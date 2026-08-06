Magasnyomású mosó HD 7/17 M Cage

Óránként akár 700 liter víz a legjobb tisztítási eredményért: HD 7/17 M Cage nagy teljesítményű magasnyomású mosó acélkerettel, háromfázisú motorral és automata nyomáscsökkentővel.

A HD 7/17 M Cage ST készülék egy porszórt acélkerettel, valamint háromfázisú motorral felszerelt, fektetett és állított helyzetben történő, nagy kihívást jelentő felhasználásra kifejlesztett mobil és robusztus magasnyomású mosó. Az új, réz hengerfejjel felszerelt 3 dugattyús axiális szivattyú akár 20 százalékkal jobb tisztítási teljesítményt és energiahatékonyságot tesz lehetővé, és a készülék szervizbarát felépítésének köszönhetően rendkívül könnyen hozzáférhető. Védelme érdekében kiegészítő finom vízszűrővel láttuk el, a szivattyú és az egyéb magasnyomású alkatrészek stand-by üzemmódban történő védelméről az automata nyomáscsökkentő gondoskodik. Innovatív EASY!Force magasnyomású pisztolyunk, amely a magasnyomású sugár visszalökő erejét használja ki a tartóerő nullára redukálásához, éppoly szériaszerű felszereltség, mint az EASY!Lock gyorszáró rendszer, amely a hagyományos kötésekkel összehasonlítva 5-ször gyorsabb kezelhetőséget tesz lehetővé a robusztus jelleg és a hosszú élettartam csorbulása nélkül.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Cage: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
A masszív fém csőkeret megvédi az alkatrészeket. Az acélkeret alkalmas a készülék szervizjárműben történő egyszerű rögzítéséhez és lekötözéséhez. A robusztus műanyag gépváz megbízhatóan védi a szivattyút a sérülésektől és a szennyeződésektől.
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Cage: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Cage: Könnyű szervizelés
Könnyű szervizelés
Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor. Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével. Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Rugalmas működés
  • Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 700
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 170 / 17
Max. nyomás (bar/MPa) 255 / 25,5
Csatlakozási teljesítmény (kW) 4,2
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 36,6
Csomagolási súly (kg) 40,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 420 x 460 x 970

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Cage
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Cage
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Cage
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Cage
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Cage

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
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