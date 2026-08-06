Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H
Ez a robusztus, rögzített nagynyomású tisztító 1700 l/h teljesítménnyel, könnyű kezeléssel és karbantartással, valamint átfogó felszereléssel, ideális a mezőgazdasági és ipari használatra.
Rögzített hidegvizes nagynyomású tisztítónk hatékony választás 1700 l/h áramlási térfogatával és 120 bar nyomásával, így ideális folyamatos használatra kemény munkakörülmények között, például az élelmiszeriparban. Akár 85°C hőmérséklet is lehetséges a vízbemenetben. Mind a sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú, mind a rozsdamentes acél váz és ház biztosítja a robusztus kialakítást. A magasnyomású mosó víztároló tartállyal rendelkezik szárazonfutás és vízkő elleni védelemmel, a vízkővédelemnél az üres szint jelenik meg. A mosószer szelepen keresztül is beszívható és adagolható, valamint itt található az ürességjelző is. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor hosszú élettartamot garantál. A telepítést, üzemeltetést és karbantartást a felhasználóbarát szempontok figyelembevételével tervezték. A magas szintű üzembiztonság érdekében a gép elektronikus felügyelettel rendelkezik. A terméket a tartozékok széles választéka egészíti ki, amelyek minden felhasználási helyen kiválaszthatók: nyomásmérő, időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülékTárolótartály szeleppel, vízkővédelemmel és szárazonfutás elleni védelemmel. Nagyon robusztus rozsdamentes acél keret és burkolat. Előrenyomó szivattyú akár 85°C bemeneti hőmérséklethez.
Hosszú élettartamú és robusztusA robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt. Vízkőképződés megelőzése.
Nagy üzembiztonság.Vízhiány esetén kapcsoljon ki, LED-ek: készenlét, szerviz, hiba. Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén. Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
Könnyű kezelhetőség
- Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
- Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
- A LED-ek a fontos működési állapotokat jelzik
Tartozékok és készletek széles választéka
- A nyomásmérő és az eltelt idő számlálója opcionálisan elérhető.
- Az automatikus nyomáscsökkentés opcionálisan elérhető.
- A távvezérlők közvetlenül a kimenetnél használhatók.
Mosószer bemenet szeleppel és ürességjelzővel
- Az adagolószeleppel és üresjáratjelzővel ellátott mosószer-beszívó rendszer csak az alapfelszereltség részeként szállított kiváló minőségű berendezés része.
- Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
- Mosószer adagoló egység a szívó oldalon.
A robusztus kialakítás nagy igénybevételre is alkalmas
- Mindennapi használatra alkalmas.
- A forró víz használata jelentősen növeli a tisztítás hatékonyságát.
- Hosszabb idejű használatra kíválóan alkalmasak
Nagy beépített vízszűrő
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
- Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú optimális védelme érdekében.
- Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
Bármikor gyorsan használható
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
- Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
- Állandó telepítés veszélymentesen: Nincs szennyeződés vagy laza tömlők.
Könnyű telepítés és karbantartás
- Minden alkatrész gyorsan és könnyen elérhető szervizelés céljából.
- A gyors és egyszerű telepítés szerelési költségeket takarít meg.
- A hibakódok és az állapot kijelzése megkönnyíti a szervizelést
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|900 - 1700
|Munkanyomás (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Max. nyomás (bar/MPa)
|180 / 18
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|85
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|7
|Biztosítás (A)
|16
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Felhasználók száma
|2
|Mobilitás
|rögzített
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|91
|Csomagolási súly (kg)
|100,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|800 x 605 x 600
A csomag tartalma
- Szervókontroll
- Power fúvóka
- Keret és burkolat: Rozsdamentes acél
- Szervókontrollra előkészítve
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Előnyomópumpa
- Vízkőképződés elleni védelem
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy finomvízszűrő
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Távirányításra előkészítve
- RM1 adagolás
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Olajszintmérő pálca
- Léghűtéses motor
Alkalmazási területek
- Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
- Ideális az élelmiszer-, kozmetikai- és vegyiparban történő használatra.
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Mezőgazdaság
- Ipar
- Járműtisztítás
- Hideg vagy meleg vizes nagynyomású tisztításhoz
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