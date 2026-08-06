Kompakt, mobil, fűtetlen HD 6/16-4 MX magasnyomású tisztítónk 4 pólusú, lassan forgó háromfázisú motorral nagy felszereltséggel, szervizbarát kialakítással és nagyfokú rugalmassággal nyűgöz le. A beépített tömlődob jelentősen megkönnyíti a magasnyomású tömlő kezelését, az újonnan kifejlesztett robusztus, sárgaréz hengerfejjel ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú pedig lenyűgözően 20%-kal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot, miközben hosszú élettartamot biztosít. A kiváló minőségű alkatrészeket automatikus nyomáscsökkentő funkció és nagyméretű vízszűrő védi. Innovatív megoldások biztosítják, hogy fáradtság nélkül dolgozhasson, és megtakarítsa a rögzítési és leszerelési időt: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a vízsugár visszaható erejét kihasználva nullára csökkenti a tartóerőt, míg az EASY!Lock gyorscsatlakozók a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé anélkül, hogy a robusztusság vagy a hosszú élettartam rovására menne. Az okos megoldásoknak köszönhetően a tartozékok egészen az opcionális palackos habosító szórószárig közvetlenül a gépen tárolhatók a biztonságos szállítás érdekében.