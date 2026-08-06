Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus

Kiváló teljesítményadatok (800 liter óránkénti vízmennyiség 180 bar üzemi nyomáson) és egy kényelmes tömlődob jellemzik a HD 8/18-4 MX-et. Mindennapi ipari használatra.

A kompakt, mobil, fűtetlen HD 8/18-4 MXA magasnyomású tisztító 4 pólusú, lassan járó háromfázisú motorral, sokféle berendezéssel, szolgáltatóbarát kialakítással és sokoldalú felhasználási lehetőségekkel segíti a munkavégzést. A beépített tömlődob megkönnyíti a magasnyomású tömlő kezelését, az újonnan kifejlesztett masszív, háromdugattyús axiálpumpa sárgaréz hengerfejjel pedig 20%-kal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot, miközben garantálja a hosszú élettartamot. A kiváló minőségű alkatrészeket automatikus nyomáscsökkentő funkció és egy nagy vízszűrő védi. Innovatív megoldások biztosítják a fáradság nélküli munkát és az időhatékony fel- és leszerelési időt: az EASY!Force magasnyomású pisztoly felhasználja a visszacsapóerőt a tartóerő nullára való csökkentése érdekében, az EASY!Lock gyorskioldók pedig ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavarcsatlakozók, és ugyanolyan masszívak és hosszú élettartamúak. Az okos megoldásoknak köszönhetően a kiegészítők, például az opcionális habosító szórószár, a gépen tárolhatók a biztonságos szállítás érdekében.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus: Önműködő rugós tömlődob
Önműködő rugós tömlődob
Maximális kényelem a magasnyomású tömlő használatakor. Rövid beállítási időt tesz lehetővé a gyors fel- és letekercselésnek köszönhetően. Elkerülhetjük a hibázás veszélyét, ezáltal növelve az üzembiztonságot.
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus: Kiegészítő állvány
Kiegészítő állvány
Növeli a gép helyének területét. Növeli a dőlésstabilitást állóhelyzetben történő használat esetén.
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
  • Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Nagy mobilitás
  • A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt.
  • Könnyed raktározás a szervizjárműveken.
  • A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Rugalmas működés
  • Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
  • Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 380 - 760
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. nyomás (bar/MPa) 270 / 27
Csatlakozási teljesítmény (kW) 4,6
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 45,7
Csomagolási súly (kg) 49,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 455 x 966

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Flex
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • ANTI!Twist
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.