Magasnyomású mosó HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Sokoldalú - a HD 5/15 C + FR Classic hidegvizes magasnyomású mosó egyaránt alkalmas függőleges és vízszintes használatra is. Tartozéktárolóval, sárgaréz hengerfejjel és automatikus nyomáscsökkentővel van ellátva.

A kompakt, könnyű és sokoldalú HD 5/15 C + FR Classic hidegvizes magasnyomású mosó kiemelkedő mobilitást kínál, és alkalmas függőleges és vízszintes használatra is. A gép kifinomult tartozéktárolóval van felszerelve, a sárgaréz hengerfej és az automatikus nyomáscsökkentő pedig biztosítja a hosszú élettartamot. Ugyanakkor a készülék olyan innovatív új fejlesztésekkel is büszkélkedhet, amelyek hosszú távon növelik az üzemeltető munka közbeni kényelmét azáltal, hogy ezek a fejlesztések biztosítják a bármilyen különösebb erőfeszítés nélküli használatot, továbbá az időtakarékos összeszerelést, illetve szétszerelést is. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, míg az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók. Mindez bármilyen kompromisszum nélkül elérhető, amikor robusztusságról és hosszú élettartamról van szó. Összességében ez egy átfogó készülék-csomag a kitűnő tisztítási eredmények elérésének érdekében, ráadásul a magas szintű kényelem és hosszú élettartam is szem előtt marad.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 5/15 CX Plus + FR Classic: Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly. EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Magasnyomású mosó HD 5/15 CX Plus + FR Classic: Mobilitás
Mobilitás
A készülék elülső részére épített hordozófogantyú egyszerű elhelyezést és kényelmes szállítást tesz lehetővé. Gombnyomásra behúzható markolat. Kompakt felépítés
Magasnyomású mosó HD 5/15 CX Plus + FR Classic: Rugalmasság
Rugalmasság
Álló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges. Fekvő üzemmódban a készülék nem a kerekeken áll. Ez maximális stabilitást tesz lehetővé. A szóróegység külön parkolási és szállítási pozícióval rendelkezik.
Minőség
  • Az automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát.
  • Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Tartozéktárolás
  • A felülettisztító közvetlenül a készüléken való tárolására szolgáló csavarzat (M 18 × 1,5).
  • Praktikus fúvókarekeszek a háromállású fúvóka és a rotorfúvóka számára
  • Beépített tömlődob 15 méteres nagynyomású tömlővel. Nagy hatósugár és egyszerű tömlőtárolás (CX típusoknál).
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
Bemeneti hőmérséklet (°C) ig 60
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 200 / 20
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,8
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 30,1
Csomagolási súly (kg) 32,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 380 x 370 x 930

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar
  • Szórószár: 840 mm
  • Szennymaró
  • Felülettisztító: FR Clássico

Felszereltség

  • Tömlődob
  • Tisztítószer funkció: Felszívás
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Magasnyomású mosó HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Magasnyomású mosó HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Magasnyomású mosó HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Magasnyomású mosó HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.