RM1 adagolás
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Olajszintmérő pálca
  • Vízhűtéses motor
Magasnyomású mosó HD 10/21-4St
Magasnyomású mosó HD 10/21-4St
Magasnyomású mosó HD 10/21-4St
Magasnyomású mosó HD 10/21-4St
Magasnyomású mosó HD 10/21-4St
Magasnyomású mosó HD 10/21-4St
Alkalmazási területek
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
  • Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
  • Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
  • Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
  • Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
  • Közszolgáltatás
Tartozékok
Tisztítószerek
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