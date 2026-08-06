Függőleges és vízszintes tevékenységre tervezve, kompakt, mobil és erős magasnyomású tisztítónk, a HD 8/18-4 M maximális rugalmasságot biztosít a használat során. Az olyan praktikus részletek, mint a szervo vezérlés, rendszerünk a vízmennyiség és az üzemi nyomás szabályozására közvetlenül a szórópisztolynál, vagy az egyszerű manőverezhetőség és a megbízható berendezés kis tárolási helyigénye, mindezek maximális kényelmet garantálnak. A 4-pólusú, lassú üzemű háromfázisú, nyomáskapcsolás-vezérléssel ellátott motorral hajtott új szivattyúszerkezet 20 százalékkal nagyobb tisztítási teljesítményt és energiahatékonyságot biztosít. Az automata nyomáscsökkentő megóvja a magasnyomású alkatrészeket a károsodástól készenléti módban. Az erőfeszítés nélküli munka és az időtakarékos összeállítás és szétszerelés garantált az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású fúvóka visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, illetve az EASY!Lock gyorskioldó reteszeket, melyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy negatív hatásuk lenne a robusztusságra és tartósságra. Számos opció áll rendelkezésre a tartozékok biztonságos tárolására a szállítás során, közvetlenül a készüléknél.