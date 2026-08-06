Magasnyomású mosó HD 9/18-4 M ST Classic

Telepített, robusztus nagynyomású tisztító acélvázzal, tartós főtengelyes szivattyúval és 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motorral a megbízható és alacsony karbantartási igényű működés érdekében.

A Kärcher HD 9/18-4 M ST Classic egy telepített magasnyomású tisztító, amelyet robusztus kialakítás és kiváló minőségű alkatrészek jellemeznek. Sokoldalúan használható, ez a középkategóriás készülék ideális járművek, gyártóüzemek és mezőgazdasági gépek tisztítására. A tartós, sárgaréz hengerfejjel és szívófunkcióval ellátott főtengelyes szivattyú akár 60 °C-os vízhőmérsékletet is képes kezelni, és lehetővé teszi a vízmennyiség és az üzemi nyomás szabályozását. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor csökkenti a szivattyú kopását, amelyet ezenkívül egy beépített vízszűrő is véd. A moduláris kialakításnak köszönhetően minden fontos alkatrész könnyen hozzáférhető, ami leegyszerűsíti a karbantartást. Az átgondolt kialakítást EASY!Lock csatlakozók egészítik ki a tartozékok gyors cseréje és az okos tárolási lehetőségek érdekében.

Jellemzők és előnyök
Robusztus, helyhez kötött alváz
  • A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől.
  • A masszív fém csőkeret megvédi az alkatrészeket.
  • Beépített tárolóhely a tartozékok számára.
Robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel
  • Nagy teljesítmény és nagy hatékonyság.
  • Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek.
  • Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor
  • Csökkentett motorfordulatszám a szivattyú kisebb kopása érdekében.
  • Hosszú motorélettartam.
  • Csak nagyon alacsony motorrezgés.
Nagy beépített vízszűrő
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Hatékonyan védi a szivattyút a szennyeződéstől.
  • Könnyen átlátható, egyszerűen tisztítható.
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkal
  • Masszív és tartós tartozékok.
  • Gyors üzembe helyezés és összepakolás, valamint egyszerű tartozékcsere.
  • Könnyű és intuitív kezelés.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 380 - 415
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 900
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 35 - 180
Max. nyomás (bar) 240
Csatlakozási teljesítmény (kW) 6,5
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 047
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 61
Csomagolási súly (kg) 69,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 698 x 410 x 498

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Standard
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 9/18-4 M ST Classic
Magasnyomású mosó HD 9/18-4 M ST Classic
Magasnyomású mosó HD 9/18-4 M ST Classic
Alkalmazási területek
  • Járművek nagynyomású tisztítása
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
  • Ideális különböző alkalmazásokhoz a szállítási és logisztikai ágazatban
Tartozékok
Tisztítószerek
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