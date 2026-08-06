Magasnyomású mosó HD 6/15 Cage-Mobil

A mindennapos használatra tervezett, igazán robusztus, mobil magasnyomású mosó, a HD 6/15 M Cage háromállású fúvókával és csöves szerkezetű acél kerettel van felszerelve a szivattyúegység védelme érdekében.

Függetlenül attól, hogy vízszintes, vagy függőleges irányban használja: a hidegvizes magasnyomású mosó, a HD 6/15 M Cage bármilyen helyzettel képes megbirkózni a kemény, mindennapos használat során. A mobil, nagyon robusztus és háromfázisú meghajtású gép új, háromállású sárgaréz hengerfejes fúvókával van felszerelve, amely miatt a tisztítási teljesítmény és az energiahatékonyság akár 20% -kal is javulhat. Az összes magasnyomású alkatrész védelme érdekében a készülében egy automatikus nyomáscsökkentő berendezés van beépítve, és a szivattyú egy kiegészítő vízszűrővel van felszerelve. A HD 6/15 M Cage - t úgy tervezték, hogy a karbantartás nagyon egyszerű legyen, illetve a gép egy porral bevont, csöves szerkezetű acél kerettel van kiegészítve, amely biztosítja, hogy a magasnyomású tisztító készüléket a legnehezebb feladatokra is sérülés nélkül lehessen használni. A szériafelszereltséghez tartozó egyéb felszerelések között szerepel az innovatív EASY! Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású sugár visszalökőerejét használja ki a tartáshoz kifejtett erő nullára redukálásához, és az EASY!Lock gyorscsatlakozók a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest 5-ször gyorsabb tartozékkezelést tesznek lehetővé anélkül, hogy a készülék robusztusságából vagy a hosszú élettartamából bármit veszítene.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 6/15 Cage-Mobil: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
A masszív fém csőkeret megvédi az alkatrészeket. Az acélkeret alkalmas a készülék szervizjárműben történő egyszerű rögzítéséhez és lekötözéséhez. A robusztus műanyag gépváz megbízhatóan védi a szivattyút a sérülésektől és a szennyeződésektől.
Magasnyomású mosó HD 6/15 Cage-Mobil: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Magasnyomású mosó HD 6/15 Cage-Mobil: Könnyű szervizelés
Könnyű szervizelés
Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor. Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével. Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Rugalmas működés
  • Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 560
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 225 / 25
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3,1
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 34
Csomagolási súly (kg) 38,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 420 x 460 x 970

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 6/15 Cage-Mobil
Magasnyomású mosó HD 6/15 Cage-Mobil
Magasnyomású mosó HD 6/15 Cage-Mobil
Magasnyomású mosó HD 6/15 Cage-Mobil
Magasnyomású mosó HD 6/15 Cage-Mobil

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
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