Magasnyomású mosó HD 7/15 G

A maximális mobilitás és a legjobb tisztítás eredmények érdekében, még durva körülmények között is: a HD 7/15 G benzinnel hajtott hidegvizes magasnyomású tisztító 150 bar nyomással a robbanómotoros Advanced sorozatból.

150 bar-os teljesítményével a HD 7/15 G a robbanómotoros Advanced sorozatból mindenkor a legjobb tisztítás eredményeket garantálja. A benzinnel hajtott, hidegvizes magasnyomású tisztító Honda benzinmotorral szerelt, teljes függetlenséget biztosítva a külső energiaforrásoktól. Továbbá, a gép képes víz felszívására tavakból vagy víztározókból, és azt tisztításra használni. A gép nagyon kényelmesen használható az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszekkel, melyek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. A gépet a legkeményebb körülmények közötti használatra terveztük, kiemelkedően robusztus alapkerettel és meglepő mobilitással, köszönhetően az ergonomikus keretkoncepciónak. A szivattyút megbízhatóan védi a nagy vízszűrő és termoszelep. Védő rácsos keret a daruval emeléshez szükséges szemekkel ellátva, vagy rögzítő készlet tömlődobhoz szintén elérhető választható extraként.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 7/15 G: Maximális függetlenség
Maximális függetlenség
Megbízható Honda vagy Yanmar motorokkal felszerelve, melyek külső áramellátás nélkül működnek. Képes víz felszívására - pl. tavakból vagy víztározókból - és azt tisztításra használni.
Magasnyomású mosó HD 7/15 G: Kiemelkedően kényelmes kezelés
Kiemelkedően kényelmes kezelés
Az ergonomikus vázkoncepció megkönnyíti a szállítást egyenetlen felületeken. Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen. A defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak.
Magasnyomású mosó HD 7/15 G: Nagyon sokoldalú
Nagyon sokoldalú
Választható rácsos keret gyűrűs szemekkel a daruval emeléshez megbízhatóan védi a gépet. Tömlődob rögzítőkészlet a gyorsabb felállításhoz befejezési időhöz választható extraként elérhető. Hordozható verzió robusztus csővázzal, speciálisan festőknek és vakolóknak kifejlesztve (HD 728 B).
A legkeményebb munkákhoz
  • Robusztus alapváz a napi használathoz durva körülmények között.
  • Nagyméretű vízszűrő a szivattyú védelmére.
  • Hőkioldó szelep megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 650
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 210 / 21
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Vízátfolyás 1″
Meghajtás módja Benzin
Motor gyártója Honda
Motor típusa GX 160
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás Kézikocsi
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 39,5
Csomagolási súly (kg) 44
Méretek (H × Sz × M) (mm) 790 x 608 x 1104

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: Felszívás
Magasnyomású mosó HD 7/15 G
Magasnyomású mosó HD 7/15 G
Magasnyomású mosó HD 7/15 G
Magasnyomású mosó HD 7/15 G
Magasnyomású mosó HD 7/15 G
Magasnyomású mosó HD 7/15 G
Magasnyomású mosó HD 7/15 G
Magasnyomású mosó HD 7/15 G
Magasnyomású mosó HD 7/15 G
Alkalmazási területek
  • Építőipar (homlokzattisztítás, építőipari járművek és berendezések tisztítása)
  • Mezőgazdaság (járművek és berendezések tisztítása vagy erdészeti alkalmazás)
  • Ipar (berendezések tisztítása)
  • Szolgáltatók (kültéri területek tisztítása, pl. terek, autóparkolók)
Tartozékok
Tisztítószerek
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