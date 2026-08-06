Magasnyomású mosó HD 7/17 M ST
HD 7/17 M PU szivattyúegység nagyteljesítményű 3-, edzett nemesacél dugattyús axiális szivattyúval, háromfázisú váltakozóáramú motorral és fali rögzítővel a helyhez kötött használathoz.
HD 7/17 M PU nagyteljesítményű, háromfázisú váltakozóáramú motorral és nyomógombos vezérléssel felszerelt motor-/szivattyúegységünk óránkénti 700 literes vízszállítással és akár 170 bar üzemi nyomással áll helyt a mindennapos felhasználások során. Az újonnan fejlesztett szivattyútechnika a 3-, edzett nemesacél dugattyús és sárgaréz hengerfejes axiális szivattyúval hosszú élettartamot biztosít, és közel 20 százalékkal növeli az energiahatékonyságot és a tisztítási teljesítményt. A készülék helyhez kötött felhasználásra tervezett, fekvő és álló helyzetben is felszerelhető és üzemeltethető. A hátoldalán található egy 3-pontos felfogató, amely a függőleges és vízszintes felszerelést is megengedi. A magasnyomású szivattyúhoz és az elektronikus elemekhez való hozzáférés szervizbarát módon egyszerű – a szivattyút magát pedig egy nagyméretű finomvízszűrő védi hatékonyan az üzemvízben lévő szennyeződésektől.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülékAz automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Rugalmas működésFüggőleges és vízszintes működésre tervezett.
Helyhez kötött üzemeltetésre előkészítveEgyszerű és erős, 3-pontos felfogató a készülék hátoldalán a fali rögzítéshez. Rendkívül helytakarékos, kompakt felépítés. A robusztus műanyag gépváz megbízhatóan védi a szivattyút a sérülésektől és a szennyeződésektől.
Könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
- Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. nyomás (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|4,2
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|23,2
|Csomagolási súly (kg)
|25,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|290 x 300 x 565
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
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