Magasnyomású mosó HD 6/15 M ST

HD 6/15 M PU helyhez kötötten használható, kompakt motor-/szivattyúegység váltakozóáramú motorral, fali rögzítővel, 600 literes óránkénti vízszállítással és automata nyomáscsökkentővel.

Az újonnan kifejlesztett, 3-, edzett nemesacél dugattyús axiális szivattyú a váltakozóáramú motorral ellátott, nagyteljesítményű HD 6/15 M PU motor-/szivattyúegységünk szíve. Akár 20 százalékkal jobb energiahatékonyságot és tisztítási teljesítményt tesz lehetővé, hosszú élettartamot biztosít, és könnyedén gondoskodik 150 bar üzemi nyomásról. A szivattyú védelmére egy finomvízszűrőt építettünk be, amely megbízhatóan távolítja el az üzemvízből a szennyrészecskéket. Az automata nyomáscsökkentő védi a szivattyút és más magasnyomású alkatrészeket a stand-by üzemmódban felléphető terhelésektől. Ezenfelül a középkategóriás készülék rendkívül szerviz- és felhasználóbarát felépítésű, melynek következtében minden fontos alkatrész könnyedén elérhető. Legyen szó álló vagy fekvő üzemeltetésről: a falra történő egyszerű függőleges felszereléshez (vagy vízszintes beépített készülékként való használathoz) a készülék hátoldalán egy 3-pontos okos felfogató található.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 6/15 M ST: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Magasnyomású mosó HD 6/15 M ST: Rugalmas működés
Rugalmas működés
Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
Magasnyomású mosó HD 6/15 M ST: Helyhez kötött üzemeltetésre előkészítve
Helyhez kötött üzemeltetésre előkészítve
Egyszerű és erős, 3-pontos felfogató a készülék hátoldalán a fali rögzítéshez. Rendkívül helytakarékos, kompakt felépítés. A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 560
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 225 / 22,5
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3,1
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 20,5
Csomagolási súly (kg) 22,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 290 x 300 x 565

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 6/15 M ST
Magasnyomású mosó HD 6/15 M ST
Magasnyomású mosó HD 6/15 M ST
Magasnyomású mosó HD 6/15 M ST
Magasnyomású mosó HD 6/15 M ST

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
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