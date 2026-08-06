A HDS 8/18-4 St egy helyhez kötött melegvizes nagynyomású tisztító olajégővel és prémium felszereléssel, amelyet a nehéz alkalmazásokban történő folyamatos használatra terveztek. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor nagy teljesítményt termel. A robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel nagy nyomást generál és nagy mennyiségű meleg vizet biztosít. Egy nagy vízszűrő védi a szivattyút a szennyeződés részecskéitől. Az integrált víztartály vízkő elleni védelemmel rendelkezik. A mosószert egy szelep veszi fel és adagolja pontosan. Egy üres jelző jelzi, ha kifogy a mosószer. Az olajégő és a teljes technológia elektronikus felügyelete magas szintű üzembiztonságot biztosít. Az intuitív forgókapcsoló vagy az opcionális távirányító egyszerűvé teszi a kezelést, és a szervizelési és karbantartási feladatokat is felhasználóbarátra tervezték. A tartozékok széles választékával a HDS 8/18-4 St testreszabható, hogy megfeleljen a legkülönfélébb tisztítási feladatoknak. A gép kiegészíthető nyomásmérővel és óraszámlálóval, egy második mosószer adagoló egységgel és nyomáscsökkentő rendszerrel.