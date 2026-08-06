Magasnyomású mosó HD 6/15 M Edition Power Control

Váltóáramú HD 6/15 M mobil magasnyomású mosó 3 dugattyús axiálszivattyúval. Kompakt, megbízható gép nagy tisztítási teljesítménnyel és energiahatékonysággal a mindennapi használathoz.

A mobil, fűtetlen HD 6/15 M nagynyomású mosó számos innovatív felszereltségi jellemzővel rendelkezik a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében. Az automatikus nyomáscsökkentő funkció például készenléti üzemben megvédi a nagynyomású alkatrészeket a terheléstől, míg az innovatív EASY!Force nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszarúgó erejét használja ki a visszatartó erő nullára csökkentésére, az EASY!Lock gyorscsatlakozók pedig a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, anélkül, hogy a robusztusság vagy a hosszú élettartam rovására mennének. A gép alkalmas függőleges vagy vízszintes működésre, így nagyfokú rugalmasságot kínál a használat során. A robusztus, sárgaréz hengerfejjel ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú mintegy 20%-kal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot. A tartozékok biztonságos szállításához szükséges számos tárolási és tárolási lehetőség, valamint a rendkívül szervizbarát gépkialakítás teszi teljessé a HD 6/15 M kifinomult koncepcióját.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 6/15 M Edition Power Control: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Magasnyomású mosó HD 6/15 M Edition Power Control: Rugalmas működés
Rugalmas működés
Függőleges és vízszintes működésre tervezett. Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Magasnyomású mosó HD 6/15 M Edition Power Control: Nagy mobilitás
Nagy mobilitás
A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt. Könnyed raktározás a szervizjárműveken. A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
  • Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 560
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 225 / 22,5
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3,1
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 29,1
Csomagolási súly (kg) 32,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 455 x 700

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 6/15 M Edition Power Control
Magasnyomású mosó HD 6/15 M Edition Power Control

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
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