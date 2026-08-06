Robusztus, nagy teljesítményű és könnyen kezelhető – ez a helyhez kötött hidegvizes magasnyomású tisztító 85°C-ig a vízbemenetben, előrenyomó szivattyúval ideális az élelmiszeriparban való folyamatos használatra. 800 l/h áramlási térfogatával és 180 bar nyomásával lenyűgöző. A nagynyomású tisztító vízkő elleni védelemmel és szárazonfutás elleni védelemmel ellátott víztároló tartállyal rendelkezik, beleértve a vízkő elleni védelem üres jelzőjét. A mosószer bemenete adagolószeleppel és ürességjelzővel is rendelkezik. A robusztus, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyúnak, valamint a kopásálló rozsdamentes acél váznak és háznak köszönhetően tartósságával lenyűgöz. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor hosszú élettartamot, míg az elektronikus felügyelet a biztonságos működést biztosítja. A nagy forgókapcsolónak köszönhetően a kezelés problémamentes, a telepítés és a karbantartás is egyszerű és felhasználóbarát. A gépet tartozékok nélkül szállítjuk, amelyek bármely felhasználási ponton kiválaszthatók: nyomásmérő, időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és különféle távirányítók.