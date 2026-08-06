Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St EU-I
Nyomás alatt is kiváló: a HDS 10/21-4 St álló, melegvizes, olajégővel ellátott magasnyomású tisztítót nehéz helyzetek folyamatos használatára tervezték, és akár 210 bar nyomással is tisztít.
A HDS 10/21-4 St egy helyhez kötött melegvizes nagynyomású tisztító olajégővel, amely extra magas nyomást biztosít: az akár 210 bar nyomásig még a makacs szennyeződéseket is könnyedén megmunkálja. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor nagy teljesítményt termel az igényes folyamatos használathoz. A robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel akár 1000 liter vizet is biztosít óránként. A víztároló tartály integrált vízkő elleni védelemmel és vízszűrővel rendelkezik a szivattyú védelmére. A mosószert egy szelep veszi fel és adagolja pontosan. Egy üres jelző jelzi, ha kifogy a mosószer. Az olajégő és a teljes technológia elektronikus felügyelete magas szintű üzembiztonságot biztosít. Az intuitív forgókapcsoló vagy az opcionális távirányító egyszerűvé teszi a kezelést, és a szervizelési és karbantartási feladatokat is felhasználóbarátra tervezték. A tartozékok széles választékával a HDS 10/21-4 St testreszabható, hogy megfeleljen a legkülönfélébb tisztítási feladatoknak. A gép kiegészíthető nyomásmérővel és óraszámlálóval, egy második mosószer adagoló egységgel és nyomáscsökkentő rendszerrel.
Jellemzők és előnyök
Legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpa
- A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
- Különösen masszív és rendkívül hosszú élettartamú.
- Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
Vízhűtéses 4 pólusú elektromotor (olajfűtésű)
- Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
- 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt.
- A nagy teljesítmény és alacsony karbantartási költségek érdekében.
Hatékony égéstechnika
- Nagy teljesítményű égő álló fűtőspirállal és kipufogógáz-mentes tartós gyújtással.
- Bevált és hatékony Kärcher égőtechnológiával az alacsony üzemanyag-fogyasztás érdekében.
- Nagy hatékonyságú (> 91%) égő, alacsony üzemanyag-fogyasztás és nagyon alacsony kipufogógáz-kibocsátás.
Nagy üzembiztonság.
- Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
- Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
- Láng- és emissziós hőmérséklet-figyelés, vízhiány/túlnyomás elleni védelem, vízkő elleni védelem üres jelzővel és hibafigyelés biztosítják a biztonságos, hosszan tartó működést.
Kiváló minőségű készülék
- A vízkő elleni védelemmel és üresedésjelzővel ellátott integrált víztartály megvédi a fűtőspirált és az egész rendszert a vízkőlerakódásoktól.
- A ház és a keret porszórt acélból készült a tartósság érdekében.
- Az adagolószeleppel és üresjáratjelzővel ellátott mosószer-beszívó rendszer csak az alapfelszereltség részeként szállított kiváló minőségű berendezés része.
Könnyű és kényelmes kezelés
- Egy forgókapcsoló az összes funkciónak. Egyszerű és gyors kezelés
- A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
- Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
Nagy, átlátszó finom vízszűrő
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
- Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
Tisztítószer szívó- és adagolórendszer a még jobb tisztítási eredményért
- Az adagolási funkció használatával a mosószerek a szennyezettség mértékének megfelelően pontosan adagolhatók.
- Az exakt, fokozatmentes tisztítószer-adagoláshoz.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
- Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
- A hibakódok, az üzemállapot, a szivattyú karbantartási intervallumainak kijelzése, valamint az égő és a teljes gép hibás működésének felügyelete megkönnyíti a szervizelést.
Nagyfokú rugalmasság
- A gép alternatívaként távirányítóval is vezérelhető.
- A Kärcher nagynyomású mosók tartozékainak széles választékában minden tisztítási feladathoz és minden célhoz megtalálja a megfelelő tartozékot.
- Opcióként rendelhető időszámláló és nyomásmérő, valamint automatikus nyomáscsökkentés a tartozékok és a csővezetékek védelmére.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Munkanyomás (bar)
|210
|Max. nyomás (bar)
|235
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 30
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|6,5
|Hőenergia (kW)
|77
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|rögzített
|Biztosítás (A)
|25
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|160
|Csomagolási súly (kg)
|170
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1142 x 578 x 790
A csomag tartalma
- Lángőr
- Szervókontrollra előkészítve
- Távirányításra előkészítve
- Power fúvóka
- Tisztítószer funkció: Felszívás
Felszereltség
- Olajszintmérő pálca
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
- RM1 adagolás
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy finomvízszűrő
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Vízhűtéses motor
- Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
Alkalmazási területek
- Gépek és járművek tisztítására
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
- Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
- Mezőgazdaság
- Gyártócsarnokokban és műhelyekben, ahol meleg vízre van szükség
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
- Közszolgáltatás
- Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
Tartozékok
Tisztítószerek
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