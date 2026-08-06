Váltóáramú HD 6/15 MX mobil magasnyomású tisztító nyomáskapcsolóval és beépített tömlőkocsival a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséhez és a kiegészítők tárolásához. Az újonnan kifejlesztett, masszív, háromdugattyús axiálpumpa sárgaréz hengerfejjel garantálja a könnyed irányíthatóságot és a hosszú élettartamot, miközben csökkenti az energiaigényt, és ezzel egyidejűleg kb. 20%-kal javítja a tisztítási teljesítményt. Az EASY! Force magasnyomású pisztoly, ami felhasználja a visszacsapóerőt a tartóerő nullára csökkentése érdekében, és az EASY!Lock funkcióval rendelkező gyorskioldók, amelyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavarcsatlakozók (miközben ugyanolyan masszívak és hosszú élettartamúak), biztosítják a fáradságmentes és gyorsabb felszereléssel járó munkavégzést. Az automatikus nyomáscsökkentő funkció hatékonyan és megbízhatóan védi a magasnyomású alkatrészeket a készenléti üzemben lévő terhektől. A magasnyomású szivattyú és az elektronikus alkatrészek egyszerűen hozzáférhetők a könnyen karbantartható gép kialakításának köszönhetően.