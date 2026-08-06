Magasnyomású mosó HDS 8/18 -4 St EU-I

Intenzív folyamatos használat, tartós kialakítás: a HDS 8/18-4 St állandó melegvizes magasnyomású tisztítógép olajégetővel megbízhatóan végzi el a nagy igénybevételű tisztítási feladatokat.

A HDS 8/18-4 St egy helyhez kötött melegvizes nagynyomású tisztító olajégővel és prémium felszereléssel, amelyet a nehéz alkalmazásokban történő folyamatos használatra terveztek. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor nagy teljesítményt termel. A robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel nagy nyomást generál és nagy mennyiségű meleg vizet biztosít. Egy nagy vízszűrő védi a szivattyút a szennyeződés részecskéitől. Az integrált víztartály vízkő elleni védelemmel rendelkezik. A mosószert egy szelep veszi fel és adagolja pontosan. Egy üres jelző jelzi, ha kifogy a mosószer. Az olajégő és a teljes technológia elektronikus felügyelete magas szintű üzembiztonságot biztosít. Az intuitív forgókapcsoló vagy az opcionális távirányító egyszerűvé teszi a kezelést, és a szervizelési és karbantartási feladatokat is felhasználóbarátra tervezték. A tartozékok széles választékával a HDS 8/18-4 St testreszabható, hogy megfeleljen a legkülönfélébb tisztítási feladatoknak. A gép kiegészíthető nyomásmérővel és óraszámlálóval, egy második mosószer adagoló egységgel és nyomáscsökkentő rendszerrel.

Jellemzők és előnyök
Robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel
  • Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.
  • Különösen masszív és rendkívül hosszú élettartamú.
  • Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
Kiváló minőségű készülék
  • A vízkővédelemmel és üresedésjelzővel ellátott integrált víztartály megvédi a fűtőspirált és az egész rendszert a vízkőlerakódásoktól.
  • A ház és a keret porszórt acélból készült a tartósság érdekében.
  • Az adagolószeleppel és az ürességjelzővel ellátott mosószer-bemenet alapkivitelben része a szállítási terjedelemnek, egy második hozzáadásának lehetőségével.
Vízhűtéses 4 pólusú elektromotor (olajfűtésű)
  • 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt.
  • Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
  • Csak nagyon alacsony motorrezgés.
Megbízható Kärcher égők maximális hatékonysággal
  • Nagy teljesítményű olajégő függőleges fűtőtekerccsel és robbanásmentes folyamatos gyújtással.
  • Az álló szerkezet megakadályozza a páralecsapódást és a rozsdásodást.
  • Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia.
Nagy üzembiztonság.
  • Automatikus kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
  • Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
  • Láng- és emissziós hőmérséklet-figyelés, vízhiány/túlnyomás elleni védelem, vízkő elleni védelem üres jelzővel és hibafigyelés biztosítják a biztonságos, hosszan tartó működést.
Egyszerűen kezelhető
  • Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
  • Egyszerű koncepció önmagyarázó szimbólumokkal és áttekinthető vezérlőpanellel.
  • A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
Tisztítószer szívó- és adagolórendszer a még jobb tisztítási eredményért
  • Az exakt, fokozatmentes tisztítószer-adagoláshoz.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
  • Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
  • A hibakódok, az üzemállapot, a szivattyú karbantartási intervallumainak kijelzése, valamint az égő és a teljes gép hibás működésének felügyelete megkönnyíti a szervizelést.
Nagy, átlátszó finom vízszűrő
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
  • A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
  • Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik.
Nagyfokú rugalmasság
  • A gép alternatívaként távirányítóval is vezérelhető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 800
Munkanyomás (bar) 180
Max. nyomás (bar) 215
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 30
Csatlakozási teljesítmény (kW) 5,5
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 5,1
Hőenergia (kW) 61
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás rögzített
Biztosítás (A) 16
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 160
Csomagolási súly (kg) 170
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1142 x 578 x 790

A csomag tartalma

  • Lángőr
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Távirányításra előkészítve
  • Power fúvóka
  • Tisztítószer funkció: Felszívás

Felszereltség

  • Olajszintmérő pálca
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
  • RM1 adagolás
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy finomvízszűrő
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Vízhűtéses motor
  • Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
Magasnyomású mosó HDS 8/18 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 8/18 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 8/18 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 8/18 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 8/18 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 8/18 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 8/18 -4 St EU-I
Magasnyomású mosó HDS 8/18 -4 St EU-I
Alkalmazási területek
  • Gépek és járművek tisztítására
  • Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
  • Ideális az élelmiszer- és vegyiparban való alkalmazásokhoz
  • Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
  • Gyártócsarnokokban és műhelyekben, ahol meleg vízre van szükség
  • Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
  • Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
  • Közszolgáltatás
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.