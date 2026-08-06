A kompakt, könnyű és sokoldalúan bevethető HD 6/13 C + FR Classic hidegvizes magasnyomású tisztító kiváló mobilitással jeleskedik, és mind álló, mind fekvő üzemmódra alkalmas. A készülék gondosan kidolgozott tartozéktárolóval felszerelt, valamint a sárgaréz hengerfejnek és az automatikus nyomásmentesítésnek köszönhetően hosszú élettartamot ígér. Egyidejűleg innovatív új fejlesztésekkel is lenyűgözi felhasználóját a fáradságmentes munkavégzést és a tartozékok időtakarékos fel- és leszerelését biztosító, munka közbeni kényelem tartós növelésével. Az EASY!Force magasnyomású szórópisztoly a magasnyomású sugár visszalökő erejét használja ki, így a tartóerőt nullára csökkenti, míg az EASY!Lock gyorscsatlakozók a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest 5-ször gyorsabb kezelhetőséget tesznek lehetővé a robusztus jelleg és a hosszú élettartam csorbulása nélkül. Összességében logikus felszereltségcsomag a kimagasló tisztítási eredményért a nagy kényelem és a hosszú élettartam mellett.