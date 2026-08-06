A kompakt, mobil, hidegvizes magasnyomású mosónk, a HD 8/18-4 MXA Plus, 4 pólusú, lassan járó háromfázisú motorjával, nagy felszereltségével, szervizbarát kialakításával és nagyfokú rugalmasságával produkál lenyűgöző eredményeket. A beépített tömlődob extrém mértékben megkönnyíti a magasnyomású tömlő kezelését, az masszív, háromdugattyús, sárgaréz hengerfejjel ellátott axiálpumpa pedig garantálja a könnyed irányíthatóságot és a hosszú élettartamot, miközben csökkenti az energiaigényt, és ezzel egyidejűleg 20%-kal javítja a tisztítási teljesítményt. Az automatikus nyomáscsökkentő funkció és a nagyméretű vízszűrő hatékonyan és megbízhatóan védi a kiváló minőségű alkatrészeket. Az innovatív megoldások biztosítják a könnyű munkavégzést és az időtakarékos üzembe helyezést, illetve szétszerelést: Miközben az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású szórószár visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére, az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a kezelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók, anélkül hogy ezeknek negatív hatásuk lenne a robusztusságra és hosszú élettartamra. Az okos megoldásoknak köszönhetően megfelelő méretű hely áll rendelkezésre a kiegészítők számára is a készüléken, így például az opcionálisan használható habosító szórószár számára is.