Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St

Könnyen kezelhető, robusztus és erős: álló hidegvizes nagynyomású tisztító 800 l/h-val és 180 barral a folyamatos használathoz nehéz munkakörülmények között.

Hidegvizes nagynyomású tisztítónk a kemény munkakörülményekhez folyamatos helyhez kötött használat mellett akár 60°C-os vízbemeneti hőmérséklettel is üzemeltethető. 180 bar nyomásával és 800 l/h áramlási térfogatával ideális tisztítógépekhez vagy termelő létesítményekhez. Középpontjában a robusztus, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor áll. Tartósságához a porszórt acélból készült ház és burkolat is hozzájárul. A gépnek van egy adagolószelepes és üres jelzővel ellátott mosószer bemenete, valamint egy szárazonfutás elleni védelemmel ellátott víztároló tartály, és az üres szintet itt is jelző mutatja. A biztonságos működést elektronikus felügyelet biztosítja, amely értesíti a hibákat és a karbantartási időközöket. A nagy forgókapcsoló kényelmessé és könnyed működést tesz lehetővé, a telepítést és a karbantartást is a felhasználóbarát szempontok figyelembevételével tervezték. Az olyan kiterjedt tartozékokat, mint az időszámlálók, távirányítók vagy az automatikus nyomáscsökkentés nem tartalmazza a szállítási terjedelem, és minden felhasználási helyen kiválaszthatók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
4 pólusú, vízhűtéses villanymotor. A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít. Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Tárolótartály úszószeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel. Robusztus keret és burkolat porszórt acélból. Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St: Könnyű kezelhetőség
Könnyű kezelhetőség
Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül. A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg. Magától értetődő szimbólumok és jól áttekinthető kezelőmező a könnyebb érthetőség és a termelékenység növelése érdekében.
Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhez
  • Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
  • Mindennapi használatra fejlesztettük ki.
  • Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.
Tisztítószer szívó- és adagolórendszer a még jobb tisztítási eredményért
  • Mosószer bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
  • Mosószer adagoló egység a szívó oldalon.
  • Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
Finom vízszűrő
  • Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú optimális védelme érdekében.
  • Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
  • Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
Nagy üzembiztonság.
  • Megvédi a pumpát a szárazonfutástól
  • Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
  • Védi a készüléket a sérülésektől.
Kijelző: hibakódok, üzemállapot, karbantartási időközök
  • Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
  • Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
Bármikor gyorsan használható
  • Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
  • Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
  • A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
Rugalmas használat a gyors kiegészítőknek köszönhetően
  • Opcióként rendelhető időszámláló és nyomásmérő, valamint automatikus nyomáscsökkentés a tartozékok és a csővezetékek védelmére.
  • Opcionálisan elérhető egy második mosószer bemenet üres jelzővel és adagolószeleppel.
  • A gép alternatívaként távirányítóval is vezérelhető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 800
Munkanyomás (bar/MPa) 180 / 18
Max. nyomás (bar/MPa) 240 / 24
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Csatlakozási teljesítmény (kW) 5,5
Biztosítás (A) 16
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Felhasználók száma 1
Mobilitás rögzített
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 68
Csomagolási súly (kg) 77,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 800 x 605 x 600

A csomag tartalma

  • Szervókontroll
  • Power fúvóka
  • Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez

Felszereltség

  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy finomvízszűrő
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Távirányításra előkészítve
  • RM1 adagolás
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Olajszintmérő pálca
  • Vízhűtéses motor
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St
Alkalmazási területek
  • Gépek és járművek tisztítására
  • Mezőgazdaság
  • Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
  • Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
  • Ipar
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
  • Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
  • Közszolgáltatás
Tartozékok
Tisztítószerek
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