Magasnyomású mosó HD 7/16-4 MXA Car
Kiváló teljesítményadatok (óránként 700 l vízmennyiség 160 bar üzemi nyomáson) és egy kényelmes tömlődob jellemzi a HD 7 / 16-4 MX-et, amely lenyűgöző eredményeket ér el a mindennapi kereskedelmi használatban.
A kompakt, mobil, hidegvizes HD 7 / 16-4 MX magasnyomású mosónk négypólusú, lassan járó háromfázisú motorral van ellátva, és sokféle kiegészítőjével, szolgáltatásbarát eszközelrendezésével és az használati körök sokszínűségével lenyűgöző eredményeket nyújt. Az integrált tömlődob rendkívüli mértékben megkönnyíti a magasnyomású tömlő használatát. Az újonnan kifejlesztett, masszív, háromdugattyús axiálpumpa sárgaréz hengerfejjel garantálja a könnyed irányíthatóságot és a hosszú élettartamot, miközben csökkenti az energiaigényt, és ezzel egyidejűleg 20%-kal javítja a tisztítási teljesítményt. Az automatikus nyomáscsökkentő funkció és a nagy méretű vízszűrő hatékonyan és megbízhatóan védi a kiváló minőségű alkatrészeket. Az innovatív megoldások biztosítják a könnyű munkavégzést és az időtakarékos üzembe helyezést, illetve szétszerelést: Miközben az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású szórószár visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a kezelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók, anélkül hogy ezeknek negatív hatásuk lenne a robusztusságra és hosszú élettartamra. Az okos megoldásoknak köszönhetően megfelelő méretű hely áll rendelkezésre a kiegészítők számára, így az opcionálisan használható habosító szórószár számára is.
Jellemzők és előnyök
Önműködő rugós tömlődob
- Maximális kényelem a magasnyomású tömlő használatakor.
- Rövid beállítási időt tesz lehetővé a gyors fel- és letekercselésnek köszönhetően.
- Elkerülhetjük a hibázás veszélyét, ezáltal növelve az üzembiztonságot.
Kiegészítő állvány
- Növeli a gép helyének területét.
- Növeli a dőlésstabilitást állóhelyzetben történő használat esetén.
Kiváló minőségű készülék
- Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat.
- Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor.
- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Intelligens tartozéktároló
- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
- Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Nagy mobilitás
- A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt.
- Könnyed raktározás a szervizjárműveken.
- A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Rugalmas működés
- Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
- Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
- Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|350 - 700
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. nyomás (bar/MPa)
|240 / 24
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|4,2
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|46,1
|Csomagolási súly (kg)
|50
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 455 x 966
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Szórószár: 600 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
- Gyorscsatlakozó
- Habosító szórószár
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Flex
- ANTI!Twist
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
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