A mobil, fűtetlen HD 6/15 M nagynyomású mosó számos innovatív felszereltségi jellemzővel rendelkezik a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében. Az automatikus nyomáscsökkentő funkció például készenléti üzemben megvédi a nagynyomású alkatrészeket a terheléstől, míg az innovatív EASY!Force nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszarúgó erejét használja ki a visszatartó erő nullára csökkentésére, az EASY!Lock gyorscsatlakozók pedig a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, anélkül, hogy a robusztusság vagy a hosszú élettartam rovására mennének. A gép alkalmas függőleges vagy vízszintes működésre, így nagyfokú rugalmasságot kínál a használat során. A robusztus, sárgaréz hengerfejjel ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú mintegy 20%-kal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot. A tartozékok biztonságos szállításához szükséges számos tárolási és tárolási lehetőség, valamint a rendkívül szervizbarát gépkialakítás teszi teljessé a HD 6/15 M kifinomult koncepcióját.