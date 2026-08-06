Magasnyomású mosó HD 6/15-4 M ST Classic
Telepített, robusztus nagynyomású tisztító acélvázzal, tartós főtengelyes szivattyúval és 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motorral a megbízható és alacsony karbantartási igényű működés érdekében.
A Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic egy telepített magasnyomású tisztító, amelyet robusztus kialakítás és kiváló minőségű alkatrészek jellemeznek. Sokoldalúan használható, ez a középkategóriás készülék ideális járművek, gyártóüzemek és mezőgazdasági gépek tisztítására. A tartós, sárgaréz hengerfejjel és szívófunkcióval ellátott főtengelyes szivattyú akár 60 °C-os vízhőmérsékletet is képes kezelni, és lehetővé teszi a vízmennyiség és az üzemi nyomás szabályozását. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor csökkenti a szivattyú kopását, amelyet ezenkívül egy beépített vízszűrő is véd. A moduláris kialakításnak köszönhetően minden fontos alkatrész könnyen hozzáférhető, ami leegyszerűsíti a karbantartást. Az átgondolt kialakítást EASY!Lock csatlakozók egészítik ki a tartozékok gyors cseréje és az okos tárolási lehetőségek érdekében.
Jellemzők és előnyök
Robusztus, helyhez kötött alvázÁtlátszó vízszűrő a szűrőkapacitás és a karbantartási igények egyszerű és hatékony ellenőrzéséhez. Nagyon csendes működés közben. Beépített tárolóhely a tartozékok számára.
Robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjelNagy teljesítmény és nagy hatékonyság. Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Nagy beépített vízszűrőA könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől. Hatékonyan védi a szivattyút a szennyeződéstől. Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor
- Csökkentett motorfordulatszám a szivattyú kisebb kopása érdekében.
- Nagyon csendes használat közben
- Csak nagyon alacsony motorrezgés.
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkal
- Masszív és tartós tartozékok.
- Gyors üzembe helyezés és összepakolás, valamint egyszerű tartozékcsere.
- Könnyű és intuitív kezelés.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450 - 600
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|35 - 150
|Max. nyomás (bar)
|190
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3,4
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|035
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|48,3
|Csomagolási súly (kg)
|56,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|698 x 410 x 498
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Standard
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
- Nyomáslekapcsolás
- Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás
Alkalmazási területek
- Járművek nagynyomású tisztítása
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
Tartozékok
Tisztítószerek
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