Magasnyomású mosó HD 7/17 M Cage
Óránként akár 700 liter víz a legjobb tisztítási eredményért: HD 7/17 M Cage nagy teljesítményű magasnyomású mosó acélkerettel, háromfázisú motorral és automata nyomáscsökkentővel.
A HD 7/17 M Cage ST készülék egy porszórt acélkerettel, valamint háromfázisú motorral felszerelt, fektetett és állított helyzetben történő, nagy kihívást jelentő felhasználásra kifejlesztett mobil és robusztus magasnyomású mosó. Az új, réz hengerfejjel felszerelt 3 dugattyús axiális szivattyú akár 20 százalékkal jobb tisztítási teljesítményt és energiahatékonyságot tesz lehetővé, és a készülék szervizbarát felépítésének köszönhetően rendkívül könnyen hozzáférhető. Védelme érdekében kiegészítő finom vízszűrővel láttuk el, a szivattyú és az egyéb magasnyomású alkatrészek stand-by üzemmódban történő védelméről az automata nyomáscsökkentő gondoskodik. Innovatív EASY!Force magasnyomású pisztolyunk, amely a magasnyomású sugár visszalökő erejét használja ki a tartóerő nullára redukálásához, éppoly szériaszerű felszereltség, mint az EASY!Lock gyorszáró rendszer, amely a hagyományos kötésekkel összehasonlítva 5-ször gyorsabb kezelhetőséget tesz lehetővé a robusztus jelleg és a hosszú élettartam csorbulása nélkül.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztusA masszív fém csőkeret megvédi az alkatrészeket. Az acélkeret alkalmas a készülék szervizjárműben történő egyszerű rögzítéséhez és lekötözéséhez. A robusztus műanyag gépváz megbízhatóan védi a szivattyút a sérülésektől és a szennyeződésektől.
Kiváló minőségű készülékAz automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Könnyű szervizelésKönnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor. Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével. Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Hatékony és időkímélő megoldások
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Rugalmas működés
- Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
Intelligens tartozéktároló
- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. nyomás (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|4,2
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|36,6
|Csomagolási súly (kg)
|40,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|420 x 460 x 970
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
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