Magasnyomású mosó HD 6/15 Cage-Mobil
A mindennapos használatra tervezett, igazán robusztus, mobil magasnyomású mosó, a HD 6/15 M Cage háromállású fúvókával és csöves szerkezetű acél kerettel van felszerelve a szivattyúegység védelme érdekében.
Függetlenül attól, hogy vízszintes, vagy függőleges irányban használja: a hidegvizes magasnyomású mosó, a HD 6/15 M Cage bármilyen helyzettel képes megbirkózni a kemény, mindennapos használat során. A mobil, nagyon robusztus és háromfázisú meghajtású gép új, háromállású sárgaréz hengerfejes fúvókával van felszerelve, amely miatt a tisztítási teljesítmény és az energiahatékonyság akár 20% -kal is javulhat. Az összes magasnyomású alkatrész védelme érdekében a készülében egy automatikus nyomáscsökkentő berendezés van beépítve, és a szivattyú egy kiegészítő vízszűrővel van felszerelve. A HD 6/15 M Cage - t úgy tervezték, hogy a karbantartás nagyon egyszerű legyen, illetve a gép egy porral bevont, csöves szerkezetű acél kerettel van kiegészítve, amely biztosítja, hogy a magasnyomású tisztító készüléket a legnehezebb feladatokra is sérülés nélkül lehessen használni. A szériafelszereltséghez tartozó egyéb felszerelések között szerepel az innovatív EASY! Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású sugár visszalökőerejét használja ki a tartáshoz kifejtett erő nullára redukálásához, és az EASY!Lock gyorscsatlakozók a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest 5-ször gyorsabb tartozékkezelést tesznek lehetővé anélkül, hogy a készülék robusztusságából vagy a hosszú élettartamából bármit veszítene.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztusA masszív fém csőkeret megvédi az alkatrészeket. Az acélkeret alkalmas a készülék szervizjárműben történő egyszerű rögzítéséhez és lekötözéséhez. A robusztus műanyag gépváz megbízhatóan védi a szivattyút a sérülésektől és a szennyeződésektől.
Kiváló minőségű készülékAz automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Könnyű szervizelésKönnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor. Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével. Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Hatékony és időkímélő megoldások
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Rugalmas működés
- Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
Intelligens tartozéktároló
- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|560
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. nyomás (bar/MPa)
|225 / 25
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3,1
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|34
|Csomagolási súly (kg)
|38,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|420 x 460 x 970
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
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