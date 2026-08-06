Magasnyomású mosó HD 13/18-4St
Problémamentes működés, nagy biztonság és robusztusság: erős, helyhez kötött hidegvizes nagynyomású tisztító 1300 l/h-val és 180 bar-ral.
Ez a helyhez kötött hidegvizes nagynyomású tisztító akár 60°C-os vízbemeneti hőmérsékletével, 1300 l/h átfolyási mennyiségével és 180 bar üzemi nyomásával lenyűgöző. A nagy teljesítmény lehetővé teszi a folyamatos használatot nehéz körülmények között is, például a mezőgazdaságban vagy az ipari szektorban. A porszórt acélból készült robusztus ház és váz, a stabil, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú vízhűtésű villanymotor robusztusságot és hosszú élettartamot biztosít. A gép beépített víztároló tartállyal is rendelkezik szárazonfutás elleni védelemmel és üresedésjelzővel. A mosószer adagolása egy speciális adagolószeleppel ellátott bemeneten keresztül történik, és az üres szintet egy jelző is mutatja. A gép nagy forgókapcsolóval rendelkezik a kényelmes kezelés érdekében, valamint a telepítési és karbantartási munkák is gyorsan elvégezhetők. A tartozékok nem tartoznak a szállítási terjedelembe, és minden felhasználási helyen elérhetők: nyomásmérő és időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztusA robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít. Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor.
Kiváló minőségű készülékMosószer adagoló egység a szívó oldalon. Tárolótartály úszószeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel. Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.
Nagy üzembiztonság.Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén. Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén. A LED-ek jelzik, ha a készülék használatra kész, illetve ha kevés a víz, továbbá a szervizelési intervallumokat is.
Könnyű kezelhetőség
- Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
- A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
- Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
- Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
- A LED-ek a fontos működési állapotokat jelzik
Nagy beépített vízszűrő
- Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú optimális védelme érdekében.
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
- Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
A robusztus kialakítás nagy igénybevételre is alkalmas
- Mindennapi használatra fejlesztettük ki.
- Használható kemény munkakörülmények között.
- Robusztus, hosszú élettartamú és megbízható készülék.
Tartozékok és készletek széles választéka
Bármikor gyorsan használható
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
- A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
- Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
Szervókontroll
- A nyomás és a vízáramlás a pisztolyon állítható.
- Sokoldalú használatot tesz lehetővé.
- Sokoldalú és rugalmas használat
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 - 1300
|Munkanyomás (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. nyomás (bar/MPa)
|240 / 24
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8,8
|Biztosítás (A)
|16
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|rögzített
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|81
|Csomagolási súly (kg)
|90,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|800 x 605 x 600
A csomag tartalma
- Szervókontroll
- Power fúvóka
- Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
- Szervókontrollra előkészítve
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy finomvízszűrő
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Távirányításra előkészítve
- RM1 adagolás
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Olajszintmérő pálca
- Vízhűtéses motor
Alkalmazási területek
- Tisztítási alkalmazásokhoz és feladatokhoz az élelmiszer-feldolgozó iparban
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
- Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Ideális az élelmiszer- és vegyiparban való alkalmazásokhoz
- Járművek nagynyomású tisztítása
- Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
- Mezőgazdaság
- Ipar
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.