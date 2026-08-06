Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H

Ez a robusztus, rögzített nagynyomású tisztító 1700 l/h teljesítménnyel, könnyű kezeléssel és karbantartással, valamint átfogó felszereléssel, ideális a mezőgazdasági és ipari használatra.

Rögzített hidegvizes nagynyomású tisztítónk hatékony választás 1700 l/h áramlási térfogatával és 120 bar nyomásával, így ideális folyamatos használatra kemény munkakörülmények között, például az élelmiszeriparban. Akár 85°C hőmérséklet is lehetséges a vízbemenetben. Mind a sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú, mind a rozsdamentes acél váz és ház biztosítja a robusztus kialakítást. A magasnyomású mosó víztároló tartállyal rendelkezik szárazonfutás és vízkő elleni védelemmel, a vízkővédelemnél az üres szint jelenik meg. A mosószer szelepen keresztül is beszívható és adagolható, valamint itt található az ürességjelző is. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor hosszú élettartamot garantál. A telepítést, üzemeltetést és karbantartást a felhasználóbarát szempontok figyelembevételével tervezték. A magas szintű üzembiztonság érdekében a gép elektronikus felügyelettel rendelkezik. A terméket a tartozékok széles választéka egészíti ki, amelyek minden felhasználási helyen kiválaszthatók: nyomásmérő, időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Tárolótartály szeleppel, vízkővédelemmel és szárazonfutás elleni védelemmel. Nagyon robusztus rozsdamentes acél keret és burkolat. Előrenyomó szivattyú akár 85°C bemeneti hőmérséklethez.
Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt. Vízkőképződés megelőzése.
Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H: Nagy üzembiztonság.
Nagy üzembiztonság.
Vízhiány esetén kapcsoljon ki, LED-ek: készenlét, szerviz, hiba. Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén. Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
Könnyű kezelhetőség
  • Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
  • Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
  • A LED-ek a fontos működési állapotokat jelzik
Tartozékok és készletek széles választéka
  • A nyomásmérő és az eltelt idő számlálója opcionálisan elérhető.
  • Az automatikus nyomáscsökkentés opcionálisan elérhető.
  • A távvezérlők közvetlenül a kimenetnél használhatók.
Mosószer bemenet szeleppel és ürességjelzővel
  • Az adagolószeleppel és üresjáratjelzővel ellátott mosószer-beszívó rendszer csak az alapfelszereltség részeként szállított kiváló minőségű berendezés része.
  • Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
  • Mosószer adagoló egység a szívó oldalon.
A robusztus kialakítás nagy igénybevételre is alkalmas
  • Mindennapi használatra alkalmas.
  • A forró víz használata jelentősen növeli a tisztítás hatékonyságát.
  • Hosszabb idejű használatra kíválóan alkalmasak
Nagy beépített vízszűrő
  • Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
  • Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú optimális védelme érdekében.
  • Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
Bármikor gyorsan használható
  • Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
  • Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
  • Állandó telepítés veszélymentesen: Nincs szennyeződés vagy laza tömlők.
Könnyű telepítés és karbantartás
  • Minden alkatrész gyorsan és könnyen elérhető szervizelés céljából.
  • A gyors és egyszerű telepítés szerelési költségeket takarít meg.
  • A hibakódok és az állapot kijelzése megkönnyíti a szervizelést
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 900 - 1700
Munkanyomás (bar/MPa) 50 - 120 / 5 - 12
Max. nyomás (bar/MPa) 180 / 18
Bemeneti hőmérséklet (°C) 85
Csatlakozási teljesítmény (kW) 7
Biztosítás (A) 16
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Felhasználók száma 2
Mobilitás rögzített
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 91
Csomagolási súly (kg) 100,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 800 x 605 x 600

A csomag tartalma

  • Szervókontroll
  • Power fúvóka
  • Keret és burkolat: Rozsdamentes acél
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez

Felszereltség

  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Előnyomópumpa
  • Vízkőképződés elleni védelem
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy finomvízszűrő
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Távirányításra előkészítve
  • RM1 adagolás
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Olajszintmérő pálca
  • Léghűtéses motor
Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H
Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H
Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H
Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H
Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H
Magasnyomású mosó HD 17/12-4 St H
Alkalmazási területek
  • Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
  • Ideális az élelmiszer-, kozmetikai- és vegyiparban történő használatra.
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
  • Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Mezőgazdaság
  • Ipar
  • Járműtisztítás
  • Hideg vagy meleg vizes nagynyomású tisztításhoz
Tartozékok
Tisztítószerek
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