Magasnyomású mosó HD 7/14-4 M Plus
HD 7/14-4 M váltakozóáramú, mobil magasnyomású tisztító 3-dugattyús axiális szivattyúval. Kompakt, megbízható készülék nagy tisztítóteljesítménnyel és energiahatékonysággal napi használatra.
Mobil és fűtetlen HD 7/14-4 M magasnyomású tisztítónk alapfelszereltségként tartalmaz számos, az innovatív, biztonságos és kényelmes munkavégzést biztosító funkciót. Az automata nyomáscsökkentő, például, védi a magasnyomású alkatrészeket a stand-by üzemmódban felléphető terhelésektől, míg az innovatív EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszalökőerejét használja ki a tartáshoz kifejtett erő nullára redukálásához, és az EASY!Lock gyorscsatlakozók a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest 5-ször gyorsabb tartozékkezelést tesznek lehetővé a robusztus jelleg és a hosszú élettartam csorbulása nélkül. A készülék álló és fekvő helyzetű működésre is képes, és ezáltal nagy rugalmasságot biztosít felhasználás során. Az erős, sárgaréz hengerfejes, 3-dugattyús axiális szivattyú kerek 20 százalékkal növeli a tisztítóerőt és az energiahatékonyságot. A tartozékok elhelyezésénekés szállításhoz történő eltárolásának lehetőségei, valamint a készülék rendkívül szervizbarát felépítése kiegészítik a HD 7/14-4 M átgondolt koncepcióját.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülékAz automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Rugalmas működésFüggőleges és vízszintes működésre tervezett. Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Nagy mobilitásA nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt. Könnyed raktározás a szervizjárműveken. A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Intelligens tartozéktároló
- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
- Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
- Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|140 / 14
|Max. nyomás (bar/MPa)
|210 / 21
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3,4
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|37
|Csomagolási súly (kg)
|40,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 455 x 700
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
- Szennymaró
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
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