Magasnyomású mosó HD 7/17 M Plus

A HD 7/17 M mobil, magasnyomású tisztító robusztus 3-dugattyús tengelyszivattyúval rendelkezik, megerősített rozsdamentes acél dugattyúval, automatikus nyomáscsökkentővel és megbízható háromfázisú motorral.

Megbízható és erőteljes, kompakt és mobil: Nem fűtött magasnyomású tisztítónk, a HD 7/17 M háromfázisú motorral egyesíti a hosszú élettartamot, az egyszerű szervizelést, a maximális rugalmasságot és a kényelmes munkavégzést egy kimagaslóan hatékony berendezésben, melyet függőleges és vízszintes tevékenységre terveztünk. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly, mely a magasnyomású fúvóka visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, illetve az EASY!Lock gyorskioldó reteszek, melyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy negatív hatásuk lenne a robusztusságra és tartósságra, mind az erőfeszítésektől mentes munkavégzést és az időtakarékos felszerelést és szétszerelést garantálják. Köszönhetően az új szivattyúszerkezetnek, az energiahatékonyság és a tisztítási teljesítmény egyaránt kb. 20 százalékkal növekszik. Ahhoz, hogy a magasnyomású alkatrészek ne károsodhassanak a készenléti módban, hatékony automata nyomáscsökkentőt építettünk be. Az okos tárolási lehetőségek a különböző tartozékoknak szintén a szabvány részei - a csöves acéltálcától a rövid szünetekre, a fejtartó rekeszen át a forgó fejhez, egészen az opcionális csészés habosító szórószár tartójáig.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülék
  • Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat.
  • Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor.
  • Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Rugalmas működés
  • Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
  • Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Nagy mobilitás
  • A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt.
  • Könnyed raktározás a szervizjárműveken.
  • A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
  • Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 700
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 170 / 17
Max. nyomás (bar/MPa) 255 / 25,5
Csatlakozási teljesítmény (kW) 4,2
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 31,9
Csomagolási súly (kg) 35,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 455 x 700

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Plus
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Plus
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Plus
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Plus
Magasnyomású mosó HD 7/17 M Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
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