Magasnyomású mosó HD 6/15 M ST
HD 6/15 M PU helyhez kötötten használható, kompakt motor-/szivattyúegység váltakozóáramú motorral, fali rögzítővel, 600 literes óránkénti vízszállítással és automata nyomáscsökkentővel.
Az újonnan kifejlesztett, 3-, edzett nemesacél dugattyús axiális szivattyú a váltakozóáramú motorral ellátott, nagyteljesítményű HD 6/15 M PU motor-/szivattyúegységünk szíve. Akár 20 százalékkal jobb energiahatékonyságot és tisztítási teljesítményt tesz lehetővé, hosszú élettartamot biztosít, és könnyedén gondoskodik 150 bar üzemi nyomásról. A szivattyú védelmére egy finomvízszűrőt építettünk be, amely megbízhatóan távolítja el az üzemvízből a szennyrészecskéket. Az automata nyomáscsökkentő védi a szivattyút és más magasnyomású alkatrészeket a stand-by üzemmódban felléphető terhelésektől. Ezenfelül a középkategóriás készülék rendkívül szerviz- és felhasználóbarát felépítésű, melynek következtében minden fontos alkatrész könnyedén elérhető. Legyen szó álló vagy fekvő üzemeltetésről: a falra történő egyszerű függőleges felszereléshez (vagy vízszintes beépített készülékként való használathoz) a készülék hátoldalán egy 3-pontos okos felfogató található.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülékAz automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Rugalmas működésFüggőleges és vízszintes működésre tervezett.
Helyhez kötött üzemeltetésre előkészítveEgyszerű és erős, 3-pontos felfogató a készülék hátoldalán a fali rögzítéshez. Rendkívül helytakarékos, kompakt felépítés. A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
- Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|560
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. nyomás (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3,1
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|20,5
|Csomagolási súly (kg)
|22,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|290 x 300 x 565
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.