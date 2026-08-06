Magasnyomású mosó HD 5/11 P Plus
Kompakt, mobil és könnyű: ez a HD 5/11 P Plus magasnyomású mosó. Szennymaróval, sárgaréz hengerfejjel, hordozófogantyúval és automatikus nyomáscsökkentővel van felszerelve. Egyaránt alkalmas függőleges és vízszintes használatra is.
A hordozható HD 5/11 P Plus magasnyomású mosón egy szennymaró segít hozzá a makacs szennyeződések gyors eltávolításához. A megbízható háromdugattyús axiálszivattyú kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel van felszerelve. A kompakt, könnyű és nagyon mobil gép vízszintesen és függőlegesen is működtethető, ezért rendkívül sokoldalúan használható. Ugyanakkor a készülék olyan innovatív új fejlesztésekkel is büszkélkedhet, amelyek hosszú távon növelik az üzemeltető munka közbeni kényelmét azáltal, hogy biztosítják a bármilyen különösebb erőfeszítés nélküli használatot, továbbá az időtakarékos felszerelést, illetve szétszerelést is. A készülék további előnyös tulajdonságai: az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, míg az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók, mindezt kompromisszumok nélkül, amikor robusztusságról és hosszú élettartamról beszélünk. Az automatikus nyomáscsökkentő rendszer védi az alkatrészeket, meghosszabbítja a gép élettartamát, csökkenti a javítási és karbantartási költségeket, és csökkenti a magasnyomású pisztoly húzóerejét is. Ez azt is jelenti, hogy a gép kevesebb helyet igényel. A kifinomult tartozéktároló számos praktikus lehetőséget kínál, amivel teljessé teszi a széleskörű felszereltségi csomagot.
Jellemzők és előnyök
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszárVégre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly. EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Rendkívül mobilisA készülék elején lévő fogantyú lehetővé teszi a gép egyszerű rakodását és szállítását. Kompakt konstrukció és kis súly.
RugalmasságÁlló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges. A szóróegység külön parkolási és szállítási pozícióval rendelkezik. A gép vízszintes működtetés esetén is maximális stabilitást biztosít.
Minőség
- Az automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát.
- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.
Tartozéktárolás
- A felülettisztító közvetlenül a készüléken való tárolására szolgáló csavarzat (M 18 × 1,5).
- Praktikus fúvókarekeszek a háromállású fúvóka és a rotorfúvóka számára
- Gumiszalag a magasnyomású tömlő rögzítéséhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|490
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|110 / 11
|Max. nyomás (bar/MPa)
|160 / 16
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,2
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|20,9
|Csomagolási súly (kg)
|23
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|351 x 312 x 904
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
- Szórószár: 840 mm
- Szennymaró
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Homlokzattisztítás
- Építési területek
- Padlók és falak tisztítása
- Külső területek
- Járművek
- Gépek és eszközök
Tartozékok
Tisztítószerek
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