Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St EU-I

Nyomás alatt is kiváló: a HDS 10/21-4 St álló, melegvizes, olajégővel ellátott magasnyomású tisztítót nehéz helyzetek folyamatos használatára tervezték, és akár 210 bar nyomással is tisztít.

A HDS 10/21-4 St egy helyhez kötött melegvizes nagynyomású tisztító olajégővel, amely extra magas nyomást biztosít: az akár 210 bar nyomásig még a makacs szennyeződéseket is könnyedén megmunkálja. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor nagy teljesítményt termel az igényes folyamatos használathoz. A robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel akár 1000 liter vizet is biztosít óránként. A víztároló tartály integrált vízkő elleni védelemmel és vízszűrővel rendelkezik a szivattyú védelmére. A mosószert egy szelep veszi fel és adagolja pontosan. Egy üres jelző jelzi, ha kifogy a mosószer. Az olajégő és a teljes technológia elektronikus felügyelete magas szintű üzembiztonságot biztosít. Az intuitív forgókapcsoló vagy az opcionális távirányító egyszerűvé teszi a kezelést, és a szervizelési és karbantartási feladatokat is felhasználóbarátra tervezték. A tartozékok széles választékával a HDS 10/21-4 St testreszabható, hogy megfeleljen a legkülönfélébb tisztítási feladatoknak. A gép kiegészíthető nyomásmérővel és óraszámlálóval, egy második mosószer adagoló egységgel és nyomáscsökkentő rendszerrel.

Jellemzők és előnyök
Legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpa
  • A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
  • Különösen masszív és rendkívül hosszú élettartamú.
  • Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
Vízhűtéses 4 pólusú elektromotor (olajfűtésű)
  • Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
  • 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt.
  • A nagy teljesítmény és alacsony karbantartási költségek érdekében.
Hatékony égéstechnika
  • Nagy teljesítményű égő álló fűtőspirállal és kipufogógáz-mentes tartós gyújtással.
  • Bevált és hatékony Kärcher égőtechnológiával az alacsony üzemanyag-fogyasztás érdekében.
  • Nagy hatékonyságú (> 91%) égő, alacsony üzemanyag-fogyasztás és nagyon alacsony kipufogógáz-kibocsátás.
Nagy üzembiztonság.
  • Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
  • Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
  • Láng- és emissziós hőmérséklet-figyelés, vízhiány/túlnyomás elleni védelem, vízkő elleni védelem üres jelzővel és hibafigyelés biztosítják a biztonságos, hosszan tartó működést.
Kiváló minőségű készülék
  • A vízkő elleni védelemmel és üresedésjelzővel ellátott integrált víztartály megvédi a fűtőspirált és az egész rendszert a vízkőlerakódásoktól.
  • A ház és a keret porszórt acélból készült a tartósság érdekében.
  • Az adagolószeleppel és üresjáratjelzővel ellátott mosószer-beszívó rendszer csak az alapfelszereltség részeként szállított kiváló minőségű berendezés része.
Könnyű és kényelmes kezelés
  • Egy forgókapcsoló az összes funkciónak. Egyszerű és gyors kezelés
  • A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
  • Különösen felhasználóbarát az önmagyarázó szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség időigényes indukcióra.
Nagy, átlátszó finom vízszűrő
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
  • Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
  • Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
Tisztítószer szívó- és adagolórendszer a még jobb tisztítási eredményért
  • Az adagolási funkció használatával a mosószerek a szennyezettség mértékének megfelelően pontosan adagolhatók.
  • Az exakt, fokozatmentes tisztítószer-adagoláshoz.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
  • Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
  • A hibakódok, az üzemállapot, a szivattyú karbantartási intervallumainak kijelzése, valamint az égő és a teljes gép hibás működésének felügyelete megkönnyíti a szervizelést.
Nagyfokú rugalmasság
  • A gép alternatívaként távirányítóval is vezérelhető.
  • A Kärcher nagynyomású mosók tartozékainak széles választékában minden tisztítási feladathoz és minden célhoz megtalálja a megfelelő tartozékot.
  • Opcióként rendelhető időszámláló és nyomásmérő, valamint automatikus nyomáscsökkentés a tartozékok és a csővezetékek védelmére.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Munkanyomás (bar) 210
Max. nyomás (bar) 235
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 30
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 6,5
Hőenergia (kW) 77
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás rögzített
Biztosítás (A) 25
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 160
Csomagolási súly (kg) 170
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1142 x 578 x 790

A csomag tartalma

  • Lángőr
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Távirányításra előkészítve
  • Power fúvóka
  • Tisztítószer funkció: Felszívás

Felszereltség

  • Olajszintmérő pálca
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
  • RM1 adagolás
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy finomvízszűrő
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Vízhűtéses motor
  • Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St EU-I
Alkalmazási területek
  • Gépek és járművek tisztítására
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
  • Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
  • Mezőgazdaság
  • Gyártócsarnokokban és műhelyekben, ahol meleg vízre van szükség
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
  • Közszolgáltatás
  • Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
Tartozékok
Tisztítószerek
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