Magasnyomású mosó HD 7/15 G
A maximális mobilitás és a legjobb tisztítás eredmények érdekében, még durva körülmények között is: a HD 7/15 G benzinnel hajtott hidegvizes magasnyomású tisztító 150 bar nyomással a robbanómotoros Advanced sorozatból.
150 bar-os teljesítményével a HD 7/15 G a robbanómotoros Advanced sorozatból mindenkor a legjobb tisztítás eredményeket garantálja. A benzinnel hajtott, hidegvizes magasnyomású tisztító Honda benzinmotorral szerelt, teljes függetlenséget biztosítva a külső energiaforrásoktól. Továbbá, a gép képes víz felszívására tavakból vagy víztározókból, és azt tisztításra használni. A gép nagyon kényelmesen használható az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszekkel, melyek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. A gépet a legkeményebb körülmények közötti használatra terveztük, kiemelkedően robusztus alapkerettel és meglepő mobilitással, köszönhetően az ergonomikus keretkoncepciónak. A szivattyút megbízhatóan védi a nagy vízszűrő és termoszelep. Védő rácsos keret a daruval emeléshez szükséges szemekkel ellátva, vagy rögzítő készlet tömlődobhoz szintén elérhető választható extraként.
Jellemzők és előnyök
Maximális függetlenségMegbízható Honda vagy Yanmar motorokkal felszerelve, melyek külső áramellátás nélkül működnek. Képes víz felszívására - pl. tavakból vagy víztározókból - és azt tisztításra használni.
Kiemelkedően kényelmes kezelésAz ergonomikus vázkoncepció megkönnyíti a szállítást egyenetlen felületeken. Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen. A defektbiztos abroncsok folyamatosan nagy mobilitást biztosítanak.
Nagyon sokoldalúVálasztható rácsos keret gyűrűs szemekkel a daruval emeléshez megbízhatóan védi a gépet. Tömlődob rögzítőkészlet a gyorsabb felállításhoz befejezési időhöz választható extraként elérhető. Hordozható verzió robusztus csővázzal, speciálisan festőknek és vakolóknak kifejlesztve (HD 728 B).
A legkeményebb munkákhoz
- Robusztus alapváz a napi használathoz durva körülmények között.
- Nagyméretű vízszűrő a szivattyú védelmére.
- Hőkioldó szelep megvédi a szivattyút a túlmelegedéstől
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|650
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. nyomás (bar/MPa)
|210 / 21
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Vízátfolyás
|1″
|Meghajtás módja
|Benzin
|Motor gyártója
|Honda
|Motor típusa
|GX 160
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|Kézikocsi
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|39,5
|Csomagolási súly (kg)
|44
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|790 x 608 x 1104
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
- Power fúvóka
Felszereltség
- Tisztítószer funkció: Felszívás
Alkalmazási területek
- Építőipar (homlokzattisztítás, építőipari járművek és berendezések tisztítása)
- Mezőgazdaság (járművek és berendezések tisztítása vagy erdészeti alkalmazás)
- Ipar (berendezések tisztítása)
- Szolgáltatók (kültéri területek tisztítása, pl. terek, autóparkolók)
Tartozékok
Tisztítószerek
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