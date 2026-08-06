Magasnyomású mosó HD 10/21-4M ST Classic
Telepített, robusztus nagynyomású tisztító acélvázzal, tartós főtengelyes szivattyúval és 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motorral a megbízható és alacsony karbantartási igényű működés érdekében.
A Kärcher HD 10/21-4 M ST Classic egy telepített magasnyomású tisztító, amelyet robusztus kialakítás és kiváló minőségű alkatrészek jellemeznek. Sokoldalúan használható, ez a középkategóriás készülék ideális járművek, gyártóüzemek és mezőgazdasági gépek tisztítására. A tartós, sárgaréz hengerfejjel és szívófunkcióval ellátott főtengelyes szivattyú akár 60 °C-os vízhőmérsékletet is képes kezelni, és lehetővé teszi a vízmennyiség és az üzemi nyomás szabályozását. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor csökkenti a szivattyú kopását, amelyet ezenkívül egy beépített vízszűrő is véd. A moduláris kialakításnak köszönhetően minden fontos alkatrész könnyen hozzáférhető, ami leegyszerűsíti a karbantartást. Az átgondolt kialakítást EASY!Lock csatlakozók egészítik ki a tartozékok gyors cseréje és az okos tárolási lehetőségek érdekében.
Jellemzők és előnyök
Robusztus, helyhez kötött alváz
- A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől.
- A masszív fém csőkeret megvédi az alkatrészeket.
- Beépített tárolóhely a tartozékok számára.
Robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel
- Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság.
- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek.
- Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor
- Csökkentett motorfordulatszám a szivattyú kisebb kopása érdekében.
- Hosszú motorélettartam.
- Csak nagyon alacsony motorrezgés.
Nagy beépített vízszűrő
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Hatékonyan védi a szivattyút a szennyeződéstől.
- Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkal
- Masszív és tartós tartozékok.
- Gyors üzembe helyezés és összepakolás, valamint egyszerű tartozékcsere.
- Könnyű és intuitív kezelés.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|380 - 415
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|35 - 210
|Max. nyomás (bar)
|250
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|7,5
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|052
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|63,9
|Csomagolási súly (kg)
|72,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|698 x 410 x 498
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Standard
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Járművek nagynyomású tisztítása
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
Tartozékok
Tisztítószerek
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