Magasnyomású mosó HD 6/13 CX Plus
Könnyű, kompakt, mobil, és sokoldalú: a HD 6/13 CX hidegvizes magasnyomású mosó álló és fekvő üzemben is működtethető. Tartozéktárolással, réz hengerfejjel és automatikus nyomásmentesítéssel.
A kompakt, könnyű és sokoldalúan alkalmazható HD 6/13 CX Plus típusú hidegvizes magasnyomású mosó rendkívül mobilis és álló és fekvő üzemben is működtethető. A készülék praktikus tartozéktárolással rendelkezik és a réz hengerfej és az automatikus nyomásmentesítés megnöveli a gép élettartamát.
Jellemzők és előnyök
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszárVégre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly. EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
MobilitásA készülék elülső részére épített hordozófogantyú egyszerű elhelyezést és kényelmes szállítást tesz lehetővé. Gombnyomásra behúzható markolat. Kompakt felépítés
RugalmasságÁlló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges. Fekvő üzemmódban a készülék nem a kerekeken áll. Ez maximális stabilitást tesz lehetővé. A szóróegység külön parkolási és szállítási pozícióval rendelkezik.
Minőség
- Az automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát.
- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Tartozéktárolás
- A felülettisztító közvetlenül a készüléken való tárolására szolgáló csavarzat (M 18 × 1,5).
- Praktikus fúvókarekeszek a háromállású fúvóka és a rotorfúvóka számára
- Beépített tömlődob 15 méteres nagynyomású tömlővel. Nagy hatósugár és egyszerű tömlőtárolás (CX típusoknál).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|590
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|130 / 13
|Max. nyomás (bar/MPa)
|190 / 19
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,9
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret (mm)
|38
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|28,3
|Csomagolási súly (kg)
|31,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|380 x 370 x 930
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar
- Szórószár: 840 mm
- Szennymaró
Felszereltség
- Tömlődob
- Tisztítószer funkció: Felszívás
- Nyomáslekapcsolás
Tartozékok
Tisztítószerek
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