Magasnyomású mosó HD 6/16-4 MXA Plus
A kiváló teljesítményadatok (óránként 700 l vízmennyiség 160 bar üzemi nyomáson) és a kényelmes tömlődob teszik a HD 6/16-4 MX-et kiemelkedővé a mindennapi ipari használatban.
Kompakt, mobil, fűtetlen HD 6/16-4 MX magasnyomású tisztítónk 4 pólusú, lassan forgó háromfázisú motorral nagy felszereltséggel, szervizbarát kialakítással és nagyfokú rugalmassággal nyűgöz le. A beépített tömlődob jelentősen megkönnyíti a magasnyomású tömlő kezelését, az újonnan kifejlesztett robusztus, sárgaréz hengerfejjel ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú pedig lenyűgözően 20%-kal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot, miközben hosszú élettartamot biztosít. A kiváló minőségű alkatrészeket automatikus nyomáscsökkentő funkció és nagyméretű vízszűrő védi. Innovatív megoldások biztosítják, hogy fáradtság nélkül dolgozhasson, és megtakarítsa a rögzítési és leszerelési időt: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a vízsugár visszaható erejét kihasználva nullára csökkenti a tartóerőt, míg az EASY!Lock gyorscsatlakozók a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé anélkül, hogy a robusztusság vagy a hosszú élettartam rovására menne. Az okos megoldásoknak köszönhetően a tartozékok egészen az opcionális palackos habosító szórószárig közvetlenül a gépen tárolhatók a biztonságos szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
Önműködő rugós tömlődob
- Maximális kényelem a magasnyomású tömlő használatakor.
- Rövid beállítási időt tesz lehetővé a gyors fel- és letekercselésnek köszönhetően.
- Elkerülhetjük a hibázás veszélyét, ezáltal növelve az üzembiztonságot.
Kiegészítő állvány
- Növeli a gép helyének területét.
- Növeli a dőlésstabilitást állóhelyzetben történő használat esetén.
Kiváló minőségű készülék
- Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat.
- Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor.
- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Intelligens tartozéktároló
- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
- Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Nagy mobilitás
- A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt.
- Könnyed raktározás a szervizjárműveken.
- A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Rugalmas működés
- Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
- Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
- Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|600
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|ig 60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. nyomás ( )
|240 / 24
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3,3
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|43,1
|Csomagolási súly (kg)
|47
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 455 x 966
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
- Szennymaró
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Flex
- Beépített magasnyomású tömlődob
- ANTI!Twist
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
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