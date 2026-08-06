HD 7/17 M PU nagyteljesítményű, háromfázisú váltakozóáramú motorral és nyomógombos vezérléssel felszerelt motor-/szivattyúegységünk óránkénti 700 literes vízszállítással és akár 170 bar üzemi nyomással áll helyt a mindennapos felhasználások során. Az újonnan fejlesztett szivattyútechnika a 3-, edzett nemesacél dugattyús és sárgaréz hengerfejes axiális szivattyúval hosszú élettartamot biztosít, és közel 20 százalékkal növeli az energiahatékonyságot és a tisztítási teljesítményt. A készülék helyhez kötött felhasználásra tervezett, fekvő és álló helyzetben is felszerelhető és üzemeltethető. A hátoldalán található egy 3-pontos felfogató, amely a függőleges és vízszintes felszerelést is megengedi. A magasnyomású szivattyúhoz és az elektronikus elemekhez való hozzáférés szervizbarát módon egyszerű – a szivattyút magát pedig egy nagyméretű finomvízszűrő védi hatékonyan az üzemvízben lévő szennyeződésektől.