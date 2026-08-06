Hidegvizes nagynyomású tisztítónk a kemény munkakörülményekhez folyamatos helyhez kötött használat mellett akár 60°C-os vízbemeneti hőmérséklettel is üzemeltethető. 180 bar nyomásával és 800 l/h áramlási térfogatával ideális tisztítógépekhez vagy termelő létesítményekhez. Középpontjában a robusztus, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor áll. Tartósságához a porszórt acélból készült ház és burkolat is hozzájárul. A gépnek van egy adagolószelepes és üres jelzővel ellátott mosószer bemenete, valamint egy szárazonfutás elleni védelemmel ellátott víztároló tartály, és az üres szintet itt is jelző mutatja. A biztonságos működést elektronikus felügyelet biztosítja, amely értesíti a hibákat és a karbantartási időközöket. A nagy forgókapcsoló kényelmessé és könnyed működést tesz lehetővé, a telepítést és a karbantartást is a felhasználóbarát szempontok figyelembevételével tervezték. Az olyan kiterjedt tartozékokat, mint az időszámlálók, távirányítók vagy az automatikus nyomáscsökkentés nem tartalmazza a szállítási terjedelem, és minden felhasználási helyen kiválaszthatók.