Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H

Helyhez kötött nagynyomású gép robusztus vázzal és rozsdamentes acél burkolattal. Erőteljes 800 l/h és 180 bar nyomással, kiváló minőségű felszereléssel és magas üzembiztonsággal.

Robusztus, nagy teljesítményű és könnyen kezelhető – ez a helyhez kötött hidegvizes magasnyomású tisztító 85°C-ig a vízbemenetben, előrenyomó szivattyúval ideális az élelmiszeriparban való folyamatos használatra. 800 l/h áramlási térfogatával és 180 bar nyomásával lenyűgöző. A nagynyomású tisztító vízkő elleni védelemmel és szárazonfutás elleni védelemmel ellátott víztároló tartállyal rendelkezik, beleértve a vízkő elleni védelem üres jelzőjét. A mosószer bemenete adagolószeleppel és ürességjelzővel is rendelkezik. A robusztus, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyúnak, valamint a kopásálló rozsdamentes acél váznak és háznak köszönhetően tartósságával lenyűgöz. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor hosszú élettartamot, míg az elektronikus felügyelet a biztonságos működést biztosítja. A nagy forgókapcsolónak köszönhetően a kezelés problémamentes, a telepítés és a karbantartás is egyszerű és felhasználóbarát. A gépet tartozékok nélkül szállítjuk, amelyek bármely felhasználási ponton kiválaszthatók: nyomásmérő, időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és különféle távirányítók.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Tárolótartály szeleppel, vízkővédelemmel és szárazonfutás elleni védelemmel. Nagyon robusztus rozsdamentes acél keret és burkolat. A gép alternatívaként távirányítóval is vezérelhető.
Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít. Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromotor (léghűtéses)
Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H: Egyszerűen kezelhető
Egyszerűen kezelhető
Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül. Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra. A LED-ek jelzik, ha a készülék használatra kész, illetve ha kevés a víz, továbbá a szervizelési intervallumokat is.
A robusztus kialakítás nagy igénybevételre is alkalmas
  • Mindennapi használatra alkalmas.
  • Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.
  • Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
Mosószer bemenet szeleppel és ürességjelzővel
  • Az exakt, fokozatmentes tisztítószer-adagoláshoz.
  • Mosószer adagoló egység a szívó oldalon.
Nagy üzembiztonság.
  • Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
  • Vízhiány esetén kapcsoljon ki, LED-ek: készenlét, szerviz, hiba.
  • Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
Nagy beépített vízszűrő
  • Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú védelmére.
  • Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
  • Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
Könnyű telepítés és karbantartás
  • Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
  • A gyors és egyszerű telepítés szerelési költségeket takarít meg.
  • Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
Tartozékok és készletek széles választéka
  • A nyomásmérő és az eltelt idő számlálója opcionálisan elérhető.
  • Az automatikus nyomáscsökkentés opcionálisan elérhető.
  • Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
Bármikor gyorsan használható
  • A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
  • Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
  • Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 800
Munkanyomás (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Max. nyomás (bar/MPa) 240 / 24
Bemeneti hőmérséklet (°C) 85
Csatlakozási teljesítmény (kW) 5,5
Biztosítás (A) 16
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Felhasználók száma 1
Mobilitás rögzített
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 75
Csomagolási súly (kg) 84,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 800 x 605 x 600

A csomag tartalma

  • Szervókontroll
  • Power fúvóka
  • Keret és burkolat: Rozsdamentes acél
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez

Felszereltség

  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Előnyomópumpa
  • Vízkőképződés elleni védelem
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy finomvízszűrő
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Távirányításra előkészítve
  • RM1 adagolás
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Olajszintmérő pálca
  • Léghűtéses motor
Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H
Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H
Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H
Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H
Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H
Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H
Alkalmazási területek
  • Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
  • Ideális az élelmiszer-, kozmetikai- és vegyiparban történő használatra.
  • Járműtisztítás
  • Gépek és járművek tisztítására
  • Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
  • Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
  • Mezőgazdaság
  • Ipar
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
  • Hideg vagy meleg vizes nagynyomású tisztításhoz
Tartozékok
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