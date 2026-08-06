Magasnyomású mosó HD 8/18-4 St
Könnyen kezelhető, robusztus és erős: álló hidegvizes nagynyomású tisztító 800 l/h-val és 180 barral a folyamatos használathoz nehéz munkakörülmények között.
Hidegvizes nagynyomású tisztítónk a kemény munkakörülményekhez folyamatos helyhez kötött használat mellett akár 60°C-os vízbemeneti hőmérséklettel is üzemeltethető. 180 bar nyomásával és 800 l/h áramlási térfogatával ideális tisztítógépekhez vagy termelő létesítményekhez. Középpontjában a robusztus, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyú és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor áll. Tartósságához a porszórt acélból készült ház és burkolat is hozzájárul. A gépnek van egy adagolószelepes és üres jelzővel ellátott mosószer bemenete, valamint egy szárazonfutás elleni védelemmel ellátott víztároló tartály, és az üres szintet itt is jelző mutatja. A biztonságos működést elektronikus felügyelet biztosítja, amely értesíti a hibákat és a karbantartási időközöket. A nagy forgókapcsoló kényelmessé és könnyed működést tesz lehetővé, a telepítést és a karbantartást is a felhasználóbarát szempontok figyelembevételével tervezték. Az olyan kiterjedt tartozékokat, mint az időszámlálók, távirányítók vagy az automatikus nyomáscsökkentés nem tartalmazza a szállítási terjedelem, és minden felhasználási helyen kiválaszthatók.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztus4 pólusú, vízhűtéses villanymotor. A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít. Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.
Kiváló minőségű készülékTárolótartály úszószeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel. Robusztus keret és burkolat porszórt acélból. Készen áll a távirányítók csatlakoztatására.
Könnyű kezelhetőségMinden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül. A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg. Magától értetődő szimbólumok és jól áttekinthető kezelőmező a könnyebb érthetőség és a termelékenység növelése érdekében.
Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhez
- Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
- Mindennapi használatra fejlesztettük ki.
- Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.
Tisztítószer szívó- és adagolórendszer a még jobb tisztítási eredményért
- Mosószer bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
- Mosószer adagoló egység a szívó oldalon.
- Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
Finom vízszűrő
- Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú optimális védelme érdekében.
- Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
Nagy üzembiztonság.
- Megvédi a pumpát a szárazonfutástól
- Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
- Védi a készüléket a sérülésektől.
Kijelző: hibakódok, üzemállapot, karbantartási időközök
- Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
- Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
Bármikor gyorsan használható
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
- Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
- A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
Rugalmas használat a gyors kiegészítőknek köszönhetően
- Opcióként rendelhető időszámláló és nyomásmérő, valamint automatikus nyomáscsökkentés a tartozékok és a csővezetékek védelmére.
- Opcionálisan elérhető egy második mosószer bemenet üres jelzővel és adagolószeleppel.
- A gép alternatívaként távirányítóval is vezérelhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 800
|Munkanyomás (bar/MPa)
|180 / 18
|Max. nyomás (bar/MPa)
|240 / 24
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|5,5
|Biztosítás (A)
|16
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|rögzített
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|68
|Csomagolási súly (kg)
|77,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|800 x 605 x 600
A csomag tartalma
- Szervókontroll
- Power fúvóka
- Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
- Szervókontrollra előkészítve
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy finomvízszűrő
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Távirányításra előkészítve
- RM1 adagolás
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Olajszintmérő pálca
- Vízhűtéses motor
Alkalmazási területek
- Gépek és járművek tisztítására
- Mezőgazdaság
- Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
- Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
- Ipar
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
- Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
- Közszolgáltatás
Tartozékok
Tisztítószerek
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