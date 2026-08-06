Az AC motorral hajtott HD 6/15 MX mobil magasnyomású tisztító, nyomáskapcsolós vezérléssel, beépített tömlőkocsival a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséért, illetve számos tárolási lehetőség a tartozékoknak. Az újonnan kifejlesztett, robusztus 3 dugattyús tengelyszivattyú bronz hengerfejjel hosszú élettartamot biztosít a berendezésnek, mely könnyen manőverezhető és tárolható, csökkenti az energiaszükségletet és ugyanakkor kb. 20 százalékkal javítja a tisztítási teljesítményt. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly, mely a magasnyomású fúvóka visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, illetve az EASY!Lock gyorskioldó reteszek, melyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy negatív hatásuk lenne a robusztusságra és tartósságra, mind az erőfeszítésektől mentes munkavégzést és az időtakarékos felszerelést és szétszerelést garantálják. Az automata nyomáscsökkentő hatékony és megbízható védelmet biztosít a magasnyomású alkatrészeknek a károsodás ellen, készenléti módban. A magasnyomású szivattyú és az elektromos alkatrészek könnyen elérhetők, köszönhetően a készülék karbantartásbarát kialakításának.