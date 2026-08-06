Függetlenül attól, hogy vízszintes, vagy függőleges irányban használja: a hidegvizes magasnyomású mosó, a HD 6/15 M Cage bármilyen helyzettel képes megbirkózni a kemény, mindennapos használat során. A mobil, nagyon robusztus és háromfázisú meghajtású gép új, háromállású sárgaréz hengerfejes fúvókával van felszerelve, amely miatt a tisztítási teljesítmény és az energiahatékonyság akár 20% -kal is javulhat. Az összes magasnyomású alkatrész védelme érdekében a készülében egy automatikus nyomáscsökkentő berendezés van beépítve, és a szivattyú egy kiegészítő vízszűrővel van felszerelve. A HD 6/15 M Cage - t úgy tervezték, hogy a karbantartás nagyon egyszerű legyen, illetve a gép egy porral bevont, csöves szerkezetű acél kerettel van kiegészítve, amely biztosítja, hogy a magasnyomású tisztító készüléket a legnehezebb feladatokra is sérülés nélkül lehessen használni. A szériafelszereltséghez tartozó egyéb felszerelések között szerepel az innovatív EASY! Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású sugár visszalökőerejét használja ki a tartáshoz kifejtett erő nullára redukálásához, és az EASY!Lock gyorscsatlakozók a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest 5-ször gyorsabb tartozékkezelést tesznek lehetővé anélkül, hogy a készülék robusztusságából vagy a hosszú élettartamából bármit veszítene.