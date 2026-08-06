A Kärcher HD 9/18-4 M ST Classic egy telepített magasnyomású tisztító, amelyet robusztus kialakítás és kiváló minőségű alkatrészek jellemeznek. Sokoldalúan használható, ez a középkategóriás készülék ideális járművek, gyártóüzemek és mezőgazdasági gépek tisztítására. A tartós, sárgaréz hengerfejjel és szívófunkcióval ellátott főtengelyes szivattyú akár 60 °C-os vízhőmérsékletet is képes kezelni, és lehetővé teszi a vízmennyiség és az üzemi nyomás szabályozását. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor csökkenti a szivattyú kopását, amelyet ezenkívül egy beépített vízszűrő is véd. A moduláris kialakításnak köszönhetően minden fontos alkatrész könnyen hozzáférhető, ami leegyszerűsíti a karbantartást. Az átgondolt kialakítást EASY!Lock csatlakozók egészítik ki a tartozékok gyors cseréje és az okos tárolási lehetőségek érdekében.