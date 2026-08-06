Magasnyomású mosó HD 17/15-4St

Helyhez kötött nagynyomású tisztító porszórt acél burkolattal és kerettel. Lenyűgöző a nagy átfolyási mennyiség (1700 l/h), a kiváló minőségű berendezések és a magas üzembiztonság.

Nehéz munkakörülmények között történő folyamatos használathoz – a vízbevezető nyílásban akár 60°C-os hőmérsékletű, rögzített magasnyomású tisztítónk első osztályú teljesítményt nyújt 1700 l/h áramlási térfogattal és 150 bar nyomással. A nagynyomású szivattyút egy nagy vízszűrő védi a szennyeződésektől. A nagynyomású gép váza és háza porszórt acélból készült, és a 4 pólusú, vízhűtéses, alacsony fordulatszámú villanymotorral együtt hosszú élettartamot biztosít. Beépített víztároló tartállyal is rendelkezik szárazonfutás elleni védelemmel, valamint mosószer-bemenettel adagolószeleppel és üresedésjelzővel. A nagy forgókapcsoló könnyen kezelhető, a telepítést és a karbantartást is rendkívül felhasználóbarát módon tervezték. A gép elektronikus felügyelete és a hibajelző kiváló üzembiztonságot biztosít. Tartozékok nélkül szállítjuk, de ezek bármely felhasználási helyen választhatók. Opcióként elérhető: nyomásmérő és időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók széles választéka.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 17/15-4St: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
Robusztus keret és burkolat porszórt acélból. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt. A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
Magasnyomású mosó HD 17/15-4St: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Tárolótartály úszószeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel. Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.
Magasnyomású mosó HD 17/15-4St: Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhez
Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhez
Mindennapi használatra alkalmas. Használható kemény munkakörülmények között. Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.
Nagy üzembiztonság.
  • Vízhiány esetén kapcsoljon ki, LED-ek: készenlét, szerviz, hiba.
  • Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
Könnyű kezelhetőség
  • Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
  • Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
  • A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
Nagy beépített vízszűrő
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
  • Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
  • Nagyon könnyen tisztítható.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Kijelző: hibakódok, üzemállapot, karbantartási időközök.
  • Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Az automatikus nyomáscsökkentés opcionálisan elérhető.
  • Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
  • A nyomásmérő és az eltelt idő számlálója opcionálisan elérhető.
Bármikor gyorsan használható
  • Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
  • Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
  • A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
Szervókontroll
  • A nyomás és a vízáramlás a pisztolyon állítható.
  • Sokoldalú és rugalmas használat
  • Változatos alkalmazások és kiváló tisztítási eredmények.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 900 - 1700
Munkanyomás (bar/MPa) 100 - 150 / 10 - 15
Max. nyomás (bar/MPa) 210 / 21
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Csatlakozási teljesítmény (kW) 9
Biztosítás (A) 16
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Felhasználók száma 2
Mobilitás rögzített
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 84
Csomagolási súly (kg) 93,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 800 x 605 x 600

A csomag tartalma

  • Szervókontroll
  • Power fúvóka
  • Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez

Felszereltség

  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy finomvízszűrő
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Távirányításra előkészítve
  • RM1 adagolás
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Olajszintmérő pálca
  • Vízhűtéses motor
Magasnyomású mosó HD 17/15-4St
Magasnyomású mosó HD 17/15-4St
Magasnyomású mosó HD 17/15-4St
Magasnyomású mosó HD 17/15-4St
Magasnyomású mosó HD 17/15-4St
Magasnyomású mosó HD 17/15-4St
Alkalmazási területek
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
  • Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
  • Járművek nagynyomású tisztítása
  • Mezőgazdaság
  • Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
  • Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
Tartozékok
Tisztítószerek
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