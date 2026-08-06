Nehéz munkakörülmények között történő folyamatos használathoz – a vízbevezető nyílásban akár 60°C-os hőmérsékletű, rögzített magasnyomású tisztítónk első osztályú teljesítményt nyújt 1700 l/h áramlási térfogattal és 150 bar nyomással. A nagynyomású szivattyút egy nagy vízszűrő védi a szennyeződésektől. A nagynyomású gép váza és háza porszórt acélból készült, és a 4 pólusú, vízhűtéses, alacsony fordulatszámú villanymotorral együtt hosszú élettartamot biztosít. Beépített víztároló tartállyal is rendelkezik szárazonfutás elleni védelemmel, valamint mosószer-bemenettel adagolószeleppel és üresedésjelzővel. A nagy forgókapcsoló könnyen kezelhető, a telepítést és a karbantartást is rendkívül felhasználóbarát módon tervezték. A gép elektronikus felügyelete és a hibajelző kiváló üzembiztonságot biztosít. Tartozékok nélkül szállítjuk, de ezek bármely felhasználási helyen választhatók. Opcióként elérhető: nyomásmérő és időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók széles választéka.