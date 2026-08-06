Az újonnan kifejlesztett, 3-, edzett nemesacél dugattyús axiális szivattyú a váltakozóáramú motorral ellátott, nagyteljesítményű HD 6/15 M PU motor-/szivattyúegységünk szíve. Akár 20 százalékkal jobb energiahatékonyságot és tisztítási teljesítményt tesz lehetővé, hosszú élettartamot biztosít, és könnyedén gondoskodik 150 bar üzemi nyomásról. A szivattyú védelmére egy finomvízszűrőt építettünk be, amely megbízhatóan távolítja el az üzemvízből a szennyrészecskéket. Az automata nyomáscsökkentő védi a szivattyút és más magasnyomású alkatrészeket a stand-by üzemmódban felléphető terhelésektől. Ezenfelül a középkategóriás készülék rendkívül szerviz- és felhasználóbarát felépítésű, melynek következtében minden fontos alkatrész könnyedén elérhető. Legyen szó álló vagy fekvő üzemeltetésről: a falra történő egyszerű függőleges felszereléshez (vagy vízszintes beépített készülékként való használathoz) a készülék hátoldalán egy 3-pontos okos felfogató található.