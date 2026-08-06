Megbízható és erőteljes, kompakt és mobil: Nem fűtött magasnyomású tisztítónk, a HD 7/17 M háromfázisú motorral egyesíti a hosszú élettartamot, az egyszerű szervizelést, a maximális rugalmasságot és a kényelmes munkavégzést egy kimagaslóan hatékony berendezésben, melyet függőleges és vízszintes tevékenységre terveztünk. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly, mely a magasnyomású fúvóka visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, illetve az EASY!Lock gyorskioldó reteszek, melyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy negatív hatásuk lenne a robusztusságra és tartósságra, mind az erőfeszítésektől mentes munkavégzést és az időtakarékos felszerelést és szétszerelést garantálják. Köszönhetően az új szivattyúszerkezetnek, az energiahatékonyság és a tisztítási teljesítmény egyaránt kb. 20 százalékkal növekszik. Ahhoz, hogy a magasnyomású alkatrészek ne károsodhassanak a készenléti módban, hatékony automata nyomáscsökkentőt építettünk be. Az okos tárolási lehetőségek a különböző tartozékoknak szintén a szabvány részei - a csöves acéltálcától a rövid szünetekre, a fejtartó rekeszen át a forgó fejhez, egészen az opcionális csészés habosító szórószár tartójáig.