Telepített magasnyomású berendezés HDC Advanced

A magasnyomással való ellátás kompakt egységként elemekből lévő építési móddal van felépítve. Szivattyúaggregátból, a hálózattól való elválasztásra szolgáló, beépített úszótartályból és egy külső szabályzószerkrényből áll.

A telepített magasnyomású berendezés beszerelésével számos tisztítási feladat kínálkozik. A telepített berendezések előnyei különböző, olyan alkalmazási területeken mutatkoznak meg, melyeken rendszeresen megkövetelik a nagyfokú tisztítási teljesítményt: Gazdaságossági szempontnak számít az, hogy bármikor gombnyomásra rendelkezésre áll, a mobil készülékeket nem kell szállítani és nem kell felszerelni. Biztonsági szempont: biztonságos helyen van felszerelve, a környezeti befolyásoktól védett helyen; a szakszerűtlen kezelés kizárt.

Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamú
  • A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
Nagyfokú rugalmasság
  • További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
  • Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
  • Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
Magas szintű gépbiztonság
  • Tömítetlenség elleni védelem.
Specifikációk

Műszaki adatok

Nyomás (bar/MPa) 100 / 10 - 10
Átfolyási sebesség (l / h) 700 / 12000
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 85
Motorindítás Soft start
Szivattyúk száma (Darab(ok)) 2 - 4
Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1150 x 750 x 1840

Felszereltség

  • Szervókontroll
  • Nyomáslekapcsolás
Telepített magasnyomású berendezés HDC Advanced
Telepített magasnyomású berendezés HDC Advanced
Telepített magasnyomású berendezés HDC Advanced
Alkalmazási területek
  • Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
  • Mezőgazdaság
  • Istálló tisztítás
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
  • Közszolgáltatás
  • Az élelmiszer-, kozmetikai és vegyiparban használt tartályok/tárolók tisztításához
Tartozékok