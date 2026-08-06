A HD 7/17 M Cage ST készülék egy porszórt acélkerettel, valamint háromfázisú motorral felszerelt, fektetett és állított helyzetben történő, nagy kihívást jelentő felhasználásra kifejlesztett mobil és robusztus magasnyomású mosó. Az új, réz hengerfejjel felszerelt 3 dugattyús axiális szivattyú akár 20 százalékkal jobb tisztítási teljesítményt és energiahatékonyságot tesz lehetővé, és a készülék szervizbarát felépítésének köszönhetően rendkívül könnyen hozzáférhető. Védelme érdekében kiegészítő finom vízszűrővel láttuk el, a szivattyú és az egyéb magasnyomású alkatrészek stand-by üzemmódban történő védelméről az automata nyomáscsökkentő gondoskodik. Innovatív EASY!Force magasnyomású pisztolyunk, amely a magasnyomású sugár visszalökő erejét használja ki a tartóerő nullára redukálásához, éppoly szériaszerű felszereltség, mint az EASY!Lock gyorszáró rendszer, amely a hagyományos kötésekkel összehasonlítva 5-ször gyorsabb kezelhetőséget tesz lehetővé a robusztus jelleg és a hosszú élettartam csorbulása nélkül.