Magasnyomású mosó HDS 8/18 -4 St EU-I
Intenzív folyamatos használat, tartós kialakítás: a HDS 8/18-4 St állandó melegvizes magasnyomású tisztítógép olajégetővel megbízhatóan végzi el a nagy igénybevételű tisztítási feladatokat.
A HDS 8/18-4 St egy helyhez kötött melegvizes nagynyomású tisztító olajégővel és prémium felszereléssel, amelyet a nehéz alkalmazásokban történő folyamatos használatra terveztek. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor nagy teljesítményt termel. A robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel nagy nyomást generál és nagy mennyiségű meleg vizet biztosít. Egy nagy vízszűrő védi a szivattyút a szennyeződés részecskéitől. Az integrált víztartály vízkő elleni védelemmel rendelkezik. A mosószert egy szelep veszi fel és adagolja pontosan. Egy üres jelző jelzi, ha kifogy a mosószer. Az olajégő és a teljes technológia elektronikus felügyelete magas szintű üzembiztonságot biztosít. Az intuitív forgókapcsoló vagy az opcionális távirányító egyszerűvé teszi a kezelést, és a szervizelési és karbantartási feladatokat is felhasználóbarátra tervezték. A tartozékok széles választékával a HDS 8/18-4 St testreszabható, hogy megfeleljen a legkülönfélébb tisztítási feladatoknak. A gép kiegészíthető nyomásmérővel és óraszámlálóval, egy második mosószer adagoló egységgel és nyomáscsökkentő rendszerrel.
Jellemzők és előnyök
Robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel
- Megbízható és hosszú élettartamú. A Kärcher legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpája gondoskodik az optimális nyomásról.
- Különösen masszív és rendkívül hosszú élettartamú.
- Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
Kiváló minőségű készülék
- A vízkővédelemmel és üresedésjelzővel ellátott integrált víztartály megvédi a fűtőspirált és az egész rendszert a vízkőlerakódásoktól.
- A ház és a keret porszórt acélból készült a tartósság érdekében.
- Az adagolószeleppel és az ürességjelzővel ellátott mosószer-bemenet alapkivitelben része a szállítási terjedelemnek, egy második hozzáadásának lehetőségével.
Vízhűtéses 4 pólusú elektromotor (olajfűtésű)
- 4 pólusú, lassú fordulatú elektromos motor biztisítja a hosszú munkavégzési időt.
- Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
- Csak nagyon alacsony motorrezgés.
Megbízható Kärcher égők maximális hatékonysággal
- Nagy teljesítményű olajégő függőleges fűtőtekerccsel és robbanásmentes folyamatos gyújtással.
- Az álló szerkezet megakadályozza a páralecsapódást és a rozsdásodást.
- Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia.
Nagy üzembiztonság.
- Automatikus kikapcsolás szivárgás vagy fáziskimaradás esetén.
- Automatikus kikapcsolás alacsony feszültségtartomány vagy túlfeszültség esetén.
- Láng- és emissziós hőmérséklet-figyelés, vízhiány/túlnyomás elleni védelem, vízkő elleni védelem üres jelzővel és hibafigyelés biztosítják a biztonságos, hosszan tartó működést.
Egyszerűen kezelhető
- Minden funkcióhoz egyetlen forgókapcsoló garantálja az egyszerű kezelést, hosszú betanulási idő nélkül.
- Egyszerű koncepció önmagyarázó szimbólumokkal és áttekinthető vezérlőpanellel.
- A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
Tisztítószer szívó- és adagolórendszer a még jobb tisztítási eredményért
- Az exakt, fokozatmentes tisztítószer-adagoláshoz.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez.
- Átfogó szervizhálózat magasan képzett szerviztechnikusokkal.
- A hibakódok, az üzemállapot, a szivattyú karbantartási intervallumainak kijelzése, valamint az égő és a teljes gép hibás működésének felügyelete megkönnyíti a szervizelést.
Nagy, átlátszó finom vízszűrő
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
- A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
- Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik.
Nagyfokú rugalmasság
- A gép alternatívaként távirányítóval is vezérelhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 800
|Munkanyomás (bar)
|180
|Max. nyomás (bar)
|215
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 30
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|5,5
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|5,1
|Hőenergia (kW)
|61
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|rögzített
|Biztosítás (A)
|16
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|160
|Csomagolási súly (kg)
|170
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1142 x 578 x 790
A csomag tartalma
- Lángőr
- Szervókontrollra előkészítve
- Távirányításra előkészítve
- Power fúvóka
- Tisztítószer funkció: Felszívás
Felszereltség
- Olajszintmérő pálca
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
- RM1 adagolás
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy finomvízszűrő
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Vízhűtéses motor
- Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
Alkalmazási területek
- Gépek és járművek tisztítására
- Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
- Ideális az élelmiszer- és vegyiparban való alkalmazásokhoz
- Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Gyártócsarnokokban és műhelyekben, ahol meleg vízre van szükség
- Ideális autókereskedések, autókölcsönzők és szervizek számára
- Ideális ipari környezetben történő tisztításhoz, például termelési létesítmények tisztításához.
- Közszolgáltatás
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
Tartozékok
Tisztítószerek
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