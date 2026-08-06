Magasnyomású mosó HD 5/11 P Plus

Kompakt, mobil és könnyű: ez a HD 5/11 P Plus magasnyomású mosó. Szennymaróval, sárgaréz hengerfejjel, hordozófogantyúval és automatikus nyomáscsökkentővel van felszerelve. Egyaránt alkalmas függőleges és vízszintes használatra is.

A hordozható HD 5/11 P Plus magasnyomású mosón egy szennymaró segít hozzá a makacs szennyeződések gyors eltávolításához. A megbízható háromdugattyús axiálszivattyú kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel van felszerelve. A kompakt, könnyű és nagyon mobil gép vízszintesen és függőlegesen is működtethető, ezért rendkívül sokoldalúan használható. Ugyanakkor a készülék olyan innovatív új fejlesztésekkel is büszkélkedhet, amelyek hosszú távon növelik az üzemeltető munka közbeni kényelmét azáltal, hogy biztosítják a bármilyen különösebb erőfeszítés nélküli használatot, továbbá az időtakarékos felszerelést, illetve szétszerelést is. A készülék további előnyös tulajdonságai: az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, míg az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók, mindezt kompromisszumok nélkül, amikor robusztusságról és hosszú élettartamról beszélünk. Az automatikus nyomáscsökkentő rendszer védi az alkatrészeket, meghosszabbítja a gép élettartamát, csökkenti a javítási és karbantartási költségeket, és csökkenti a magasnyomású pisztoly húzóerejét is. Ez azt is jelenti, hogy a gép kevesebb helyet igényel. A kifinomult tartozéktároló számos praktikus lehetőséget kínál, amivel teljessé teszi a széleskörű felszereltségi csomagot.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 5/11 P Plus: Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly. EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Magasnyomású mosó HD 5/11 P Plus: Rendkívül mobilis
Rendkívül mobilis
A készülék elején lévő fogantyú lehetővé teszi a gép egyszerű rakodását és szállítását. Kompakt konstrukció és kis súly.
Magasnyomású mosó HD 5/11 P Plus: Rugalmasság
Rugalmasság
Álló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges. A szóróegység külön parkolási és szállítási pozícióval rendelkezik. A gép vízszintes működtetés esetén is maximális stabilitást biztosít.
Minőség
  • Az automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát.
  • Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.
Tartozéktárolás
  • A felülettisztító közvetlenül a készüléken való tárolására szolgáló csavarzat (M 18 × 1,5).
  • Praktikus fúvókarekeszek a háromállású fúvóka és a rotorfúvóka számára
  • Gumiszalag a magasnyomású tömlő rögzítéséhez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 490
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 110 / 11
Max. nyomás (bar/MPa) 160 / 16
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,2
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 20,9
Csomagolási súly (kg) 23
Méretek (H × Sz × M) (mm) 351 x 312 x 904

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
  • Szórószár: 840 mm
  • Szennymaró

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 5/11 P Plus
Magasnyomású mosó HD 5/11 P Plus
Magasnyomású mosó HD 5/11 P Plus
Magasnyomású mosó HD 5/11 P Plus
Magasnyomású mosó HD 5/11 P Plus
Alkalmazási területek
  • Homlokzattisztítás
  • Építési területek
  • Padlók és falak tisztítása
  • Külső területek
  • Járművek
  • Gépek és eszközök
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