Magasnyomású mosó HD 7/17 M ST

HD 7/17 M PU szivattyúegység nagyteljesítményű 3-, edzett nemesacél dugattyús axiális szivattyúval, háromfázisú váltakozóáramú motorral és fali rögzítővel a helyhez kötött használathoz.

HD 7/17 M PU nagyteljesítményű, háromfázisú váltakozóáramú motorral és nyomógombos vezérléssel felszerelt motor-/szivattyúegységünk óránkénti 700 literes vízszállítással és akár 170 bar üzemi nyomással áll helyt a mindennapos felhasználások során. Az újonnan fejlesztett szivattyútechnika a 3-, edzett nemesacél dugattyús és sárgaréz hengerfejes axiális szivattyúval hosszú élettartamot biztosít, és közel 20 százalékkal növeli az energiahatékonyságot és a tisztítási teljesítményt. A készülék helyhez kötött felhasználásra tervezett, fekvő és álló helyzetben is felszerelhető és üzemeltethető. A hátoldalán található egy 3-pontos felfogató, amely a függőleges és vízszintes felszerelést is megengedi. A magasnyomású szivattyúhoz és az elektronikus elemekhez való hozzáférés szervizbarát módon egyszerű – a szivattyút magát pedig egy nagyméretű finomvízszűrő védi hatékonyan az üzemvízben lévő szennyeződésektől.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 7/17 M ST: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Magasnyomású mosó HD 7/17 M ST: Rugalmas működés
Rugalmas működés
Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
Magasnyomású mosó HD 7/17 M ST: Helyhez kötött üzemeltetésre előkészítve
Helyhez kötött üzemeltetésre előkészítve
Egyszerű és erős, 3-pontos felfogató a készülék hátoldalán a fali rögzítéshez. Rendkívül helytakarékos, kompakt felépítés. A robusztus műanyag gépváz megbízhatóan védi a szivattyút a sérülésektől és a szennyeződésektől.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 700
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 170 / 17
Max. nyomás (bar/MPa) 255 / 25,5
Csatlakozási teljesítmény (kW) 4,2
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 23,2
Csomagolási súly (kg) 25,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 290 x 300 x 565

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 7/17 M ST
Magasnyomású mosó HD 7/17 M ST
Magasnyomású mosó HD 7/17 M ST
Magasnyomású mosó HD 7/17 M ST
Magasnyomású mosó HD 7/17 M ST

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
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