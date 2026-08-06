A hordozható HD 5/11 P Plus magasnyomású mosón egy szennymaró segít hozzá a makacs szennyeződések gyors eltávolításához. A megbízható háromdugattyús axiálszivattyú kiváló minőségű sárgaréz hengerfejjel van felszerelve. A kompakt, könnyű és nagyon mobil gép vízszintesen és függőlegesen is működtethető, ezért rendkívül sokoldalúan használható. Ugyanakkor a készülék olyan innovatív új fejlesztésekkel is büszkélkedhet, amelyek hosszú távon növelik az üzemeltető munka közbeni kényelmét azáltal, hogy biztosítják a bármilyen különösebb erőfeszítés nélküli használatot, továbbá az időtakarékos felszerelést, illetve szétszerelést is. A készülék további előnyös tulajdonságai: az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, míg az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók, mindezt kompromisszumok nélkül, amikor robusztusságról és hosszú élettartamról beszélünk. Az automatikus nyomáscsökkentő rendszer védi az alkatrészeket, meghosszabbítja a gép élettartamát, csökkenti a javítási és karbantartási költségeket, és csökkenti a magasnyomású pisztoly húzóerejét is. Ez azt is jelenti, hogy a gép kevesebb helyet igényel. A kifinomult tartozéktároló számos praktikus lehetőséget kínál, amivel teljessé teszi a széleskörű felszereltségi csomagot.