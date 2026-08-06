Magasnyomású mosó HD 13/18-4St

Problémamentes működés, nagy biztonság és robusztusság: erős, helyhez kötött hidegvizes nagynyomású tisztító 1300 l/h-val és 180 bar-ral.

Ez a helyhez kötött hidegvizes nagynyomású tisztító akár 60°C-os vízbemeneti hőmérsékletével, 1300 l/h átfolyási mennyiségével és 180 bar üzemi nyomásával lenyűgöző. A nagy teljesítmény lehetővé teszi a folyamatos használatot nehéz körülmények között is, például a mezőgazdaságban vagy az ipari szektorban. A porszórt acélból készült robusztus ház és váz, a stabil, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú vízhűtésű villanymotor robusztusságot és hosszú élettartamot biztosít. A gép beépített víztároló tartállyal is rendelkezik szárazonfutás elleni védelemmel és üresedésjelzővel. A mosószer adagolása egy speciális adagolószeleppel ellátott bemeneten keresztül történik, és az üres szintet egy jelző is mutatja. A gép nagy forgókapcsolóval rendelkezik a kényelmes kezelés érdekében, valamint a telepítési és karbantartási munkák is gyorsan elvégezhetők. A tartozékok nem tartoznak a szállítási terjedelembe, és minden felhasználási helyen elérhetők: nyomásmérő és időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 13/18-4St: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít. Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor.
Magasnyomású mosó HD 13/18-4St: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Mosószer adagoló egység a szívó oldalon. Tárolótartály úszószeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel. Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.
Magasnyomású mosó HD 13/18-4St: Nagy üzembiztonság.
Nagy üzembiztonság.
Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén. Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén. A LED-ek jelzik, ha a készülék használatra kész, illetve ha kevés a víz, továbbá a szervizelési intervallumokat is.
Könnyű kezelhetőség
  • Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
  • A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
  • Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
  • Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
  • A LED-ek a fontos működési állapotokat jelzik
Nagy beépített vízszűrő
  • Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú optimális védelme érdekében.
  • Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
  • Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
A robusztus kialakítás nagy igénybevételre is alkalmas
  • Mindennapi használatra fejlesztettük ki.
  • Használható kemény munkakörülmények között.
  • Robusztus, hosszú élettartamú és megbízható készülék.
Tartozékok és készletek széles választéka
Bármikor gyorsan használható
  • Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
  • A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
  • Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
Szervókontroll
  • A nyomás és a vízáramlás a pisztolyon állítható.
  • Sokoldalú használatot tesz lehetővé.
  • Sokoldalú és rugalmas használat
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 700 - 1300
Munkanyomás (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Max. nyomás (bar/MPa) 240 / 24
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8,8
Biztosítás (A) 16
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Felhasználók száma 1
Mobilitás rögzített
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 81
Csomagolási súly (kg) 90,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 800 x 605 x 600

A csomag tartalma

  • Szervókontroll
  • Power fúvóka
  • Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez

Felszereltség

  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy finomvízszűrő
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Távirányításra előkészítve
  • RM1 adagolás
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Olajszintmérő pálca
  • Vízhűtéses motor
Magasnyomású mosó HD 13/18-4St
Magasnyomású mosó HD 13/18-4St
Magasnyomású mosó HD 13/18-4St
Magasnyomású mosó HD 13/18-4St
Magasnyomású mosó HD 13/18-4St
Magasnyomású mosó HD 13/18-4St
Alkalmazási területek
  • Tisztítási alkalmazásokhoz és feladatokhoz az élelmiszer-feldolgozó iparban
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
  • Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
  • Ideális az élelmiszer- és vegyiparban való alkalmazásokhoz
  • Járművek nagynyomású tisztítása
  • Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
  • Mezőgazdaság
  • Ipar
Tartozékok
Tisztítószerek
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