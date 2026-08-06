Magasnyomású mosó HD 6/13 C Plus + FR Classic

Sokoldalú – a HD 6/13 C + FR Classic hidegvizes magasnyomású tisztító álló és fekvő üzemmódhoz. Tartozéktárolással, sárgaréz hengerfejjel, és automatikus nyomásmentesítéssel.

A kompakt, könnyű és sokoldalúan bevethető HD 6/13 C + FR Classic hidegvizes magasnyomású tisztító kiváló mobilitással jeleskedik, és mind álló, mind fekvő üzemmódra alkalmas. A készülék gondosan kidolgozott tartozéktárolóval felszerelt, valamint a sárgaréz hengerfejnek és az automatikus nyomásmentesítésnek köszönhetően hosszú élettartamot ígér. Egyidejűleg innovatív új fejlesztésekkel is lenyűgözi felhasználóját a fáradságmentes munkavégzést és a tartozékok időtakarékos fel- és leszerelését biztosító, munka közbeni kényelem tartós növelésével. Az EASY!Force magasnyomású szórópisztoly a magasnyomású sugár visszalökő erejét használja ki, így a tartóerőt nullára csökkenti, míg az EASY!Lock gyorscsatlakozók a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest 5-ször gyorsabb kezelhetőséget tesznek lehetővé a robusztus jelleg és a hosszú élettartam csorbulása nélkül. Összességében logikus felszereltségcsomag a kimagasló tisztítási eredményért a nagy kényelem és a hosszú élettartam mellett.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 6/13 C Plus + FR Classic: Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly. EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Magasnyomású mosó HD 6/13 C Plus + FR Classic: Mobilitás
Mobilitás
A készülék elülső részére épített hordozófogantyú egyszerű elhelyezést és kényelmes szállítást tesz lehetővé. Gombnyomásra behúzható markolat. Kompakt felépítés
Magasnyomású mosó HD 6/13 C Plus + FR Classic: Rugalmasság
Rugalmasság
Álló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges. Fekvő üzemmódban a készülék nem a kerekeken áll. Ez maximális stabilitást tesz lehetővé. A szóróegység külön parkolási és szállítási pozícióval rendelkezik.
Minőség
  • Az automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát.
  • Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Tartozéktárolás
  • A felülettisztító közvetlenül a készüléken való tárolására szolgáló csavarzat (M 18 × 1,5).
  • Praktikus fúvókarekeszek a háromállású fúvóka és a rotorfúvóka számára
  • Gumiszalag a magasnyomású tömlő rögzítéséhez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 590
Bemeneti hőmérséklet (°C) ig 60
Munkanyomás (bar/MPa) 130 / 13
Max. nyomás (bar/MPa) 190 / 19
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,9
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret (mm) 38
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 28,4
Csomagolási súly (kg) 31,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 380 x 360 x 930

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar
  • Szórószár: 840 mm
  • Szennymaró
  • Felülettisztító: FR Clássico

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: Felszívás
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 6/13 C Plus + FR Classic
Magasnyomású mosó HD 6/13 C Plus + FR Classic
Magasnyomású mosó HD 6/13 C Plus + FR Classic
Magasnyomású mosó HD 6/13 C Plus + FR Classic
Magasnyomású mosó HD 6/13 C Plus + FR Classic
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.