Magasnyomású mosó HD 6/15 MX Plus

HD 6/15 MX kompakt magasnyomású tisztító AC motorral, tömlődobbal a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséhez, 150 bar üzemi nyomás és automatikus nyomáscsökkentés.

Az AC motorral hajtott HD 6/15 MX mobil magasnyomású tisztító, nyomáskapcsolós vezérléssel, beépített tömlőkocsival a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséért, illetve számos tárolási lehetőség a tartozékoknak. Az újonnan kifejlesztett, robusztus 3 dugattyús tengelyszivattyú bronz hengerfejjel hosszú élettartamot biztosít a berendezésnek, mely könnyen manőverezhető és tárolható, csökkenti az energiaszükségletet és ugyanakkor kb. 20 százalékkal javítja a tisztítási teljesítményt. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly, mely a magasnyomású fúvóka visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, illetve az EASY!Lock gyorskioldó reteszek, melyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy negatív hatásuk lenne a robusztusságra és tartósságra, mind az erőfeszítésektől mentes munkavégzést és az időtakarékos felszerelést és szétszerelést garantálják. Az automata nyomáscsökkentő hatékony és megbízható védelmet biztosít a magasnyomású alkatrészeknek a károsodás ellen, készenléti módban. A magasnyomású szivattyú és az elektromos alkatrészek könnyen elérhetők, köszönhetően a készülék karbantartásbarát kialakításának.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 6/15 MX Plus: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Magasnyomású mosó HD 6/15 MX Plus: Rugalmas működés
Rugalmas működés
Függőleges és vízszintes működésre tervezett. Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Magasnyomású mosó HD 6/15 MX Plus: Nagy mobilitás
Nagy mobilitás
A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt. Könnyed raktározás a szervizjárműveken. A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
  • Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 560
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 225 / 22,5
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3,1
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 31,8
Csomagolási súly (kg) 35,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 455 x 966

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 6/15 MX Plus
Magasnyomású mosó HD 6/15 MX Plus
Magasnyomású mosó HD 6/15 MX Plus
Magasnyomású mosó HD 6/15 MX Plus
Magasnyomású mosó HD 6/15 MX Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
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