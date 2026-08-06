Magasnyomású mosó HD 6/15 MX Plus
HD 6/15 MX kompakt magasnyomású tisztító AC motorral, tömlődobbal a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséhez, 150 bar üzemi nyomás és automatikus nyomáscsökkentés.
Az AC motorral hajtott HD 6/15 MX mobil magasnyomású tisztító, nyomáskapcsolós vezérléssel, beépített tömlőkocsival a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséért, illetve számos tárolási lehetőség a tartozékoknak. Az újonnan kifejlesztett, robusztus 3 dugattyús tengelyszivattyú bronz hengerfejjel hosszú élettartamot biztosít a berendezésnek, mely könnyen manőverezhető és tárolható, csökkenti az energiaszükségletet és ugyanakkor kb. 20 százalékkal javítja a tisztítási teljesítményt. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly, mely a magasnyomású fúvóka visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, illetve az EASY!Lock gyorskioldó reteszek, melyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy negatív hatásuk lenne a robusztusságra és tartósságra, mind az erőfeszítésektől mentes munkavégzést és az időtakarékos felszerelést és szétszerelést garantálják. Az automata nyomáscsökkentő hatékony és megbízható védelmet biztosít a magasnyomású alkatrészeknek a károsodás ellen, készenléti módban. A magasnyomású szivattyú és az elektromos alkatrészek könnyen elérhetők, köszönhetően a készülék karbantartásbarát kialakításának.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülékAz automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Rugalmas működésFüggőleges és vízszintes működésre tervezett. Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Nagy mobilitásA nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt. Könnyed raktározás a szervizjárműveken. A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Intelligens tartozéktároló
- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
- Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
- Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|560
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. nyomás (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3,1
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|31,8
|Csomagolási súly (kg)
|35,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 455 x 966
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
- Szennymaró
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
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