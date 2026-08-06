Magasnyomású mosó HD 7/14-4 M Plus

HD 7/14-4 M váltakozóáramú, mobil magasnyomású tisztító 3-dugattyús axiális szivattyúval. Kompakt, megbízható készülék nagy tisztítóteljesítménnyel és energiahatékonysággal napi használatra.

Mobil és fűtetlen HD 7/14-4 M magasnyomású tisztítónk alapfelszereltségként tartalmaz számos, az innovatív, biztonságos és kényelmes munkavégzést biztosító funkciót. Az automata nyomáscsökkentő, például, védi a magasnyomású alkatrészeket a stand-by üzemmódban felléphető terhelésektől, míg az innovatív EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszalökőerejét használja ki a tartáshoz kifejtett erő nullára redukálásához, és az EASY!Lock gyorscsatlakozók a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest 5-ször gyorsabb tartozékkezelést tesznek lehetővé a robusztus jelleg és a hosszú élettartam csorbulása nélkül. A készülék álló és fekvő helyzetű működésre is képes, és ezáltal nagy rugalmasságot biztosít felhasználás során. Az erős, sárgaréz hengerfejes, 3-dugattyús axiális szivattyú kerek 20 százalékkal növeli a tisztítóerőt és az energiahatékonyságot. A tartozékok elhelyezésénekés szállításhoz történő eltárolásának lehetőségei, valamint a készülék rendkívül szervizbarát felépítése kiegészítik a HD 7/14-4 M átgondolt koncepcióját.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 M Plus: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 M Plus: Rugalmas működés
Rugalmas működés
Függőleges és vízszintes működésre tervezett. Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 M Plus: Nagy mobilitás
Nagy mobilitás
A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt. Könnyed raktározás a szervizjárműveken. A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
  • Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 700
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 140 / 14
Max. nyomás (bar/MPa) 210 / 21
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3,4
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 37
Csomagolási súly (kg) 40,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 455 x 700

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 M Plus
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 M Plus
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 M Plus
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 M Plus
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 M Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
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