Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I

Folyamatos, kompromisszumok nélküli használatra tervezve: a HDS 13/20-4 St álló melegvizes magasnyomású tisztító olajégővel akár 1300 liter vizet szállít óránként 200 bar nyomáson.

A HDS 13/20-4 St egy helyhez kötött melegvizes nagynyomású tisztító olajégővel. 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotorja nagy teljesítményt produkál a kompromisszumok nélküli folyamatos használat érdekében nehéz körülmények között is. A robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel akár 1300 liter vízzel is tisztítható óránként 200 bar nyomáson. Egy nagy vízszűrő védi a szivattyút a szennyeződés részecskéitől. Az integrált víztartály vízkő elleni védelemmel rendelkezik. A mosószert egy szelep veszi fel és adagolja pontosan. Egy üres jelző jelzi, ha kifogy a mosószer. Az olajégő és a teljes technológia elektronikus felügyelete magas szintű üzembiztonságot biztosít. Az intuitív forgókapcsoló vagy az opcionális távirányító egyszerűvé teszi a kezelést, és a szervizelési és karbantartási feladatokat is felhasználóbarátra tervezték. A tartozékok széles választékával a HDS 13/20-4 St testreszabható, hogy megfeleljen a legkülönfélébb tisztítási feladatoknak. A gép kiegészíthető nyomásmérővel és óraszámlálóval, egy második mosószer adagoló egységgel és nyomáscsökkentő rendszerrel.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I: Legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpa
Legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpa
A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít. Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról. Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I: 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor
4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor
Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében. 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt. Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság.
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I: Megbízható Kärcher égők maximális hatékonysággal
Megbízható Kärcher égők maximális hatékonysággal
Nagy teljesítményű olajégő függőleges fűtőtekerccsel és robbanásmentes folyamatos gyújtással. Bevált és hatékony Kärcher égőtechnológiával az alacsony üzemanyag-fogyasztás érdekében. Nagy hatékonyságú (> 91%) égő, alacsony üzemanyag-fogyasztás és nagyon alacsony kipufogógáz-kibocsátás.
Kiváló minőségű készülék
  • A vízkő elleni védelemmel és üresedésjelzővel ellátott integrált víztartály megvédi a fűtőspirált és az egész rendszert a vízkőlerakódásoktól.
  • A ház és a keret porszórt acélból készült a tartósság érdekében.
Nagy üzembiztonság.
  • Kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
  • Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
  • Automatikus égéslekapcsolás vízhiánynál, túlmelegedés elleni védelem.
Egyszerű és intuitív működés
  • Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
  • A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
  • A magától értetődő szimbólumok könnyen érthetővé teszik a gépet, és jelentősen leegyszerűsítik a kezelést.
Nagy, átlátszó finom vízszűrő
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Hosszú élettartamot biztosít minden magasnyomást vezető alkatrésznek.
  • A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
Nagyfokú rugalmasság
  • A gép alternatívaként távirányítóval is vezérelhető.
  • A Kärcher nagynyomású mosók tartozékainak széles választékában minden tisztítási feladathoz és minden célhoz megtalálja a megfelelő tartozékot. 
Tisztítószer szívó- és adagolórendszer a még jobb tisztítási eredményért
  • A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
  • A tisztítószeradagolásnak köszönhetően a tisztítószer igény szerint beállítható.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
  • Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
  • A hibakódok, az üzemállapot, a szivattyú karbantartási intervallumainak kijelzése, valamint az égő és a teljes gép hibás működésének felügyelete megkönnyíti a szervizelést.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) min. 700 - max. 1300
Munkanyomás (bar) 200
Max. nyomás (bar) 235
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 30
Csatlakozási teljesítmény (kW) 9,5
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 9,1
Hőenergia (kW) 108
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás rögzített
Biztosítás (A) 25
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 160
Csomagolási súly (kg) 170
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1142 x 578 x 790

A csomag tartalma

  • Lángőr
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Távirányításra előkészítve
  • Power fúvóka
  • Tisztítószer funkció: Felszívás

Felszereltség

  • Olajszintmérő pálca
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
  • RM1 adagolás
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy finomvízszűrő
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Vízhűtéses motor
  • Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 13/20 -4 St EU-I
Alkalmazási területek
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
  • Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Intenzív magasnyomású tisztítás extrém szennyeződésekhez a mezőgazdaságban és építkezések területén.
  • Gépek és járművek tisztítására
  • Ideális az élelmiszer- és vegyiparban való alkalmazásokhoz
  • Mezőgazdaság
  • Közszolgáltatás
  • Ideális autóműhelyeknek, járműkölcsönzőknek, autómosóknak, épületgépészeti vállalkozóknak, kereskedelmi szakembereknek, kis építőipari cégeknek, kis garázsoknak és farmoknak stb.
Tartozékok
Tisztítószerek
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