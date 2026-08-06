Magasnyomású mosó HD 7/17 M Plus
A HD 7/17 M mobil, magasnyomású tisztító robusztus 3-dugattyús tengelyszivattyúval rendelkezik, megerősített rozsdamentes acél dugattyúval, automatikus nyomáscsökkentővel és megbízható háromfázisú motorral.
Megbízható és erőteljes, kompakt és mobil: Nem fűtött magasnyomású tisztítónk, a HD 7/17 M háromfázisú motorral egyesíti a hosszú élettartamot, az egyszerű szervizelést, a maximális rugalmasságot és a kényelmes munkavégzést egy kimagaslóan hatékony berendezésben, melyet függőleges és vízszintes tevékenységre terveztünk. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly, mely a magasnyomású fúvóka visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, illetve az EASY!Lock gyorskioldó reteszek, melyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy negatív hatásuk lenne a robusztusságra és tartósságra, mind az erőfeszítésektől mentes munkavégzést és az időtakarékos felszerelést és szétszerelést garantálják. Köszönhetően az új szivattyúszerkezetnek, az energiahatékonyság és a tisztítási teljesítmény egyaránt kb. 20 százalékkal növekszik. Ahhoz, hogy a magasnyomású alkatrészek ne károsodhassanak a készenléti módban, hatékony automata nyomáscsökkentőt építettünk be. Az okos tárolási lehetőségek a különböző tartozékoknak szintén a szabvány részei - a csöves acéltálcától a rövid szünetekre, a fejtartó rekeszen át a forgó fejhez, egészen az opcionális csészés habosító szórószár tartójáig.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülék
- Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat.
- Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor.
- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Rugalmas működés
- Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
- Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Nagy mobilitás
- A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt.
- Könnyed raktározás a szervizjárműveken.
- A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Intelligens tartozéktároló
- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
- Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
- Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. nyomás (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|4,2
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|31,9
|Csomagolási súly (kg)
|35,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 455 x 700
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
- Szennymaró
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
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