A kompakt, mobil, fűtetlen HD 8/18-4 MXA magasnyomású tisztító 4 pólusú, lassan járó háromfázisú motorral, sokféle berendezéssel, szolgáltatóbarát kialakítással és sokoldalú felhasználási lehetőségekkel segíti a munkavégzést. A beépített tömlődob megkönnyíti a magasnyomású tömlő kezelését, az újonnan kifejlesztett masszív, háromdugattyús axiálpumpa sárgaréz hengerfejjel pedig 20%-kal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot, miközben garantálja a hosszú élettartamot. A kiváló minőségű alkatrészeket automatikus nyomáscsökkentő funkció és egy nagy vízszűrő védi. Innovatív megoldások biztosítják a fáradság nélküli munkát és az időhatékony fel- és leszerelési időt: az EASY!Force magasnyomású pisztoly felhasználja a visszacsapóerőt a tartóerő nullára való csökkentése érdekében, az EASY!Lock gyorskioldók pedig ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavarcsatlakozók, és ugyanolyan masszívak és hosszú élettartamúak. Az okos megoldásoknak köszönhetően a kiegészítők, például az opcionális habosító szórószár, a gépen tárolhatók a biztonságos szállítás érdekében.