HD 6/15 M mobil és nem melegített magasnyomású tisztítónk számos innovatív berendezési tulajdonsággal rendelkezik szabványként, a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében. Az automatikus nyomáscsökkentő például megvédi a magasnyomású alkatrészeket a károsodástól a készenléti üzemmódban, miközben az innovatív EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású szórószár visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, míg az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozóknál anélkül, hogy negatív hatásuk lenne a robusztusságra és tartósságra. A berendezés alkalmas függőleges és telepített üzemeltetésre,ezzel nagy rugalmasságot biztosítva a használat során. A robusztus 3-dugattyús tengelyszivattyú bronz hengerfejjel kb. 20 százalékkal növeli a tisztítóerőt és az energiahatékonyságot. Számos,atartozékok tárolására szolgáló opció a szállítás során, illetve a nagyon könnyen szervizelhető készülékelrendezés egészítik ki a HD 6/15 M okos koncepcióját.