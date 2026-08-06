Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Plus
Kompakt, mobil, nem fűtött HD 8/18-4 M magasnyomású tisztító 4-pólusú, lassú üzemű, háromfázisú motorral és automata nyomáscsökkentővel. Kiváló tisztítási teljesítmény és energiahatékonyság.
Függőleges és vízszintes tevékenységre tervezve, kompakt, mobil és erős magasnyomású tisztítónk, a HD 8/18-4 M maximális rugalmasságot biztosít a használat során. Az olyan praktikus részletek, mint a szervo vezérlés, rendszerünk a vízmennyiség és az üzemi nyomás szabályozására közvetlenül a szórópisztolynál, vagy az egyszerű manőverezhetőség és a megbízható berendezés kis tárolási helyigénye, mindezek maximális kényelmet garantálnak. A 4-pólusú, lassú üzemű háromfázisú, nyomáskapcsolás-vezérléssel ellátott motorral hajtott új szivattyúszerkezet 20 százalékkal nagyobb tisztítási teljesítményt és energiahatékonyságot biztosít. Az automata nyomáscsökkentő megóvja a magasnyomású alkatrészeket a károsodástól készenléti módban. Az erőfeszítés nélküli munka és az időtakarékos összeállítás és szétszerelés garantált az EASY!Force magasnyomású pisztollyal, mely a magasnyomású fúvóka visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, illetve az EASY!Lock gyorskioldó reteszeket, melyek ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy negatív hatásuk lenne a robusztusságra és tartósságra. Számos opció áll rendelkezésre a tartozékok biztonságos tárolására a szállítás során, közvetlenül a készüléknél.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülékAz automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Nagy mobilitásA nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt. Könnyed raktározás a szervizjárműveken. A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Könnyű szervizelésKönnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor. Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével. Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Rugalmas működés
- Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
- Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Intelligens tartozéktároló
- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
- Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|380 - 760
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. nyomás (bar/MPa)
|270 / 27
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|4,6
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|41
|Csomagolási súly (kg)
|44,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 455 x 700
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
- Szennymaró
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
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