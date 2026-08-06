Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus

Kompakt, mobil, nem fűtött HD 8/18-4 M magasnyomású tisztító 4-pólusú, lassú üzemű, háromfázisú motorral és automata nyomáscsökkentővel. Kiváló tisztítási teljesítmény és energiahatékonyság.

Függőleges és vízszintes tevékenységre tervezve, kompakt, mobil és erős magasnyomású tisztítónk, a HD 8/18-4 M maximális rugalmasságot biztosít a használat során. Az olyan praktikus részletek, mint a szervo vezérlés, rendszerünk a vízmennyiség és az üzemi nyomás szabályozására közvetlenül a szórópisztolynál, vagy az egyszerű manőverezhetőség és a megbízható berendezés kis tárolási helyigénye, mindezek maximális kényelmet garantálnak. A 4-pólusú, lassú üzemű háromfázisú, nyomáskapcsolás-vezérléssel ellátott motorral hajtott új szivattyúszerkezet 20 százalékkal nagyobb tisztítási teljesítményt és energiahatékonyságot biztosít. Az automata nyomáscsökkentő megóvja a magasnyomású alkatrészeket a károsodástól készenléti módban. Az erőfeszítés nélküli munka és az időtakarékos összeállítás és szétszerelés garantált az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású fúvóka visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, illetve az EASY!Lock gyorskioldó reteszeket, melyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy negatív hatásuk lenne a robusztusságra és tartósságra. Számos opció áll rendelkezésre a tartozékok biztonságos tárolására a szállítás során, közvetlenül a készüléknél.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus: Nagy mobilitás
Nagy mobilitás
A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt. Könnyed raktározás a szervizjárműveken. A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus: Könnyű szervizelés
Könnyű szervizelés
Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor. Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével. Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Rugalmas működés
  • Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
  • Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
  • Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 380 - 760
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. nyomás (bar/MPa) 270 / 27
Csatlakozási teljesítmény (kW) 4,6
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 41
Csomagolási súly (kg) 44,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 455 x 700

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
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