Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus
Kiváló teljesítményadatok (800 liter óránkénti vízmennyiség 180 bar üzemi nyomáson) és egy kényelmes tömlődob jellemzik a HD 8/18-4 MX-et. Mindennapi ipari használatra.
A kompakt, mobil, fűtetlen HD 8/18-4 MXA magasnyomású tisztító 4 pólusú, lassan járó háromfázisú motorral, sokféle berendezéssel, szolgáltatóbarát kialakítással és sokoldalú felhasználási lehetőségekkel segíti a munkavégzést. A beépített tömlődob megkönnyíti a magasnyomású tömlő kezelését, az újonnan kifejlesztett masszív, háromdugattyús axiálpumpa sárgaréz hengerfejjel pedig 20%-kal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot, miközben garantálja a hosszú élettartamot. A kiváló minőségű alkatrészeket automatikus nyomáscsökkentő funkció és egy nagy vízszűrő védi. Innovatív megoldások biztosítják a fáradság nélküli munkát és az időhatékony fel- és leszerelési időt: az EASY!Force magasnyomású pisztoly felhasználja a visszacsapóerőt a tartóerő nullára való csökkentése érdekében, az EASY!Lock gyorskioldók pedig ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé, mint a hagyományos csavarcsatlakozók, és ugyanolyan masszívak és hosszú élettartamúak. Az okos megoldásoknak köszönhetően a kiegészítők, például az opcionális habosító szórószár, a gépen tárolhatók a biztonságos szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
Önműködő rugós tömlődobMaximális kényelem a magasnyomású tömlő használatakor. Rövid beállítási időt tesz lehetővé a gyors fel- és letekercselésnek köszönhetően. Elkerülhetjük a hibázás veszélyét, ezáltal növelve az üzembiztonságot.
Kiegészítő állványNöveli a gép helyének területét. Növeli a dőlésstabilitást állóhelyzetben történő használat esetén.
Kiváló minőségű készülékAz automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Intelligens tartozéktároló
- Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
- Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
- Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Nagy mobilitás
- A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt.
- Könnyed raktározás a szervizjárműveken.
- A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Rugalmas működés
- Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
- Maximális stabilitás a vízszintes használat során, mivel a kerekek nem érik a földet.
Könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
- Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|380 - 760
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. nyomás (bar/MPa)
|270 / 27
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|4,6
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|45,7
|Csomagolási súly (kg)
|49,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 455 x 966
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
- Szennymaró
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Flex
- Beépített magasnyomású tömlődob
- ANTI!Twist
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
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