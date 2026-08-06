150 bar-os teljesítményével a HD 7/15 G a robbanómotoros Advanced sorozatból mindenkor a legjobb tisztítás eredményeket garantálja. A benzinnel hajtott, hidegvizes magasnyomású tisztító Honda benzinmotorral szerelt, teljes függetlenséget biztosítva a külső energiaforrásoktól. Továbbá, a gép képes víz felszívására tavakból vagy víztározókból, és azt tisztításra használni. A gép nagyon kényelmesen használható az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, csakúgy, mint az EASY!Lock gyorskioldó reteszekkel, melyek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. A gépet a legkeményebb körülmények közötti használatra terveztük, kiemelkedően robusztus alapkerettel és meglepő mobilitással, köszönhetően az ergonomikus keretkoncepciónak. A szivattyút megbízhatóan védi a nagy vízszűrő és termoszelep. Védő rácsos keret a daruval emeléshez szükséges szemekkel ellátva, vagy rögzítő készlet tömlődobhoz szintén elérhető választható extraként.