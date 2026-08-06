Rögzített hidegvizes nagynyomású tisztítónk hatékony választás 1700 l/h áramlási térfogatával és 120 bar nyomásával, így ideális folyamatos használatra kemény munkakörülmények között, például az élelmiszeriparban. Akár 85°C hőmérséklet is lehetséges a vízbemenetben. Mind a sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú, mind a rozsdamentes acél váz és ház biztosítja a robusztus kialakítást. A magasnyomású mosó víztároló tartállyal rendelkezik szárazonfutás és vízkő elleni védelemmel, a vízkővédelemnél az üres szint jelenik meg. A mosószer szelepen keresztül is beszívható és adagolható, valamint itt található az ürességjelző is. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor hosszú élettartamot garantál. A telepítést, üzemeltetést és karbantartást a felhasználóbarát szempontok figyelembevételével tervezték. A magas szintű üzembiztonság érdekében a gép elektronikus felügyelettel rendelkezik. A terméket a tartozékok széles választéka egészíti ki, amelyek minden felhasználási helyen kiválaszthatók: nyomásmérő, időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók.