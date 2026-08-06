Magasnyomású mosó HD 6/15 MXA Plus

Kompakt HD 6/15 MX magasnyomású tisztító váltóáramú motorral, tömlődobbal a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséhez, 150 bar üzemi nyomással és automatikus nyomáscsökkentővel.

Váltóáramú HD 6/15 MX mobil magasnyomású tisztító nyomáskapcsolóval és beépített tömlőkocsival a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséhez és a kiegészítők tárolásához. Az újonnan kifejlesztett, masszív, háromdugattyús axiálpumpa sárgaréz hengerfejjel garantálja a könnyed irányíthatóságot és a hosszú élettartamot, miközben csökkenti az energiaigényt, és ezzel egyidejűleg kb. 20%-kal javítja a tisztítási teljesítményt. Az EASY! Force magasnyomású pisztoly, ami felhasználja a visszacsapóerőt a tartóerő nullára csökkentése érdekében, és az EASY!Lock funkcióval rendelkező gyorskioldók, amelyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavarcsatlakozók (miközben ugyanolyan masszívak és hosszú élettartamúak), biztosítják a fáradságmentes és gyorsabb felszereléssel járó munkavégzést. Az automatikus nyomáscsökkentő funkció hatékonyan és megbízhatóan védi a magasnyomású alkatrészeket a készenléti üzemben lévő terhektől. A magasnyomású szivattyú és az elektronikus alkatrészek egyszerűen hozzáférhetők a könnyen karbantartható gép kialakításának köszönhetően.

Jellemzők és előnyök
Önműködő rugós tömlődob
  • Maximális kényelem a magasnyomású tömlő használatakor.
  • Rövid beállítási időt tesz lehetővé a gyors fel- és letekercselésnek köszönhetően.
  • Elkerülhetjük a hibázás veszélyét, ezáltal növelve az üzembiztonságot.
Kiegészítő állvány
  • Növeli a gép helyének területét.
  • Növeli a dőlésstabilitást állóhelyzetben történő használat esetén.
Kiváló minőségű készülék
  • Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat.
  • Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor.
  • Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
  • Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Nagy mobilitás
  • A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt.
  • Könnyed raktározás a szervizjárműveken.
  • A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Rugalmas működés
  • Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
  • Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 560
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 225 / 22,5
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3,1
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 35,1
Csomagolási súly (kg) 39
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 455 x 966

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Flex
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • ANTI!Twist
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 6/15 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 6/15 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 6/15 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 6/15 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 6/15 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 6/15 MXA Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.