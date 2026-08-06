Magasnyomású mosó HD 17/15-4St
Helyhez kötött nagynyomású tisztító porszórt acél burkolattal és kerettel. Lenyűgöző a nagy átfolyási mennyiség (1700 l/h), a kiváló minőségű berendezések és a magas üzembiztonság.
Nehéz munkakörülmények között történő folyamatos használathoz – a vízbevezető nyílásban akár 60°C-os hőmérsékletű, rögzített magasnyomású tisztítónk első osztályú teljesítményt nyújt 1700 l/h áramlási térfogattal és 150 bar nyomással. A nagynyomású szivattyút egy nagy vízszűrő védi a szennyeződésektől. A nagynyomású gép váza és háza porszórt acélból készült, és a 4 pólusú, vízhűtéses, alacsony fordulatszámú villanymotorral együtt hosszú élettartamot biztosít. Beépített víztároló tartállyal is rendelkezik szárazonfutás elleni védelemmel, valamint mosószer-bemenettel adagolószeleppel és üresedésjelzővel. A nagy forgókapcsoló könnyen kezelhető, a telepítést és a karbantartást is rendkívül felhasználóbarát módon tervezték. A gép elektronikus felügyelete és a hibajelző kiváló üzembiztonságot biztosít. Tartozékok nélkül szállítjuk, de ezek bármely felhasználási helyen választhatók. Opcióként elérhető: nyomásmérő és időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és távirányítók széles választéka.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztusRobusztus keret és burkolat porszórt acélból. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt. A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
Kiváló minőségű készülékTárolótartály úszószeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel. Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.
Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhezMindennapi használatra alkalmas. Használható kemény munkakörülmények között. Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.
Nagy üzembiztonság.
- Vízhiány esetén kapcsoljon ki, LED-ek: készenlét, szerviz, hiba.
- Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
Könnyű kezelhetőség
- Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
- Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
- A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
Nagy beépített vízszűrő
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
- Nagyon könnyen tisztítható.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Kijelző: hibakódok, üzemállapot, karbantartási időközök.
- Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
Tartozékok és készletek széles választéka
- Az automatikus nyomáscsökkentés opcionálisan elérhető.
- Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
- A nyomásmérő és az eltelt idő számlálója opcionálisan elérhető.
Bármikor gyorsan használható
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
- Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
- A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
Szervókontroll
- A nyomás és a vízáramlás a pisztolyon állítható.
- Sokoldalú és rugalmas használat
- Változatos alkalmazások és kiváló tisztítási eredmények.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|900 - 1700
|Munkanyomás (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Max. nyomás (bar/MPa)
|210 / 21
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|9
|Biztosítás (A)
|16
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Felhasználók száma
|2
|Mobilitás
|rögzített
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|84
|Csomagolási súly (kg)
|93,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|800 x 605 x 600
A csomag tartalma
- Szervókontroll
- Power fúvóka
- Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
- Szervókontrollra előkészítve
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy finomvízszűrő
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Távirányításra előkészítve
- RM1 adagolás
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Olajszintmérő pálca
- Vízhűtéses motor
Alkalmazási területek
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
- Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Járművek nagynyomású tisztítása
- Mezőgazdaság
- Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
- Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
Tartozékok
Tisztítószerek
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