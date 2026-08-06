Hordozható HD 7/14-4 MX magasnyomású tisztító váltakozó áramú motorral, nyomáskapcsolóval, beépített tömlőkocsival a magasnyomású tömlő kényelmes kezeléséhez, valamint számos kiegészítő tárolási lehetőséggel. Az újonnan kifejlesztett, masszív 3 dugattyús axiálpumpa sárgaréz hengerfejjel garantálja a készülék hosszú élettartamát. Könnyű irányítani és tárolni, csökkenti az energiaigényt, ugyanakkor mintegy 20 százalékkal javítja a tisztítási teljesítményt. Az EASY! Force magasnyomású pisztoly felhasználja a visszacsapóerőt a tartóerő nullára való csökkentése érdekében, az EASY!Lock gyorskioldók pedig ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavarcsatlakozók, és ugyanolyan masszívak és hosszú élettartamúak. Ezek garantálják az erőfeszítések nélküli munkavégzést és az időhatékony össze- és szétszerelést. Az automatikus nyomáscsökkentő hatékony és megbízható védelmet nyújt a magasnyomású alkatrészeknek készenléti üzemmódban a sérülésekkel szemben. A magasnyomású szivattyú és az elektronikus alkatrészek egyszerűen hozzáférhetők a könnyen karbantartható gép kialakításának köszönhetően.