A telepített magasnyomású berendezés beszerelésével számos tisztítási feladat kínálkozik. A telepített berendezések előnyei különböző, olyan alkalmazási területeken mutatkoznak meg, melyeken rendszeresen megkövetelik a nagyfokú tisztítási teljesítményt: Gazdaságossági szempontnak számít az, hogy bármikor gombnyomásra rendelkezésre áll, a mobil készülékeket nem kell szállítani és nem kell felszerelni. Biztonsági szempont: biztonságos helyen van felszerelve, a környezeti befolyásoktól védett helyen; a szakszerűtlen kezelés kizárt.