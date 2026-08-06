Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I
Folyamatos, kompromisszumok nélküli használatra tervezve: a HDS 13/20-4 St álló melegvizes magasnyomású tisztító olajégővel akár 1300 liter vizet szállít óránként 200 bar nyomáson.
A HDS 13/20-4 St egy helyhez kötött melegvizes nagynyomású tisztító olajégővel. 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotorja nagy teljesítményt produkál a kompromisszumok nélküli folyamatos használat érdekében nehéz körülmények között is. A robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel akár 1300 liter vízzel is tisztítható óránként 200 bar nyomáson. Egy nagy vízszűrő védi a szivattyút a szennyeződés részecskéitől. Az integrált víztartály vízkő elleni védelemmel rendelkezik. A mosószert egy szelep veszi fel és adagolja pontosan. Egy üres jelző jelzi, ha kifogy a mosószer. Az olajégő és a teljes technológia elektronikus felügyelete magas szintű üzembiztonságot biztosít. Az intuitív forgókapcsoló vagy az opcionális távirányító egyszerűvé teszi a kezelést, és a szervizelési és karbantartási feladatokat is felhasználóbarátra tervezték. A tartozékok széles választékával a HDS 13/20-4 St testreszabható, hogy megfeleljen a legkülönfélébb tisztítási feladatoknak. A gép kiegészíthető nyomásmérővel és óraszámlálóval, egy második mosószer adagoló egységgel és nyomáscsökkentő rendszerrel.
Jellemzők és előnyök
Legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpaA robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít. Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról. Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotorVízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt. Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság.
Megbízható Kärcher égők maximális hatékonysággalNagy teljesítményű olajégő függőleges fűtőtekerccsel és robbanásmentes folyamatos gyújtással. Bevált és hatékony Kärcher égőtechnológiával az alacsony üzemanyag-fogyasztás érdekében. Nagy hatékonyságú (> 91%) égő, alacsony üzemanyag-fogyasztás és nagyon alacsony kipufogógáz-kibocsátás.
Kiváló minőségű készülék
- A vízkő elleni védelemmel és üresedésjelzővel ellátott integrált víztartály megvédi a fűtőspirált és az egész rendszert a vízkőlerakódásoktól.
- A ház és a keret porszórt acélból készült a tartósság érdekében.
Nagy üzembiztonság.
- Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
- Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
- Automatikus égéslekapcsolás vízhiánynál, túlmelegedés elleni védelem.
Egyszerű és intuitív működés
- Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
- A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
- A magától értetődő szimbólumok könnyen érthetővé teszik a gépet, és jelentősen leegyszerűsítik a kezelést.
Nagy, átlátszó finom vízszűrő
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
- A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
Nagyfokú rugalmasság
- A gép alternatívaként távirányítóval is vezérelhető.
- A Kärcher nagynyomású mosók tartozékainak széles választékában minden tisztítási feladathoz és minden célhoz megtalálja a megfelelő tartozékot.
Tisztítószer szívó- és adagolórendszer a még jobb tisztítási eredményért
- A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
- A tisztítószeradagolásnak köszönhetően a tisztítószer igény szerint beállítható.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
- Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
- A hibakódok, az üzemállapot, a szivattyú karbantartási intervallumainak kijelzése, valamint az égő és a teljes gép hibás működésének felügyelete megkönnyíti a szervizelést.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|min. 700 - max. 1300
|Munkanyomás (bar)
|200
|Max. nyomás (bar)
|235
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 30
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|9,5
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|9,1
|Hőenergia (kW)
|108
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|rögzített
|Biztosítás (A)
|25
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|160
|Csomagolási súly (kg)
|170
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1142 x 578 x 790
A csomag tartalma
- Lángőr
- Szervókontrollra előkészítve
- Távirányításra előkészítve
- Power fúvóka
- Tisztítószer funkció: Felszívás
Felszereltség
- Olajszintmérő pálca
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
- RM1 adagolás
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy finomvízszűrő
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Vízhűtéses motor
- Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
Alkalmazási területek
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Intenzív magasnyomású tisztítás extrém szennyeződésekhez a mezőgazdaságban és építkezések területén.
- Gépek és járművek tisztítására
- Ideális az élelmiszer- és vegyiparban való alkalmazásokhoz
- Mezőgazdaság
- Közszolgáltatás
- Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
Tartozékok
Tisztítószerek
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