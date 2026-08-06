Mobil és fűtetlen HD 7/14-4 M magasnyomású tisztítónk alapfelszereltségként tartalmaz számos, az innovatív, biztonságos és kényelmes munkavégzést biztosító funkciót. Az automata nyomáscsökkentő, például, védi a magasnyomású alkatrészeket a stand-by üzemmódban felléphető terhelésektől, míg az innovatív EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszalökőerejét használja ki a tartáshoz kifejtett erő nullára redukálásához, és az EASY!Lock gyorscsatlakozók a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest 5-ször gyorsabb tartozékkezelést tesznek lehetővé a robusztus jelleg és a hosszú élettartam csorbulása nélkül. A készülék álló és fekvő helyzetű működésre is képes, és ezáltal nagy rugalmasságot biztosít felhasználás során. Az erős, sárgaréz hengerfejes, 3-dugattyús axiális szivattyú kerek 20 százalékkal növeli a tisztítóerőt és az energiahatékonyságot. A tartozékok elhelyezésénekés szállításhoz történő eltárolásának lehetőségei, valamint a készülék rendkívül szervizbarát felépítése kiegészítik a HD 7/14-4 M átgondolt koncepcióját.