Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus Farmer

A kiváló teljesítményadatok (180 bar üzemi nyomáson 760 literes óránkénti vízmennyiség) és a kényelmes tömlődob teszik a HD 8/18-4 MXA Plus-t a legjobb választássá a mindennapi kereskedelmi használatban.

A kompakt, mobil, hidegvizes magasnyomású mosónk, a HD 8/18-4 MXA Plus, 4 pólusú, lassan járó háromfázisú motorjával, nagy felszereltségével, szervizbarát kialakításával és nagyfokú rugalmasságával produkál lenyűgöző eredményeket. A beépített tömlődob extrém mértékben megkönnyíti a magasnyomású tömlő kezelését, az masszív, háromdugattyús, sárgaréz hengerfejjel ellátott axiálpumpa pedig garantálja a könnyed irányíthatóságot és a hosszú élettartamot, miközben csökkenti az energiaigényt, és ezzel egyidejűleg 20%-kal javítja a tisztítási teljesítményt. Az automatikus nyomáscsökkentő funkció és a nagyméretű vízszűrő hatékonyan és megbízhatóan védi a kiváló minőségű alkatrészeket. Az innovatív megoldások biztosítják a könnyű munkavégzést és az időtakarékos üzembe helyezést, illetve szétszerelést: Miközben az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású szórószár visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a kezelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók, anélkül hogy ezeknek negatív hatásuk lenne a robusztusságra és hosszú élettartamra. Az okos megoldásoknak köszönhetően megfelelő méretű hely áll rendelkezésre a kiegészítők számára is a készüléken, így például az opcionálisan használható habosító szórószár számára is.

Jellemzők és előnyök
Önműködő rugós tömlődob
  • Maximális kényelem a magasnyomású tömlő használatakor.
  • Rövid beállítási időt tesz lehetővé a gyors fel- és letekercselésnek köszönhetően.
  • Elkerülhetjük a hibázás veszélyét, ezáltal növelve az üzembiztonságot.
Kiegészítő állvány
  • Növeli a gép helyének területét.
  • Növeli a dőlésstabilitást állóhelyzetben történő használat esetén.
Intelligens tartozéktároló
  • Tartó a habosító szórószár rögzítéséhez.
  • Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a power fejet vagy a felülettisztítót közvetlenül a berendezésen tároljuk.
  • Praktikus fejrekesz a forgófej tartásához.
Nagy mobilitás
  • A nyomókar egyetlen gomb megnyomásával visszatolható, ezzel növelve a készülék kompaktságát, csökkentve a helyigényt.
  • Könnyed raktározás a szervizjárműveken.
  • A beépített tárolási opciók csökkentik az összeszereléshez szükséges időt.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Hatékony és időkímélő megoldások
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 380 - 760
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. nyomás (bar/MPa) 270 / 27
Csatlakozási teljesítmény (kW) 4,6
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 46,7
Csomagolási súly (kg) 50,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 455 x 966

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró
  • Szervókontroll
  • Gyorscsatlakozó
  • Habosító szórószár

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Flex
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • ANTI!Twist
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
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