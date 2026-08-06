Magasnyomású mosó HD 8/18-4St H
Helyhez kötött nagynyomású gép robusztus vázzal és rozsdamentes acél burkolattal. Erőteljes 800 l/h és 180 bar nyomással, kiváló minőségű felszereléssel és magas üzembiztonsággal.
Robusztus, nagy teljesítményű és könnyen kezelhető – ez a helyhez kötött hidegvizes magasnyomású tisztító 85°C-ig a vízbemenetben, előrenyomó szivattyúval ideális az élelmiszeriparban való folyamatos használatra. 800 l/h áramlási térfogatával és 180 bar nyomásával lenyűgöző. A nagynyomású tisztító vízkő elleni védelemmel és szárazonfutás elleni védelemmel ellátott víztároló tartállyal rendelkezik, beleértve a vízkő elleni védelem üres jelzőjét. A mosószer bemenete adagolószeleppel és ürességjelzővel is rendelkezik. A robusztus, sárgaréz hengerfejes főtengely-szivattyúnak, valamint a kopásálló rozsdamentes acél váznak és háznak köszönhetően tartósságával lenyűgöz. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor hosszú élettartamot, míg az elektronikus felügyelet a biztonságos működést biztosítja. A nagy forgókapcsolónak köszönhetően a kezelés problémamentes, a telepítés és a karbantartás is egyszerű és felhasználóbarát. A gépet tartozékok nélkül szállítjuk, amelyek bármely felhasználási ponton kiválaszthatók: nyomásmérő, időszámláló, második mosószer bemenet, automatikus nyomáscsökkentés és különféle távirányítók.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülékTárolótartály szeleppel, vízkővédelemmel és szárazonfutás elleni védelemmel. Nagyon robusztus rozsdamentes acél keret és burkolat. A gép alternatívaként távirányítóval is vezérelhető.
Hosszú élettartamú és robusztusA robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít. Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromotor (léghűtéses)
Egyszerűen kezelhetőMinden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül. Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra. A LED-ek jelzik, ha a készülék használatra kész, illetve ha kevés a víz, továbbá a szervizelési intervallumokat is.
A robusztus kialakítás nagy igénybevételre is alkalmas
- Mindennapi használatra alkalmas.
- Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.
- Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
Mosószer bemenet szeleppel és ürességjelzővel
- Az exakt, fokozatmentes tisztítószer-adagoláshoz.
- Mosószer adagoló egység a szívó oldalon.
Nagy üzembiztonság.
- Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
- Vízhiány esetén kapcsoljon ki, LED-ek: készenlét, szerviz, hiba.
- Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
Nagy beépített vízszűrő
- Nagyméretű finom vízszűrő a szivattyú védelmére.
- Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
Könnyű telepítés és karbantartás
- Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
- A gyors és egyszerű telepítés szerelési költségeket takarít meg.
- Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
Tartozékok és készletek széles választéka
- A nyomásmérő és az eltelt idő számlálója opcionálisan elérhető.
- Az automatikus nyomáscsökkentés opcionálisan elérhető.
- Opcionális: második bemenet szeleppel és ürességjelzővel.
Bármikor gyorsan használható
- A gép mindig készen áll a maximális termelékenység és rugalmasság érdekében.
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
- Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 800
|Munkanyomás (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. nyomás (bar/MPa)
|240 / 24
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|85
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|5,5
|Biztosítás (A)
|16
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|rögzített
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|75
|Csomagolási súly (kg)
|84,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|800 x 605 x 600
A csomag tartalma
- Szervókontroll
- Power fúvóka
- Keret és burkolat: Rozsdamentes acél
- Szervókontrollra előkészítve
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Előnyomópumpa
- Vízkőképződés elleni védelem
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy finomvízszűrő
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Távirányításra előkészítve
- RM1 adagolás
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Olajszintmérő pálca
- Léghűtéses motor
Alkalmazási területek
- Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
- Ideális az élelmiszer-, kozmetikai- és vegyiparban történő használatra.
- Járműtisztítás
- Gépek és járművek tisztítására
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
- Mezőgazdaság
- Ipar
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Hideg vagy meleg vizes nagynyomású tisztításhoz
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