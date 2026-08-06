Telepített magasnyomású berendezés HDC Advanced
A magasnyomással való ellátás kompakt egységként elemekből lévő építési móddal van felépítve. Szivattyúaggregátból, a hálózattól való elválasztásra szolgáló, beépített úszótartályból és egy külső szabályzószerkrényből áll.
A telepített magasnyomású berendezés beszerelésével számos tisztítási feladat kínálkozik. A telepített berendezések előnyei különböző, olyan alkalmazási területeken mutatkoznak meg, melyeken rendszeresen megkövetelik a nagyfokú tisztítási teljesítményt: Gazdaságossági szempontnak számít az, hogy bármikor gombnyomásra rendelkezésre áll, a mobil készülékeket nem kell szállítani és nem kell felszerelni. Biztonsági szempont: biztonságos helyen van felszerelve, a környezeti befolyásoktól védett helyen; a szakszerűtlen kezelés kizárt.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamú
- A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
Nagyfokú rugalmasság
- További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
- Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
Magas szintű gépbiztonság
- Tömítetlenség elleni védelem.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomás (bar/MPa)
|100 / 10 - 10
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 / 12000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Motorindítás
|Soft start
|Szivattyúk száma (Darab(ok))
|2 - 4
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Felszereltség
- Szervókontroll
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
- Mezőgazdaság
- Istálló tisztítás
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
- Közszolgáltatás
- Az élelmiszer-, kozmetikai és vegyiparban használt tartályok/tárolók tisztításához