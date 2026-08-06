A beépített tömlődobnak köszönhetően a magasnyomású tömlő kezelése ezen a nagy teljesítményű mobil HD 7/17 MX magasnyomású tisztítón rendkívül egyszerű. Ugyanolyan könnyű hozzáférni az alkatrészekhez, miközben a kiegészítők, mint például a forgófej, a felülettisztító és az opcionális habosító szórószár közvetlenül a gépen tárolhatók a biztonságos szállítás érdekében. A nyomáskapcsolóval ellátott háromfázisú motor és az újonnan kifejlesztett szivattyútechnika különösen nagy, akár 20%-kal magasabb energiahatékonyságot és tisztítási teljesítményt nyújt. Az automatikus nyomáscsökkentő funkció, amely benne van az alapkivitelben, biztosítja a magasnyomású alkatrészek védelmét a terhekkel szemben készenléti üzemmódban. Az alapkivitelhez tartozik az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely felhasználja a visszacsapóerőt a tartóerő nullára való csökkentése érdekében, valamint az EASY!Lock gyorskioldók, amelyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavarcsatlakozók, és ugyanolyan masszívak és hosszú élettartamúak. A HD 7/17 MX készülék függőleges és vízszintes használatra egyaránt alkalmas.