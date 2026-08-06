Magasnyomású mosó HD 7/14-4 MXA Plus

Kompakt magasnyomású tisztító HD 7/14-4 MX váltóáramú motorral, tömlődob a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséhez, 140 bar üzemi nyomás és automatikus nyomáscsökkentő.

Hordozható HD 7/14-4 MX magasnyomású tisztító váltakozó áramú motorral, nyomáskapcsolóval, beépített tömlőkocsival a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséhez, valamint számos kiegészítő tárolási lehetőséggel. Az újonnan kifejlesztett, masszív 3 dugattyús axiálpumpa sárgaréz hengerfejjel garantálja a készülék hosszú élettartamát. Könnyű irányítani és tárolni, csökkenti az energiaigényt, ugyanakkor mintegy 20 százalékkal javítja a tisztítási teljesítményt. Az EASY! Force magasnyomású pisztoly felhasználja a visszacsapóerőt a tartóerő nullára való csökkentése érdekében, az EASY!Lock gyorskioldók pedig ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavarcsatlakozók, és ugyanolyan masszívak és hosszú élettartamúak. Ezek garantálják az erőfeszítések nélküli munkavégzést és az időhatékony össze- és szétszerelést. Az automatikus nyomáscsökkentő hatékony és megbízható védelmet nyújt a magasnyomású alkatrészeknek készenléti üzemmódban a sérülésekkel szemben. A magasnyomású szivattyú és az elektronikus alkatrészek egyszerűen hozzáférhetők a könnyen karbantartható gép kialakításának köszönhetően.

Jellemzők és előnyök
Önműködő rugós tömlődob
  • Maximális kényelem a magasnyomású tömlő használatakor.
  • Rövid beállítási időt tesz lehetővé a gyors fel- és letekercselésnek köszönhetően.
  • Elkerülhetjük a hibázás veszélyét, ezáltal növelve az üzembiztonságot.
Kiegészítő állvány
  • Növeli a gép helyének területét.
  • Növeli a dőlésstabilitást állóhelyzetben történő használat esetén.
Kiváló minőségű készülék
  • Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat.
  • Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor.
  • Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
  • Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Nagy mobilitás
  • A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt.
  • Könnyed raktározás a szervizjárműveken.
  • A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Rugalmas működés
  • Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
  • Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 700
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 140 / 14
Max. nyomás (bar/MPa) 210 / 21
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3,4
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 43,1
Csomagolási súly (kg) 47
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 455 x 966

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Flex
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • ANTI!Twist
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 7/14-4 MXA Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális építőipari vállalkozóknak, kereskedőknek, épület üzemeltetőknek és önkormányzatoknak
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